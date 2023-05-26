ABD Başkanı Joe Biden malumunuz Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan'ı indirmek için muhalefete büyük destek vereceklerini açıklamıştı. Joe böyle diyorsa mutlaka sözünü tutmuştur. Çünkü Erdoğanlı bir Türkiye'yi asla istemiyor. Benim merak ettiğim Joe sözünü nasıl tuttu?

Bizim muhalefete nasıl bir destek verdi? Joe bu konuda ser veriyor sır vermiyor.

Neyse biz dönemlim Türkiye gündemine… Dağdaki ormanlık araziye defi hacet yapmaya bile giderken Amerikalı generallerden izin alan terörist PKK'nın kullanışlı elemanları ve liderleri koro halinde Millet İttifakı'na oy istiyor.

ABD'nin komutasındaki terörist liderler tıpkı Joe Biden gibi "Erdoğan'ı indireceğiz. CHP'ye oy verin. Yoksa Erdoğan bizi bitirir" diye açık açık çığlık atıyor. Amerika bunları konuşun demese gıkları çıkmaz. Çok ilginçtir Amerika'nın Terör ordusu PKK'nın siyasi kanadı HDP de "Cezaevleri boşalacak" diyor. CHP ile mutabakat bile yaptıklarını aleni söylüyorlar.

Amerika'nın Türkiye yargısına, emniyetine, ordusuna sızdırdığı ve CIA tarafından Pensilvanya'da koruduğu elemanları FETÖ'cüler de açık açık tıpkı ABD Başkanı Joe gibi muhalefete destek veriyor. Onlar da CIA'dan izin almadan helaya gidemeyenler grubundan. Bu arada muhalefet de "KHKlıları geri getireceğiz" sözü veriyor. Yani polisten, yargıdan ordudan atılan ne kadar Amerikan elemanı FETÖcü varsa görevlerine iade edileceği anlamına geliyor bu.

Joe ve onun CIA'sı çok mutludur tabii. Gerçi ilk turda perişan oldu Joe.

PKK-FETÖ VE elindeki tüm unsurlarLA kendini yırttı ama Erdoğan'ın birinci olduğunu görünce sıkıntıdan basuru azmıştır eminim.

Joe ulusalcı Trump'a karşı küreselci demokratların oyu ile Başkan oldu. O küreselcilerin gazeteleri de son transferlerle epey umutlandı. İngiliz Reuters ve AmerikaN Bloomberg Ümit Özdağ'ın Kemal Bey saflarına katılması ile birlikte acayip umutlandı.

"Bu anlaşmayla DİZGİNLENEMEZ GÜÇ Erdoğan ile aradaki fark kapatabilir" diyerek sevinç gözyaşları döküyorlar.

BBC de Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin ana muhalefet açısından "dengeleyici bir unsur oluşturduğunu" yazdı. Bir "Hurra" çekmediği kaldı.

Sevinecek tabii… "Yoksa Erdoğan seçilirse Afrika'yla kurulan askeri, ekonomik ve diplomatik bağların güçleneceği, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumundaysa Türkiye'nin Batı'ya daha yakın bir konuma geçebileceği ve Afrika'yla ilişkilerin zayıflayabileceği" müjdesini veriyor.

Guardian ise "Erdoğan kazanırsa Türkiye'de demokrasi kaybeder?" diyerek feryat ediyor.

Sandıktan Kemal Bey çıkarsa demokrasi olacakmış. Adamlardaki mokrasi kafasına bak?

Daily Express'te de "Mevsimsel milliyetçiler Kılıçdaroğlu'nun yanında" tanımlaması yapılmış sevinçle ve gururla. İlginç bir tanımlama.

Neyse biz biraz içeriye dönelim. Bir video var izlemişsinizdir.

Kemal Bey ile el sıkışan milliyetçi Ümit Özdağ yolda HDPli ile karşılaşıyor. "Siz katile benzemiyorsunuz ama HDP içinde o kadar çok katil var ki? Mehmetçiğimizin, polisimizin katili" diyor. HDPli kız da "Devlet katil" diyor.

Şimdi bu ikisinin bile yanyana gelmesi matematiğin kosinüsünü dahi çatlattı. Acaba hangi güç bunları bile omuz omuza aynı adayın etrafında buluşturdu anlayamıyorum? Kim bu güç sahi? Joe Türkiye'deki Amerikan kanalı, FETÖcüler, HDP oyları ile bu işin bitmeyeceğini ilk turda gördü. Hatta şamar yedi, gözünde şimşekler çaktı.

Milliyetçi oyun da lazım olduğunu anladı? Acaba bu eksiklik konusunda nasıl bir destek verdi bilemiyorum.

HDP de sahaya iniyormuş artık Kemal Bey için. Onlar Kandil'e, Kandil de Joe'ya sorduğu için haber gelene kadar geç kaldılar. Herşeyi Joe'ya soran HDP'de katiller olduğunu söyleyen Ümit bay de, aynı onlar gibi Kemal Bey için sahaya indi. Normal… Bakan olacakmış… Birkaç gün sonra baharlar bitiyor bitiyor yaz ayları geliyor.

Havalar sıcak olacak.

Joe Cumhur ittifakının nasılsa kazandık diyerek rehavete girip Pazar evde yatması için kiliseye gidip dua edecek mutlaka... Peki biz ne yapacağız? Türkiye'deki muhalefete yardım eden Joe'nun basurunu bir kez daha mı azdıracağız?

Yoksa basuruna merhem mi olacağız? Karar sizin.