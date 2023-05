SEÇİMİN ertesi günü "Soros kalp krizi geçirdi, öldü" diye bir haber yayıldı. Çok güldüm. Zira fazlasıyla anlamlı bir dedikoduydu bu. Türkiye'de muhalefetin en çok kazanmasını isteyenlerin başında geliyordu Soros. Yeryüzündeki Erdoğan düşmanları listesinde ilk 10'da yer alıyordu.

Erdoğan, muhalefete fark atınca kahrından kalbinin sıkışması ihtimali yüksekti. Ancak hemen bir açıklama geldi Soros'tan. "Ben ölmedim" diyordu Türkiye'de boğazdaki zenginlerden devrim yapmak için yüklüce vakfına bağış geldiğini açıklayan adam.

"Ölmedim" deyince bir kez daha güldüm.

Elon Musk dün beni bir kez daha bir hayli güldürdü. Yeryüzünde küresel sermaye adına tetikçilik yapıp, parasıyla ülkelerde fitnecilikte zirveye yerleşen, ülkelerde yaptığı paralı sivil darbelerle övünen Açık Toplum Vakfı kurucusu Soros'a ağzına geleni söylüyor, yardırıyordu. Soros yeni bir manipilasyona imza atıp, elindeki milyonlarca dolarlık Tesla hisselerinin tamamını sattığını açıklıyordu.

Aklınca "Bu hisseden ben kaçıyorsam siz de kaçın" mesajı vererek Elon Musk'ın şirketine darbe indirmeye çalışıyordu. Elon Musk bu manipilasyonla darbe girişimine sert cevap verip, Soros'u, X-Man filmindeki kötülerin kötüsü Magneto'ya benzetiyordu.

Soros fitnecisi için "İnsanlıktan nefret eden bir zevat" diyordu.

İşte bu Soros, vakfı aracılığıyla Türkiye'de ülkemizi anlatan bir fotoğraf yarışması başlatıyordu. Jüri heyetinde de baş köşeye küresel sermayenin yayın organları ve Erdoğan düşmanı Independent'te editörlük, The Guardian'da yazarlık yapan Timothy Ash'i oturtuyordu. İşte bu Timothy, Elon Musk'ın deyimiyle manipilasyoncu ve insanlıktan nefret eden Soros'tan yüzbinlerce dolar alan bir elemandı. FETÖ'cünün en tepeye oturtulduğu Radikal gazetesinde de yazıları Türkçe'ye çevrilerek yayınlanıyordu.

George Soros'un fonladığı Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (European Council on Foreign Relations) ECFR adlı düşünce kuruluşu, Timothy Ash'in en çok faaliyet gösterdiği kurumdu. Berlin, Paris ve Roma'da Soros'un fonlarından yüzbinlerce dolar alarak birçok etkinliğine katılan Timothy, Soros karşıtı Macaristan Başbakanı Orban düşmanlığı ile de biliniyordu. Soros'un emri ile Orban'ı sürekli eleştiren, Macar ekonomisinin sadece olumsuz yönlerini gündeme getiren Ash, Orban'ın diktatör olduğuna inanıyordu. Soros'a bilgiler veren bir İngiliz istihbarat ajanı olduğu iddia edilen bizim Timothy, aslında bu konudaki savunmasıyla iddiaları doğrulamıştı.

"Ajan değilim ama düşman hatlarının gerisindeki bir askerim" demişti. Soros, geçmişte birçok kez Timothy'i cebine dolar yığarak fitne için bizzat Türkiye'ye göndermiş ve paneller düzenlemişti.

Yukarıda "Bizim Timothy" dedim bu elemana. Çünkü bizim muhalefetin de akıl hocalarından biriydi. CHP lideri Kemal Bey Londra'daki tefecileri gezerken ilk önce bu Timothy ile buluşmuştu. Bunu ben uydurmuyorum. Timothy'nin bizzat kendisi söylüyor. Tabii o dönemde bizzat "Erdoğan'ı indirecek kahraman" olarak görmüş olmalı ki bu Timothy, Kemal Bey ile Londra'da buluşma şerefine nail olmuş.

Ancak seçimde yediği tokadı görünce U dönüşü yapıverdi. Seçim öncesi muhatap alıp birlikte İngiliz çayı içtiği Kemal Bey için seçimden sonra "Kılıçdaroğlu ile görüştüğümde bu adamın Erdoğan'ın dengi olmadığını anlamıştım" deyiverdi.

"Boş" demeye getiriyor yani. Erdoğan düşmanı Timothy endişelenmiş güya o buluşmada Kemal Bey'in yetersizliğinden.

Neyse biz gelelim asıl meseleye... Küresel sermayenin tetikçilerinden, Soros'un kullanışlı elemanlarından Timothy ile Kemal Bey neden buluştu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Soros Tesla hisselerinde nasıl manipülasyon yaptıysa onun yavrusu Timothy de bizim muhalefetin Erdoğan'ı indirebilmesi için bir çağrı yaptı. "Seçimlerde ikinci tur öncesi bosada spekülasyonlarla ekonomiyi hedef alın" diyerek hem de. "Çökertin ekonomiyi, kazanın" diyor muhalefete.

Türkiye ekonomisinin çökmesini isteyecek kadar delirmiş bu Türkiye düşmanı şizofren heriflerle Kemal Bey neden görüşür, niçin oturup akıl sorar anlamıyorum.

Kandil'den tutun FETÖ'ye kadar destek alan muhalefet, Timothy gibi küresel sermaye tetikçisinden de medet umarsa tabii ki seçimlerde başlarına Timothy kadar taş düşer. Küresel sermaye Türkiye'nin bulduğu doğalgazı, petrolü, Karadeniz ve Akdeniz'deki enerji rezervlerini, Bor, Hidrojen ve Toryum yataklarını, Savunma Sanayiimizin yazılımlarını istiyor. Çömerek ve kepçeyle götürerek hem de. Onları anlıyorum. Kemal Bey de bu tefecilerin Türkiye düşmanı elemanlarıyla buluşup borç istiyor. Bu adamlar kepçeyle almadan vermez. Açık açık "Düşman hatlarının arkasındaki askerim" diyenlerle İngiliz çayı içersen tabii ki her seçimde kaybedip batağa saplanırsın. Normal!.. Kılavuzu Timothy olanın burnu bataktan çıkar mı?