Umut ve uyum

DÜNYA medyası, düşünce kuruluşları, stratejistler, siyasetçiler, bilimum uzman kim varsa tamamı bir önceki seçimde bizde muhalefetin kazanacağına inanıyordu. Aylarca her koldan destek vermişler, dünyanın dört bir yanından "Erdoğan düşmanlığı"nı pompalamışlardı açıkça. Ancak Erdoğan kazanınca mahvoldular. Üzüldüler. Belki içlerinde kahrından ölenler bile oldu. İçimizde bazı saftrikler "Nerede bu dış güçler" diye düşüne dursun, bir önceki seçimde, rakibine bile "Adam kazandı" dedirttiren Erdoğan, hepsinin şapkalarını önlerine düşürdü. Bunlardan biri de gölge CIA Rand Cooperation adlı kurumdu. 40 ülkede askeri ayaklanmalara destek veren, Pentagon'a sunduğu raprlarla ülkeleri çalkalayan, içi CIA kaynayan kurumdan bahsediyorum.

Oturdular "Erdoğan neden kazandı" diye bir rapor hazırlamadılar. Bu konuda kafa patlatmadılar. Sanki seçimi kendileri kaybetmiş, Türkiye'deki muhalefet onlarmış gibi seçimin neden "Kaybedildiğini" önce aralarında tartıştılar. Ardından rapora "Neden kaybedildi" diye başladılar. Tabii bununla da yetinmeyip, bir sonraki seçimde nasıl bir yol izlenmesi konusunda taa o günlerde ışık tutmaya başladılar.

O rapora umutlarını, kalplerinden geçenleri, beyinlerden akan arzuları hayalleri nakşettiler. "Ah" çekerek aynen şöyle dediler; "Eğer bu dönemde Türkiye'de yaşayabilir bir koalisyon ortaya çıkar, Erdoğan ve AK Parti'yi 2023'ten sonra iktidardan söküp atabilirse, 2018 seçimlerinde NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmayı savunan siyasi programlar açıklayan muhalefet partilerinin daha uzlaşmacı bir yaklaşım göstermesi BEKLENEBİLİR." Yani 2018 seçimlerinin hemen akabinde "Erdoğan'ın iktidardan sökülüp atılması" hayaliyle nasıl yanıp tutuştuklarını, beklentilerini aynen böyle dışa vurdular. Hatta "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u alması Erdoğan'ın gitmesi için umut verici bir mesaj" diye yazdılar o rapora. Yıllardır bu umutla yaşıyor, içinde CIA ajanı uzmanların cirit attığı işte bu Amerikan kurumu. Onlar bile "Umudu" haykırma ihtiyacı hissetmişler ve seçim sonrası hemen CHP ile HDP arasında daha derin bir işbirliğine gidilmesi çağrısını bağırmışlar sayfalarında. "Yetersiz" diye nara atmışlar.

CHP'nin daha da HDP'leşmesi için yol göstermişler. "CHP'nin Kemalist Milliyetçi mirası ise, Kürtçülerle ittifak açısından CHP'nin sırtında bir yük olarak görülüyor.

CHP ve HDP arasında ortak sosyal demokrat, liberal değerlere dayanan daha derin işbirliği zaman zaman tartışılmıştır, ancak muhtemelen gelenekçi CHP'lilerden güçlü bir direnişle ve Kürtler arasında, CHP'nin Kemalist-milliyetçi mirası konusunda, şüphe ile karşılanacaktı" demişler. Yani taa o zamanlarda çaktırmadan "Partindeki Kemalistleri tasfiye et" demeye getirmişler işi. Şimdi "Ben asla Atatürk demem Mıustafa Kemal"e diyen Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul il başkanı olmasındaki hikmeti anladınız mı? Gölge CIA dediğimiz Amerikan kurumu bir önceki seçimden sonra bas bas bağırmış, "Atın Kemalizm'i de, Kemalistleri de" diye taa Washington'dan. Atatürk'ün kitabını yazmış Yılmaz Özdil bile CHP baskısıyla atılsa da, kimsenin gıkı çıkmayacak hale geldi artık. Proje tıkır tıkır işliyor. Muhalefete "Mutlaka seçimi kazanın. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-Kıbrıs-Yunan doğalgaz anlaşmasının gerçekleştirilmesinde ve Doğu Akdeniz'deki müttefikler arasında bir çatışmanın önlenmesinde jeostratejik ve ekonomik çıkarlara sahiptir." diyerek de nedenini açıklamışlar raporda. Amerikan çıkarları varmış. Ne yapsın adamlar?

Karadeniz'deki çıkarlarına dahi dalmışlar.

Tabii bu raporu yazarken henüz 1 trilyon dolarlık doğalgaz rezervi bulduğumuzu da açıklamamıştık. Yoksa kıyameti koparırlardı satırlarında. Ve tabii ki ağlamışlar da açık açık; "Önümüzdeki beş ila on yıl boyunca Erdoğan, ABD ve diğer NATO müttefiklerinin çıkarlarına ters düşen İDDİALI dış politika ve savunma politikaları izleyecek gibi görünüyor" diyerek. Sen nasıl kafana göre iddialı dış politika izlersin? Bunu sorgulamış elin Amerikalısı. Aradan aylar yıllar geçmiş yakın geçmişte de 2023 raporunu hazırlamışlar.

"Hala güçlü bir NATO müttefiki olan Türkiye, Ortadoğu'da, Basra Körfezi'nde, Kafkaslar'da ve Orta Asya'da daha büyük bir rol oynamaya çalışıyor. Olayları etkilemeye yönelik ciddi bir kapasiteye sahip" diye dert yanmışlar.

Muhalif koalisyonunun 2023'te Erdoğan'ı indirebileceğini ve Türkiye'nin Batı'yla daha UYUMLU güvenlik politikası ve dış politika izleyebileceğini müjdelemişler Pentagon'a.

Adamlar çok şeker. Çünkü netler. "Bize uyumlu lazım" diyorlar açık açık. Tabii onların "UYUMLU"dan ne kastettiğini biliyoruz artık. "Emredersiniz" çekecek "Bizim çocuklar"...



