- Selam arkadaşlar… - Selamünaleyküm, merhaba, hi, hello, selam ve de pate… - Pate ne ya o ses nereden geldi?

- Masanın altından başkan….

Hani iki bakanlık sözü verdiğimiz var ya, HDP'li kardeşimizden… - Haa tamam… 276. altılı masa aday belirleme toplantımızı açıyorum. Zaman daraldı seçimlere az kaldı. Biz CHP olarak hızlandırılmış aday belirleme teklifi verdik. Sağolasınız kabul ettiniz.

Günde beş kere toplanıyoruz artık malum. Evet adayınız kim? CHP "Kemal yani ben" diyor.

- Ekrem ve Mansur var Kemal Bey… Onları es geçmeyin… - Meral hanım, onlar başkan adayı olduğunda onlardan boşalan belediye başkanlığına ben oturabilsem kabul edeceğim ama bu kanunen mümkün değil. Siz ne diyorsunuz Temel Bey?

- Baş harfi "A" olan bir aday belirleyelim. Soyadı da çiçek adı olsun, halk sever.

- Sümbül gibi mi yani Temel Bey?

- Hayır o olmaz Kemal Bey?...

Zehirlidir. Gül olabilir ama… - Bir dakika… Eee… Şey… Ekrem ve Mansur var… - Onlar olmaz dedik ya Meral Hanım… Siz olun diyeceğim ama "Kadından başkan olmaz" demiştiniz.

- Yoo olur Kemal Bey. Ben olmaz demedim asla. Montaj o.

Yandaş medya montajlamış.

- Ahmet Bey siz ne diyorsunuz?

- Bekir Hazar diye bir yazar var.

Recep İvedik adayınız olsun diye yazmış. Bana fena fikir gelmedi.

- Parti kurullarına götürelim, tartışalım o zaman bunu. Bugünkü toplantı bitmiştir.

Yıl 2030… 6'lı masa toplantısı tüm hızıyla devam ediyor… - Arkadaşlar neden hala toplanıyoruz bilemiyorum.

Malumunuz seçimler yapıldı.

Adaya karar veremediğimiz için kaybettik. Partilerimiz de kurultaya gidip hepimizi tasfiye etti. Açıkta kaldık. Ne yapacağız?

- Kemal Bey, hep birlikte yeni bir parti kuralım.

- Güzel fikir Temel Bey… Kim Genel Başkan olacak? Normal şartlarda ben olmalıyım. Öyle değil mi Meral Hanım?

- Hayır apoletlerimiz söküldü artık. Sizden olmaz. Ekrem ve Mansur var. Çocuklar belediyeyi de kaybettiler, açıkta kaldılar. Onlar dönüşümlü başkan olarak yönetsin yeni kuracağımız partiyi.

- Meral hanım asla olmaz. İkisi CHP'yi yönetiyor şu an. Neden bırakıp gelsinler bize?

- Yaşar Okuyan olsun derim ben - Güzel fikir Ali Bey.. Yaşar Okuyan babacan adam.

- Ben karşıyım, onda benle ilgili dosya varmış. Sokağa çıkarmam diyor. Sokağa çıkamayacaksam nasıl geleceğim bu toplantılara?

- Haklısınız Meral Hanım.

Aslında Genel Başkan ben olmalıyım. Ne dersiniz?

- Bize kurmay zekası lazım… - Aaa evet süper öneri… Bunu kurullarımıza götürelim… - Ne kurulu Kemal Bey?

Etrafımızda kimse kalmadı.

- O zaman parti kurulumuzu oluşturalım… Kimlerden oluşsun… - Valla Ekrem ve Mansur diyeceğim ama… - Tövbe ya… Ben de bir şey diyeceğim şimdi ama demiyorum.

- Neden Ahmet Bey?

- Bir sonraki toplantıya bırakalım ne diyeceğimi… - Benim sandalyenin ayağı çatlak… Yenilerini alsak mı artık?

Masa da sallanıyor… Kaç yıl oldu?

- Haklısınız Temel Bey… Parti kurulunu oluşturup, orada tartışalım bu konuyu. Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Birinci maddemiz masa sandalye. Sonra benim Genel Başkan adaylığım. Okey mi Meral Hanım?

- Noter çağıralım yarınki toplantıya… Ekrem'le Mansur'u düşünün bu akşam.