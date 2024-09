1990'LI yılların başında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini üstlenen bir adam vardı.

Türkiye'ye yıllardır özellikle Yahudi elçiler atanırdı.

Yola çıkmadan önce ABD'li senatörlerden oluşan komisyon önünde "Türkiye'de İsrail'in çıkarlarını nasıl koruyacağına dair yeminler ederdi" bu elemanlar.

İşte 34 yıl önceki adam da aynı yontma tiplerden biriydi O da Yahudi'ydi. Adı Morton Abromowitz'di.

Herif ABD İçişleri Bakanlığı'ndan emekli oldu.

Dış İlişkiler Konseyi Council on Foreign Relations'un baba üyelerindendir. Üyesi olduğu bu kurumu biz CFR diye tanıyoruz. İsrail'i kuran Rotschild ailesinin hayata geçirdiği bir oluşumdur. Tek amacı vardır o da İsrail'in haklarını sonsuza kadar sınırsız korumak. ABD'ye tümör gibi yayılan paralel yapılanmanın bir numaralı karargahıdır. ABD Başkanları da Genelkurmay Başkanları da seçilmeden önce bu kuruma gelip kendilerini tanıtır. CFR desteklerse seçilirler ve yükselirler. Büyük paralar harcayan, eleman satın alan, İsrail'in çıkarlarını korumak için sayısız alt gruplar, kurumlar, adına Demokrasi dedikler vakıflar, düşünce kuruluşları ve yayın organı çıkaran bir kurumdur CFR.

Dünyanın dört bir yanında eleman devşirmek için büyük paralar dağıtır Morton'un üyesi olduğu CFR. Türkiye'de de çok sayıda maaşa bağladıkları vardır. Bana kim onlar diye sormayın. Google'da ararsanız bulursunuz.

Morton gibi adamlar önce yetiştirilir, çok para harcanır, en iyi okullarda okutulur sonra borçlarını ödemeleri için sahaya sürülür.

Görevden göreve koşturulurlar.

Şu anda Beyaz Saray'ın resmi yayın organı VOA'nın başında.

Bundan önce ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'ın başındaydı. Çok eleman yetiştirmiştir orada. Onlardan biri de Nate Schenkkan. İşte bu Nate Morton devşirmesi Nate Freedom Hoyusa adına dün bir makale yazdı.

Görevi gereği Erdoğan ve Türkiye'ye sallıyor. Türkiye'yi yangın çıkmış bir ormana benzetiyor ve devam ediyor;

"Bir ormanın yangından sonra yeniden büyümesi gibi, Türkiye'de de afetten sonra farklı sosyal ve siyasi oluşumlar meydana geliyor.

Bunlar nihayetinde ülkenin hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanması, yurttaşlık haklarının korunması ve ülkedeki çoğulculuğun yeniden tesisi için faydalı olabilir." Adım gibi eminim ki bu satırları Nate Schenkkan'a bizim Morton yazdırdı.

Çünkü onun el verdiği yavrucuklar bunlar. Nate çok mutlu. Türkiye'de leblebi gibi parti kurulması, Erdoğan'ı indirmek için iyi bir fırsatmış. Taa Amerika'dan bizim muhalefet partilerini takip ediyor eleman.

E napsın Morton abisi görev vermiş.

Ölümüne destekledikleri ve onun aşkına paralel yapı olarak sızdıkları ABD'de İsrail'in öldürdükleri çocukları, yaptığı soykırımı takip edip eleştirecek değiller ya. Bunun için para almıyorlar sonuçta.

Nate hızını alamıyor makalesinde "Türkiye'de son iki yılda yapılan seçimler değişim arzusu gösteriyor" diyerek "Hurra" çekiyor. Muhalefetin artık kazanma şansı olduğunu vurgulayarak büyük coşku yapıyor ve bir de Amerikan yönetimine çağrı çekiyor; "Washington'ın artık Türkiye'deki yeni döneme yatırım yapması gerekiyor" diyor. Peki bu yatırım nasıl olacak? Onu da anlatıyor yetiştirilmiş Amerikan paraleli eleman; "Türkiye'nin daha kapsayıcı bir yönetime sahip olması için ABD'nin burslar ve araştırma destekleri gibi çeşitli programlar uygulayabileceğini ve Washington'ın koyacağı küçük hedeflerle Türkiye'nin daha iyi bir geleceğe kavuşabileceğini söylüyor.

Allah Allah bak sen. Binlerce kilometre öteden, Erdoğan'ın karşısında olanlar için parasal yatırımdan bahsediyor bu çocuk.

Böylece bu memlekette Benjamin'in fotoğrafı olan dolarlar saçılarak daha kapsayıcı bir hükümet kurulabilirmiş. Türkiye'nin daha iyi bir geleceğe kavuşabilmesi için ABD'nin küçük dokunuşlarına ihtiyaç varmış. Eh tabi parayla adam devşirmek onlar için çok küçük bir olay. Sonuçta para tonla onlarda.

Parayla saadetten bahsediyor Nate. Türkiye'nin mutluluğunu düşünüyorlar bakarsan. Bizim mutluluğumuz da Washinton'daki Sam Amca'nın elindeymiş meğer.

Erdoğan karşıtı muhalefetin de kazanma ihtimali harika bir habermiş. Taa oralarda bizden daha fazla seviniyorlar. Bunda da haklılar. Çünkü sonuçta yıllarca bu kafalar, Türkiye'ye güya insan hakları getirmek için hayvan aklının bile almayacağı darbe çağrıları yaptılar. Morton Abromowitz de bunlardan biri. Defalarda ABD'ye "Müdahale et" diye çağrı yaptı.

İsrail'in çıkarlarını korumak için ABD'de kurulan en büyük Yahudi lobisinin üyesi olan Morton, kendisi gibi tetikçi olan Eric Edelman ile birlikte geçmişte bir rapor yazdı. O rapor yine İsrail'e çalışan ve tüm dünyaya ahtapotun kolları gibi yayılan küresel sermayenin ana üssü CFR'nin yan kuruluşlarından biri.

Bipartisian Policy Center tarafından yayınlandı. Başbakan Erdoğan'ı itibarsızlaştırma raporunda seviyesiz ifadeler vardı. Darbe çağrıları da yaptılar. Morton Washington'u dürüst davranmaya ve "Ankara'yı değil İsrail'i tercih ederiz" diye açıkça ilanda bulunmaya da davet etti iyi mi? Onların derdi Amerika'ya tam bağlı, gönül köprüleri kurmuş bir hükümetin Türkiye'de kurulması.

Sonuçta ipler Washington'da olursa, asıl kalplerini dolduran İsrail aşkına Tel Aviv'den onu çekmek kolay olur. İpi bir çekersin bölgede Ankara'yı Tel Aviv'e bağlarsın.

Geçmişte bunu yaptılar. Üzerimizde İsrail savaş uçakları bile eğitim adı altında uçuyordu. Bu ülkede yapılan darbelerden biri için bile bir Paşamız "İsrail aşkına yaptık" diyecek kadar cesurdu. O yüzden tekrar vesayet dönemine dönülmesi onlar için İsrail'in çıkarları adına hayati önem yaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'de darbeyle iktidara getiremedikleri muhalefetin kazanma şansına işte böyle anasının nikahından "Hurra" çekiyorlar. Washington'u kesenin ağzını açmaya ve Türkiye'de bazı programlara yatırım yapmaya, öğrencilere burs adı altında para saçmaya davet ediyorlar. "Bazı programlar" dediklerini siz de anlarsınız artık. Şu anda Amerika'da bile Türkiye ile ilgili birçok programa para saçıyorlar. Yahudi lobileri bizim Beyaz Türkler için sürekli konferanslar veriyor. Çağdaş Türkiye'nin nasıl kurulacağını öğretiyor. Amerikalı dostum anlattı bu Beyaz Türkleri aydınlatma konferanslarını. "İçlerinden lider olabilecekleri bile şimdiden belirleyip çentik atıyorlar" dedi. İmamoğlu- Kılıçdaroğlu-Özgür Özel-Mansur Yavaş kavgası şiddetleniyor sonuçta.

Kurultayda kendisine konuşma yapacağını sadece bir saat önceden bildirildiğini belirterek sitem eden ve adeta oyuna getirildiğini ima eden Mansur Yavaş bile artık kavgayı açık ediyor. Özgür Özel'in bile en yakınında attığı her adımı takip eden İmamoğlu'nun elemanlarının varlığında bahsetti bir dostum.

İmamoğlu'nu parlatan iki-üç kişiden biriydi o. Akıl hocalığı da yapıyordu.

İmamoğlu'na "Hapse girme ihtimalin var, belediye başkanlığından istifa et CHP'nin başına geçip Anadolu'yu turla" bile önerilmiş. O da koşarak gidip son buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu sorup "Destekler misin" demiş. Kemal Bey ne cevap verdi bilmiyorum. Ama CHP'de herkes koltuk peşinde.

Bizim muhalefetten büyük ümitleri olan binlerce kilometre ötede koltuğa aday yetiştiren Amerikalı Mortonların bu kavgalara kafası atarsa bir bakarsınız oralarda yetiştirilen Beyaz Türkler'den biri oturuverir CHP'nin başına. Olur mu olur. Hatta hilafeti de geri getirip hayatta kalırsa FETÖ'yü bile halife ilan edebilirler. Bunu düşünmediler mi zaten? Sonuçta adamlar Türkiye aşkına programlara para bile harcıyorlar. E müdahale hakkını kendilerinde görecekler elbet. Bizdeki darbeleri çok seven hatta organize eden Morton Abramowitz'in başında olduğu VOA, dün "Türkiye'de Teğmen krizi büyüyor" diye haber yayınlayıp avuç ovuşturuyordu. Çok mutluydu. Bu arada Morton ne demek diye merak ettim. Araştırdım. Bir tümöre verilen admış iyi mi?