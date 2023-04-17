17 Nisan 2023, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MFÖ'nün "Mecburen" adlı şarkısının sözlerinde "mecburen" kelimesi toplamda kaç kere geçmektedir?
- Hangisi Türkiye'deki üniversitelerde okuyabileceğiniz bir bölüm değildir?
- Guinness Dünya Rekorlarına göre, 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford "Dünyanın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi" ünvanını kazandığında kaç yaşındaydı?
- Hangisi milattan sonra doğmuş ve milattan sonra ölmüştür?
- Nüfusu yaklaşık 170 milyon olan ve şimdiye kadar olimpiyatlara tek bir madalya bile kazanamamış olan ülke hangisidir?
- "Deveyi ıhtırıp geliyorum" diyen birine ne yapacağını söylemiş olur?
- 2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar anneler uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?
- Trabzonspor Beşiktaş canlı maç izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/1 sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi! 2000 sonrası sigortalı SSK ve Bağ-Kur'lu faydalanacak! Maaşlara 1.300 TL ekleme...
- Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl, ne zaman kılınır? İşte tesbih namazının kılınışı...
- EYT'de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur'lu...