Uluslararası yandaş medya

ADAM "Kapitalizm, önce Batı'da şimdi de dünya ölçeğinde, sıradan insanların yoksulluktan kurtuluşu için tek kalıcı yolu açmıştır... Dünyanın büyük çoğunluğu için en büyük tehlike küreselleşmenin başarısı değil, tam tersine başarısızlığıdır." diyordu.

Küreselcilerin ekmeğine yağ süren TETİKÇİ biriydi. Hint asıllı ABD'liydi. Müslüman ilahiyatçı bir babanın çocuğuydu.

Ancak o "İman konusundaki görüşlerim karmaşık. Deizm ile agnostisizm arasında bir yerde. Bakış açıma göre tamamen laikim" diyen biriydi.

Afganistan ve Irak'ın işgal edilmesi için düzenlenen strateji toplantılarına katılan ve destekleyen ilginç bir tipti. CNN International'de program yapıyordu. Adı Fareed Zakarian'dı. FETÖ'cülerin çok sevdiği bir isimdi. FETÖ elebaşını CNN'de programına çıkarıp darbecilikten aklamak için kendini yırtmıştı. Önceki gün CNN'de bir analiz daha yaptı.

Millet ittifakına övgüler yağdırdı.

"Ülkede demokrasiyi yeniden inşa etmek istiyorlar" diyerek alladı, pulladı. "BÜYÜK" göstermek için "ABARTI" sanatının zirvesine çıktı. Erdoğan'ı ise suçladı. "Tehlikeli" dedi.

Şaşırdık mı? Hayır.

Gezi olaylarında Taksim'den 18 gün canlı yayın yapıp, milyonlarca insanın oy vererek seçtiği bir liderin devrilmesi için yanıp tutuşan, darbeci teröriste ekranlarını açan uluslararası kanal, Millet İttifakı'nın demokrasiyi getireceğini söylüyor. Komik şeyler bu herifler. Terör örgütü liderini programında ağırlama gururunu yaşayan Fareed Zakarian, Erdoğan'ın hala Türkiye'de popüler olduğunu söylüyor.

Bundan duyduğu endişeyi dışa vuruyor. Peki Erdoğan neden popüler? Zakarian "Bu popülerliği son 10 yılda Türkiye'de sağladığı büyümeye borçlu" diyor iyi mi? Aynen böyle konuşuyor vallahi. Ülkesini büyüten adam tehlikeliymiş. O yüzden Millet İttifakı kazanmalıymış. E biraz da dertli ve seçimlerde endişeli CNN'in küreselci elemanı.

"Maalesef muhalefetin adayında karizma yok" diyor. "O yüzden Türkiye'de son özgür seçim olabilir" diye kendince ve de aptalca açıklamalar yapıyor. Amerika'nın PKK'sı Kandil'den, CIA'nın FETÖ'sü Pensilvanya'dan, ABD'nin CNN'i Washington'dan "Millet ittifakı kazansın" diye açık açık yardırıyor. İş bu kadar aleni hale geldi artık. Geçmişte de Türkiye'deki seçimleri etkilemek için her daim bir sürü dolaplar çevirip, kendi adaylarının kazanması için her yolu mübah görürdü Amerika.

Hangi provokasyon ve algının nereden geldiğini anlayamazdık.

Şu anda yaptıkları yeni bir şey değil. Ancak arada fark var.

Geçmişte gizli gizli yaparlardı bu işleri. Perdenin arkasına saklanır, elli bin entrika çevirirlerdi.

Artık bunun yetersiz olduğunu hissetmiş olmalılar ki, gizliliği kaldırdılar. Madem provokasyon ve algı dedik, şu "Milllet İttifakı kazansın" diye taa Amerikalardan anıran Fareed Zakarian'ın başka sözlerine de gidelim. Bu zevzek 2011'de Antalya'da düzenlenen bir seminere de katılmıştı. Orada yaptığı konuşmada "CNN gibi kanallarda gördüğünüz her şeye de inanmayın. Biraz abartma eğilimi var. Biz sizi seyirci olarak tutmak zorundayız. Bu da her bombayı çok daha büyükmüş gibi göstermekten geçiyor.'' diyordu. Yani açık açık "Biz yalancıyız. Çok iyi uydururuz.

Küçücük bir şeyi büyük göstermekte çok yetenekliyiz. Bu yeteneğimizi kitleleri elde etmek için kullanırız" diyordu. Erdoğan için hem "Ülkesini son 10 yılda büyüttü" diyor hem de "Erdoğan tehlikeli" diye haykırıyordu aynı cümle içinde.

Böylesine zevzekti bu FETÖ aklayıcısı CNN'li küreselci.

Artık bu kadar açık olmaları bizim açımızdan çok çok faydalı bir durum. Çünkü bazı gerçekleri artık gözümüzün içine sokuyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine uluslararası YANDAŞ medyaya sahip bir Millet İttifakı yok. Böylesine uluslararası Küreselci yandaş gazetecilere kavuşan tek aday ve muhalefet hiç yok.

Türkiye bu adamların ortalığa saçılması ile dünya çapında bir YANDAŞ medyaya kavuşan muhalefete tanıklık ediyor. Ben bunu yadırgamıyorum. Adamlar açık açık "Erdoğan ülkesini büyüttü" diyor. Bunu sorun ve tehlike olarak görüyorlar. Küresel çıkarları için tabii ki muhalefete yandaşlık edecekler. Onlar ülkelerini veya hizmet ettikleri güç odaklarını seviyorlar. Bu nedenle onları yadırgamıyorum.

Bana garip gelen, içimizde hala bunu göremeyenler. Hiç sorgulamayanlar!

