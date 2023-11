ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Türkiye ziyaretine kilitlendik. Birçok TV, medya kuruluşu ve yorumcuların düştüğü hata, "Blinken'in havaalanında ve dışişlerine gelişte aşağılanarak ve mesaj verilerek karşılandığı" şeklindeki algıdır. Bu tamamen olaylara günlük ve anlık bakmaktan öte bir şey değildir. Kendi kendimizi mutlu etmek için şekillere bakıyoruz. Koca koca adamlar ekranlarda saatlerce yorum yapıyor. Halbuki normal protokol kuralları uygulanmıştır. Bir yabancı ajans "Türkler Amerikalı Bakanı aşağıladı" diye haber geçince, bizimkiler de peşine takıldı.

Halbuki, Türk-Amerikan ilişkilerini ve ziyareti değerlendirirken, öncelikli olarak bakmamız gereken konular vardır. Türkiye ve ABD'nin dış politikalarında "Hayati" olarak nitelenen - ki hayati kelimesinin bu meyanda anlamı savaş sebebi ve savaşın göze alınacağı durum demektir- kriterlerden bölgeyle ilgili olanlara odaklanmamız gerekiyor. ABD için dört ana önemli unsur vardır:

a) Ortadoğu'daki petrolün ve enerjinin güvenli biçimde dünya pazarına çıkması!

b) İsrail'in güvenliği!

c) Sadece ve yalnızca Amerika çıkarları için her yol mübah zihniyeti!

d) İç ve dış siyasetinde (Haçlı-Evenjelist-Siyonist) anlayışı daima en önemli enstrüman olarak kullanması!

TÜRKİYE içinse önemli sayılan unsurlar farklıdır ve şöyledir:

a) Ülkenin sınır güvenliği ve bütünlüğünün korunması. Buna kıta sahanlığı ve FIR hatlarının, mavi vatanınsiber vatanın korunması, KKTC'nin bekası dahildir.

b) Enerji yollarının güvenliği.

c) Terörle mücadele.

d) İlişkilerde adalet, eşitlik, hakkaniyet ve iş birliği ile evrensel değerlere saygı!

Bu hayati kritirler dikkate alındığında Türkiye ve ABD'nin tek ortak noktası, ORTADOĞU PETROLÜNÜN DÜNYA PAZARLARINA ULAŞMASINDA BİR İNKITANIN, GECİKME VE KESİLMENİN OLMAMASI VE ENERJİ YOLLARININ GÜVENLİĞİDİR. Kaldı ki ABD bu konuda da eski Türkiye'deki sömürgecibaşat konumunu sürdürmeyi istemekte, Türkiye'nin "EŞİT ORTAK OLARAK İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞI KONUMA GELMEMESİ" için, müttefiklik ruhuna da aykırı her türlü zorluğu çıkarmaktadır.

Türkiye'nin küresel güç olmasına engeller koymaktadır. Öte yandan terörle mücadelenin, her iki ülke için ortak bir konu olarak görünmesi de yanıltıcıdır. Zira ABD her ne kadar kağıt üzerinde başta PKK olmak üzere teröre karşı olduğunu deklere etse bile, "Terörü, kaosu, karışıklığı ve silah satışını" ülkesinin çıkarı için kullanılacak enstrümanlar olarak görmekte, yeri geldiğinde bunları uluslararası ve evrensel insani normlardan uzaklaşarak işine geldiği gibi kullanmaktadır. Böylece küresel gücünü, "Bir zorba ve sömürgeci" zihniyetle devreye sokmaktadır. Üstelik (dost ve müttefikleri dahil) muhataplarını, tahrip eden, zarara uğratan bir hoyratlık sergilemekten hiç çekinmemektedir.

İlişkilerinde, adalet, hakkaniyet, eşitlik ve insani değerleri çiğnemekte bir beis görmemektedir. Bu durum, ABD'nin küresel gücünü kullanmak isteyen başta İsrail olmak üzere her çeşit lobileri, çıkar guruplarını, küresel sermayeyi ve (Haçlı-Evanjelist- Siyonist) odaklarını, ABD'nin küresel yıkım ve vahşetine şer ortağı yapmaktadır.

Netice olarak ABD tek süper güç edasıyla müdahil olduğu her dış politika uygulamasında ve son olarak Gazze'de soykırım uygulayan, savaş suçu işleyen katil Netanyahu HükÜmeti'ni ve Siyonist İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemekle, geçici olarak "Kazandık" zannetse de aslında çıkar kaybına uğramaktadır. Zira hızla "Amerikan rüyasından çıkarak en çok nefret edilen ülke" konumuna İsrail'in kuyruğunda sürüklenmektedir. Amerikan dış politikası çocuk katili İsrail tarafından işgal edilmiştir. Pentagon dahil, koca koca generallerden tutun, Amerikan yönetiminin üyelerine kadar herkes İsrail'in elinde rehine ve oyuncak hale getirilmiştir. Süper Güç olduğunu iddia eden ABD, aslında cücük kadar İsrail'in esiridir. Pire için kendini yakan bir ahmak ülke olarak tarihe geçecektir.

Binlerce çocuğun öldürülmesini İsrail aşkına onaylayacak kadar raydan çıkarılan bir ABD, artık zalim ülke damgasını yemiştir. Bundan böyle her yıl hazırladığı "Dünyada insan hakları ve demokrasi" konulu raporlara yeryüzünde kahkahalarla gülünecektir.

Milyarlarca insan, çocuk katili savunucusu ve koruyucusu ABD'ye "Hastur" çekecek ve nefretini katlayacaktır. Bu durum, zalimler için KAÇINILMAZ YOK OLUŞTUR VE SONUN BAŞLANGICIDIR!