TRUMP, Biden'a sürekli aptal, bön ve bunak diyor. Yani DENYO... Ben ABD Başkanı'na Bidenyo demeyi tercih ediyorum. Çünkü İsrail'e yaptığı son ziyaretle bunu fazlasıyla hak etti.

Yüzlerce çocuk ve kadın katliamının yaşandığı Gazze'deki hastane vurulmasına, insanlık suçuna ülkesi ABD'yi de resmen ortak eden bir DENYO olarak tarihe geçti. Devamlı uçak merdivenlerinden düşüyor. Konuşurken birden kilitleniyor. Kürsüdeyken aniden sola dönüp boşlukla tokalaşıyor. Böyle bir bunağı normalde ABD Başkanı yaparlar mı? Kesinlikle hayır.

Ancak Başkan olmadan önce New York'ta Yahudi kongresine katılıp "Ben Siyonistim" derseniz önce ABD Başkanlığı'nı verirler.

Ardından kürsüde konuşurken aniden ekranları başındaki milyonların önünde tuvaletinizi bile yapsanız o koltuktan asla indirmezler.

İsrail Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tolkowsky'nin belgeleri ortaya çıktı.

Washington-Tel Aviv hattında yaşanan 1963 gerginliğini anlatıyor. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin, İsrail'e ait Dimona Nükleer Tesisinin bombalanması emrini vermesinden endişe duyduğu yazılıyor o belgelerde. İsrail'in Hareetz gazetesi bu belgeleri yayınladı. O kucağa oturmayan Kennedy'i 50 cente mal olan tek kurşunla hallettiler. Şimdiki Siyonist ve bunak Başkan Bidenyo gitti, İsrail'de savaş suçu işlemiş bir katile sarıldı, "Yanınızdayız" dedi. Freni tutmadı, hastane saldırısı için "İsrail yapmadı" dedi. Dünya şokta. Şaşkın. Öfkeli. Umurunda değil. Çünkü o bir Siyonist ve görevini yapıyor.

Kameraların önünde bunamanın verdiği refleksle aniden Barbar Netenyahu'nun kıçını bile öpebilir ama bir Siyonist olduğunu asla unutmaz. O yüzden ABD'yi savaş suçuna ortak etmesini yadırgamadım. Benim şaşkınlığım, ABD'deki denyolara. Kendilerini akıllı sanıyorlar ama yeryüzünün her yerinde büyüyen ABD nefretini, insanlık suçu işleyen İsrail'i öpüp koklayan bir Başkan'la zirveye taşımalarına aklım almıyor. Pentagon'dan tutun, CIA'ya NSA'ya kadar tamamı bir bunak denyonun peşinde hazırola geçmiş, ülkelerine adeta ateş ediyor. Alev alev büyüyen ABD nefretine odun atıyorlar.

Dünyayı yönetmeye talip bu kadro da adeta cücük İsrail için denyolaşıyor ve savaş suçuna ortak oluyor. Artık Batı'da yalan haberlerle kendi halklarını uyutmaya çalışsalar bile nafile. Çünkü günümüzde yeryüzünde sınırlar yok. Dünya artık Facebook, Twitter olmuş. Ne yaparsan yap, hiçbir şey gizli kalmıyor.

Son savaş suçu katliamla birlikte öyle denyolaştılar ki ne yapacaklarını şaşırdılar. İsrail'i kuran ailelerin gazeteleri toplu yalan üretimine geçerken bile çuvalladılar. Mesela New York Times gazetesi önce fotoğrafın üzerine "İsrail hastaneyi vurdu" diye yazdı. Ardından "Manyak mısın lan, İsrail için savaş suçu işliyor diyorsun yani. Kafayı mı yediniz" diye uyarılınca aynı fotoğrafın üzerine "Gazze'de hastane vuruldu" diye başlık atıldı. Bu defa Pentagon'dan "Oğlum siz gerzek misiniz" uyarısı geldi. Çünkü tüm askerler ekranlarda "Bu İsrail'in attığı bomba Amerika'nın" diyordu.

Pentagon New York Times gibi gazeteleri arıyor, "Büyük törenlerle yeni gönderdiğimiz MK- 84 bombası olduğunu asker olan anlıyor.

Biz de suça ortak olduk. Bunu örtbas etmemiz lazımken siz ateşe körükle giderek Amerika'yı da savaş suçuna ortak ediyorsunuz ahmaklar" diyordu. Hemen başlık değişiyor ve bu defa aynı fotoğrafın üzerine "Hastanede patlama" diye yazılıyordu. Yarın bunu daha da ileri götürüp "Hastanenin altında Hamas'ın mühimmat deposu vardı. O patladı" diyecekler. Dünyanın gözünün içine bakarak yalan söylüyorlar, katilleri öpüp kolluyorlar. Ancak dünya artık sınırları olmayan bir dönemde. Herkes her şeyi biliyor.

İşte bu noktada daha da aptallaşıyorlar. "O füzeyi Hamas attı" diyorlar. Hamas'ta böyle bir füze yok. Amerikan füzesini siz mi verdiniz diye sorarlar adama denyoalar. Yalanlarla, hiçbir şeyin gizli kalamadığı dünyayı kandırabileceğinizi zannederek nefreti büyütüyorsunuz.

ABD Başkanı Bidenyo, artık çocuk katili İsrail'in Propaganda Bakanı olarak tarihe geçmiştir. "Ben ABD'yim, süper gücüm" diyordu bir hafta önce ekranda. Dünyaya ADALET getirebiliyorsan güç olabilirsin ancak. Katillerin kucağına oturup, onun papağanı olur, öldürülen binlerce çocuğa, kadına gözlerini kapatırsan ancak süper kör çakal olursun. Çakalların ömrü kısadır. Doğada 14, doğadan koparlarsa 8 yıldır. Şunu unutmayın.

Yüce Allah "Zalimlerin hasmı benim.

Cezasını ertelemem, bu dünyada da veririm" buyuruyor. Siz de Tel Aviv'de Alman Başbakanı gibi bir gün toprağa secde edecekseniz.

Katliama ortak olanların, katillere secde edenlerin, adaletin doğasından kopanların uzun yaşama şansı yoktur. İsrail Ordusu IDF'nin Facebook sayfasından şu İNSANLIK DIŞI paylaşım yapıldı; "Tıbbi malzeme ve sağlık personeli yetersizliği nedeniyle Gazze'deki hastanenin bombalanmasına ve onlara merhametli bir ölüm sağlanmasına karar verildi". ABD Pentagon ve Bidenyo... İşte siz bu barbar mahluklara ortak oldunuz. Artık yatacak yeriniz yok A Be Denyolar...