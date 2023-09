ÖNCEKİ gün ilginç bir rapor servis ediliyordu Washington'da. "Türkler'in savunma sanayindeki atakları katlanarak devam ediyor" diyordu Amerika'nın önemli düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi. Dünyada başını ABD'nin çektiği Batılı ülkelerin Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu bumerang gibi onlara dönmüştü. 2021 yılında 3 milyar 200 milyon dolarlık silah ihraç etmiştik. 2022'de yüzde 36 artışla 4 milyar 300 milyon dolara çıkarmıştık.

Bu sene inşallah 6 milyar doları geçeceğiz. 10 milyar dolar barajını da en kısa zamanda aşacağız.

Hedef, rakamı en az 100 milyar dolara çıkarmak.

Atlantik Konseyi özellikle Ortadoğu'da Körfez ülkelerinin Türkiye'den silah almak için sıraya girdiğine dikkat çekiyordu. Bir uyarı niteliğindeydi rapor. Zira buralar onların en çok ve kolay at koşturdukları yerlerdi. Bir savaş çıkarırlar, ardından körfez ülkelerine yüz milyarlarca dolarlık silahlar satarlardı. Ancak bize uyguladıkları ambargo onların başına bela olmuştu. Kendi silahlarımızı üretmekle kalmamış, onların pazarına girip, çantada keklik gördükleri ülkeleri Ankara'nın kapısında sıraya dizmiştik. Bu görüntü onları kahrediyordu. O yüzden ABD'deki çok sayıda asker ve stratejist son yıllarda katıldıkları konferanslarda sürekli "Türkler'le iyi geçinmenin yolunu bulmalıyız" diye konuşmaya başlamıştı. Hiçbir şey boşuna değildi.

Afrika, Ortadoğu, Balkanlar, Orta Asya'dan sonra Latin Amerika ve Pasifik'te de pazara girmiştik. Ekvator'da bizim yaptığımız 20 zırhlı araç teslim törenine Devlet Başkanı katılıyor ve gururla "15 tane daha gelecek" diyerek güçlerine güç kattıklarını açıklıyordu. Son olarak bomba haber Pasifik'ten, Çin'in çevresindeki adalara askeri yığınak yaptığı Tayvan'dan geldi.

Tayvan'ın bizden tam 160 adet İHA aldığı açıklandı.

Yıllarca İsrail'in hava saldırılarına karşı kurduğu savunma sistemi Gök Kubbe'yi özenerek izledik haberlerde. Türk mühendisleri öyle bir Gök Kubbe sistemi geliştirdi ki, benzeri ve kabiliyetleri İsrail'de bile yok. Tüm dünyaya ihraç ettiğimiz SİHA'ların savaşlarda gösterdiği muhteşem performans bazılarını da korkutuyor. ABD'de bazı senatörler, bizim ürettiğimiz insansız hava araçlarının durdurulmasını, insanlık suçu işleyen silahlar arasına girmesini isteyen tasarılar hazırlayacak kadar delirdiler. Zira SİHA'larımız durdurulamıyor, asla aşılmaz denilen hava savunma sistemlerini nereye saklanırsa saklansın bulup, nokta atışıyla imha ediyordu. Bu nedenle dünyada Türk SİHA çılgınlığına karşı, "Bu insansız hava araçlarını nasıl durdururuz" diye başlatılan araştırmalara milyar dolarlar harcanıyor. Rusya, Ukrayna'ya binin üzerinde İHA ile aynı anda "SÜRÜ" saldırısı düzenledi. ABD'nin Ukrayna'ya verdiği savunma sistemleri büyük bölümünü düşürdü. Ancak bazı Rus İHA'larına engel olunamayınca Ukrayna'daki birçok hedef vurulmaktan kurtulamadı. Türkiye ise insansız hava araçlarına karşı yeni bir muazzam savunma sistemi geliştirdi. Aynı anda 3 bin İHA saldırıya geçse, bu savunma sistemi elektromanyetik dalgalarla tamamını vakum gibi içine çekerek imha ediyor. Hem de yüzde yüz sonuç alarak. Yazılımlar ve sistemler sadece bizde ve kimseye vermiyoruz. Dünya bu sistemin peşinde. Ve bir başka bomba haber hipersonik füzelerimizden bir ülkeye ihracat yaptık. İsmi sır gibi saklanıyor. Yunan basını bu füzelerle Ege'nin birkaç günde tamamen Türk Gölü olacağını avaz avaz bağırıyor. Bizden silah alan her ülke, Ankara'ya bağımlı hale geliyor. Bu iş sadece satışla bitmiyor.

Yıllarca sürecek bir teknik destek paketiyle tam bağımlı hale geliyorlar. Afrika ülkeleri Türkiye'den aldıkları silahlarla Fransa sömürgeciliğine başkaldırdı. Artık Fransız askerler tutuklanıyor, Fransa Afrika'dan kovuluyor. Paris'teki tüm askeri ve siyasi stratejistler, "Türkiye'ye Afrika'da yenildik" diyerek ağıt yakıyor.

ABD'nin teröristlere binlerce TIR silah yağdırıp, bize ambargo uygulaması sonucu başlayan başkaldırı Türkiye'yi bir güç ve örnek alınacak ülke haline getirdi. ABD'nin uydusu olarak görünen S.Arabistan bile bizden cesaret alarak Washington'a posta koydu. Petrol üretimini artırarak fiyatların düşmesini isteyen ABD'ye rest çekerek, Rusya ile işbirliği yaptı. Sürekli üretimi düşürerek petrol fiyatlarını artırıyor.

ABD Ukrayna'ya milyarlarca dolar ve silah yağdırırken, S.Arabistan da petrol fiyatlarını yüksek tutarak Rusya'nın savaş ekonomisinde kasasını dolduruyor. O yüzden ABD'nin Siyonist dergisi Foreign Policy dün "Amerika'nın Ortadoğusu'nun sonu" başlıklı bir analiz yayınladı.

Türkiye'den sonra S.Arabistan ve Mısır'ın da kendi rotasını çizdiğini, ABD etkisinin artık azaldığını boşuna yazmadı. "Birçok ülke artık kendi yoluna gidiyor" diye gözyaşı döktü. Türkiye'de savunma sanayiimize her fırsatta saldıran ittihatçı kafa muhalefetimizin son dönemlerde ABD piyonu PKK ağzıyla da ordumuza da saldırması tesadüf değildir. Dışarıda birilerinin ayağına fena basarsak, kara ses içeriden gelir. Adamlar elverişli elemanları kullanmayı çok sever.