MACARİSTAN İçişleri Bakanı seçim öncesi telefonda Süleyman Soylu ile görüşüyor. Küresel zenginlerin tetikçisi Soros'a dikkat edilmesini öneriyor. Soros Macaristan'da büyük fitneler çıkardı. İktidarı devirmek için sivil toplum örgütlerine, vakıflara, derneklere milyon dolarlar yağdırdı.

Başaramayıp doğduğu ülkeden kovuldu.

Gezi olaylarında da perde arkasında Soros vardı. Sahibi olduğu Açık Toplum Vakfı ile ülkelere müdahale ediyor, sokakları ateşleyerek devrim yapıyordu. Firari Can Dündar yıllar önce onunla röportaj yapıyordu.

Gürcistan'dan tutun Ukrayna'ya kadar birçok ülkede seçimle gelen iktidarları nasıl devirdiğini ballandırarak anlatıyordu. Gürcistan'da 20 milyon dolara bu işi bitirdiğini, seçilen iktidarı 25 günde indirdiğini gururla söylüyordu. Firari Can Dündar "Peki Türkiye" diye soruyordu.

"Türkiye'de fazla para harcama ihtiyacım yok. Sizin Boğaz'daki zenginlerden çok bağış geliyor bize" diyordu. Yani Türkiye'de iktidar devirme girişimlerini neredeyse bedavaya getirdiğini açıkça haykırıyordu. Soros'un Açık Toplum Vakfı Türkiye şubesinin yönetim kurulunda Osman Kavala da vardı. Gezi olaylarının arkasındaki isim olarak şimdi cezaevinde.

Soros Türkiye'deki son seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isteyenlerin başında geliyor. Türkiye'den de kovuldu ama el altından, değişik ülkelerden sivil toplum örgütlerine para yağdırmaya devam ediyor.

Tüm planlarını Erdoğan'ın kaybetmesi üzerine yaptı. Eğer Erdoğan kazanırsa sosyal medya tetikçileri, dernekler, ABD Almanya ve İngiltere'den paraya boğulan vakıflar ve gazeteciler aracılığı ile halkı seçim gecesi sokağa dökmek de B planıydı.

Seçim gecesi sosyal medyadan "Oylar çalındı" haberleri yağmaya başladı. PKK ve FETÖ'cüler de bu Soros merkezli plana yoğun katılım yaparak fitne ve tahrik operasyonuna katıldı. Ancak en ilginci CHP Genel Merkezi'nde "Ekrem-Mansur komedi dans ikilisi"nin canlı yayına çıkıp "Biz kazandık. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz" diye yalana başvurmalarıydı. Bu çok tehlikeli bir girişimdi. Halbuki İngiliz Independent'te yazarlık yapan ve Millet İttifakı'na yakın olan gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Merkezi'nden üst düzey bir isimle görüştüğünü açıklıyordu. O üst düzey CHP'li "Saat 20.00'de partimize gelen sonuçlara bakarak bir simülasyon yaptık.

Erdoğan yüzde 49, Kılıçdaroğlu yüzde 45 oy alıyordu. Bu sonucu Kemal Bey'in de önüne koyduk" diyordu. CHP Genel Merkezi'nde herkesin Kılıçdaroğlu'nun geride kaldığından haberi olmasına rağmen "Ekrem-Mansur komdedi dans ikilisi"nin sanki seçim sonuçlarını açıklama merkezi gibi ortaya zıplayarak gece boyunca halkı yanıltmaya çalışması ne anlama geliyordu?

Kemal Bey'in de gece yarısı 15 saniye kameralar önüne çıkıp kazandıkları yönünde esip gürleyen açıklama yapması ilginçti.

Soros seçim sonuçlarından yeni bir Gezi başlatmak istiyordu. Eğer CHP Genel Merkezi'nde oyların girildiği sistem çökmese belki "Ekrem-Mansur komedi dans ikilisi" sabaha kadar "Biz kazandık" diye yalan söylemeye devam edecekti.

Bir de Oy ve Ötesi diye bir yapılanma vardı. Kendini YSK'ya alternatif göstermeye çalışan karanlık yapıydı. YSK'nın açıkladığı ıslak imzalı oylarla, onların açıkladıkları sonuçlar uyuşmuyordu. Bu örgütün açıklamaları da fitne ve tahrik ekseninde dönüyor, açıklamaları sosyal medyayı ayağa kaldırıyordu. Türkiye'nin NATO'ya girişini veto ettiği İsveç'in konsolosluğundan ve Belçika'dan bu örgüte milyon dolar yağıyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunun tespit edildiğini açıklıyordu. Türkiye'de oy manipülasyonu yapan bir örgüte İsveç Konsolosluğu neden para verirdi? Bunu da Soros'a sormak lazımdı.

Küresel Sermaye "Yerli ve Milli" lafından nefret eder. Her ülkenin zenginliklerinin kendilerine teslim edilmesini ister. Verilmezse Soros gibi tetikçilerle o ülkelere saldırıp, iktidarları devirmek ve yerine geçirdikleri muhalefete "Afferim" demek için her naneyi yer. Bu doyumsuz Paraya Tapanlar, Erdoğan tekrar seçilecek diye çıldırıyorlar. "Ekrem- Mansur komedi dans ikilisi"nden tutun, sivil toplum örgütlerine, vakıflara, sosyal medya tetikçilerine kadar herkesten medet umuyorlar. İlk tur bitti ama işimiz henüz bitmedi. Asla rehavet yok. Yine gidip oyumuzu vereceğiz. Hatta sandığa gitmeyen yakınlarımızı bile ısrarla oy vermeye taşıyacağız. Türkiye'nin tüm zenginliklerine "Yerli ve Milli" üretimlerine konmak isteyen bu küresel akbabaları bir kez daha sandığa gömeceğiz. Yeni Gezi hayalleri kuran Soros'un milyon dolarlarını bir kez daha çöp etmeye var mısınız?