ADAM Iraklı... İngiliz yayın organı Independent'te köşe yazmış.

Memleketini yerden yere vuruyor. Sayfanın neredeyse tamamına yakını hükümette, kamuda yapılan yolsuzluklar. Vuruyor da vuruyor. Okurken "Helal olsun, ülkesini düşünüyor, mücadele ediyor" diyorsunuz.

Ancak finalde, yazının son bölümünde sözü Irak hükümetinin yeni projesine getiriyor. Tam 18 milyar dolarlık bir proje. Ortadoğu'nun en büyük limanı olması beklenen Basra Fav limanını tren ve otoyollarla şehirlere bağlayacaklar. En sonunda da Türkiye'ye gelecek. Yani Çin'in Batı'ya taşınacak malları için muazzam bir köprü olacak. Irak olduğu kadar Türkiye için de büyük kazanımlara yol açacak. Basra'dan gelecek tren, Türkiye'deki demiryolları ile birleşerek dünyaya açılacak.

Independent'da yazan Iraklı "Ne gerek var bu projeye" diyor. Üç sayfada başka konulara giriyor. Sopa gösteriyor. Son satırlarda "Basra Türkiye'ye bağlanmasın" diye avaz avaz bağırıyor. Belliki sipariş bir yazı. Küresel güçlerin gazetesinde bu projeyi bile durdurmak için çırpınıyorlar. Tabii bunu kullanışlı elemanla, lejyoner gazeteci ile yapıyorlar. Ülkeye, bölgeye faydası var mı yok mu umurunda değil adamın.

"Vur" diyorlar, vuruyor. Lejyonerlik patlaması var dünyada. En son Rusya'da gördük.

Lejyoner, yani paralı askerleri. Ukrayna'yı bırakıp, Moskova'ya yöneldiler. Darbe yapmaya çalıştılar. Kim fazla verirse ona çalışacak bir yapıdan bahsediyorum. CIA açıklama yaptı. "Darbe girişiminin çok öncesinde bizim haberimiz vardı. Beyazsaray'ı bilgilendirdik" diye... Tabii sizin haberiniz olacak. Gidip pazarlık yapar, daha fazla verirseniz, kullanışlı ve paralı elemanları Rusya'nın elinden alıp, Rusya'nın başkentine sürersiniz. Devlet Başkanını indirin diye.

Putin anlaştı da darbe girişimi durdu. Demek ki Kremlin, açık artırmada Beyaz Saray'ın sunduğu rakamların üzerine çıktı.

Şimdilik bu sorun Rusya'ya ait. O konuya fazla girmeyeceğim. Bu Wagner grubuyla ilgili bir fotoğraf vardı, o benim dikkatimi çekti. İbretlik bir fotoğraftı. Fabrikadan bozma karanlık bir binanın içinde, paralı lejyonerlerden oluşan Rus Wagner grubunun başkanı ayakta duruyordu. Sağ ayak dibinde yerde bir tabut vardı. Üzerinde Amerikan bayrağı vardı. Sol ayağının dibinde de bir başka tabut vardı. Ona da Türk bayrağı sarılıydı.

Wagner grubunun başı, iki tabutun başında poz vererek "Ülkelerine gönderiyoruz" demişti. Suriye'de, Afrika'da birçok ülkede terör estiren, Libya'da diktatörlüğe soyunan Hafter'e bile destek verip koruyan Rus Wagner lejyoner örgütünün iki üyesi Ukrayna'daki savaşta ölmüştü. Biri Amerikalıydı. Diğeri ise Türk. 1700 dolar maaş için başka bir ülkede, yabancı bir devlet için ölümü göze almışlardı.

Ve ölmüşlerdi. Onları kimse hatırlamayacak bile artık. Tabutları önünde 30 saniyelik bir poz ve sonrasında kara toprak. Kullanışlı elemanların sonları hep böylesine hazindir.

Ülkemizde bu kullanışlı elemanlardan çok var. İktidara talip muhalefetten "İranla savaş çıksa, İran'ın yanında yer alırım" diyenleri bile gördük biz. O İrancı şimdi CHP MYK'nın yeni üyeliğine getirilerek ödüllendirildi. BM raporu açıklandı önceki gün. PKK kaçırdığı tam 2000 çocuğa silahlı eğitim vererek sahaya sürmüş. Acımasız katillerin maaşlarını da Amerika ödüyor. Maliyetleri daha ucuz tabii.

150 dolara ölümü seçiyorlar Washington, Pentagon ve CIA adına. Çocukları bile acımasızca kaçırarak ölüme gönderir bu aşağılık satılmışlar. İyi Parti'den, CHP'den her istifa eden de partisinin FETÖ'cü kaynadığını söyler. Partiye üyeyken görürler, konuşmazlar, dillendirmezler. CIA'nın beslediği bu kullanışlı elemanlara göz yumarlar. Ne zaman istifa edip ayrılırlar, işte o zaman ne varsa dökerler.

Muhalefetin Amerikancı kullanışlı eleman kaynadığını o zaman öğreniriz. İstifa eden çekip gider, muhalefet FETÖ'cülere kalır.

Onlar devam ederler. Çünkü patronları Washington'dur. "Aman durun orada, kıpırdamayın. Bize lazımsınız " der. Bir de plazalarda, villalarda, boğazda oturan kullanışlı elemanlar vardır. Her daim devletlerine saldırıp, yapılan her hizmeti itibarsızlaştırmak için çırpınırlar. Bunlar Batı'ya aşık olduğu için maaş vermeye de gerek yoktur. Bedava gönüllü lejyonerlerdir onlar. Türkiye'deki çok sayıda lejyoner sivil toplum örgütlerini, gazeteci ve yayın organını saymıyorum. Onlara binlerce km. ötedeki fonlardan kaç para geldiğini her yıl Amerikan kongresi utanmadan açıklar.

Almanya'da da sivil toplum örgütleri TRT'de yayınlanan ve Gezi kalkışmasını anlatan dizi "Osman Kavala'yı itibarsızlaştırıyor" diye ayağa kalkmış. E onlar da Amerikan fonlarından para alan lejyoner kuruluşlardır. ABD'de kongre binasına girdi binlerce kişi. Liderleri hapiste çürüyor şimdi. O Alman lejyoner sivil toplum örgüleri, ABD'deki kalkışmanın liderleri için asla ayağa kalkmaz. Maçaları bunu yemez.

Düdüklere nasıl üflersen öyle öter. Düdük düdüktür sonuçta...