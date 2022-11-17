İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun son yaptığı açıklamalarda satır aralarında kalan en çarpıcı sözler "Sadece bu yıl 200'e yakın terör olayını engelledik" şeklinde olanıydı.

Bir yılda tam 200 terör saldırısı girişimi...

Ve tamamı istihbarat başarısıyla engelleniyor.

Bu ülkede yaşayıp, ekmeğini yiyen bazı mankurtlar da, 200 terör girişiminden sadece birinde maşa örgüt canımızı yakınca fare sürüsü gibi ortaya zıplıyor. Devletine saldırıyor.

Seçim öncesi devletin organize ettiğine dair paylaşımlarla imada bulunuyor. Halbuki Türkiye son bir yıldır tam 200 terör saldırısını bertaraf etmiş. Ve son bir yıldır Türkiye seçimleri konuşuyor. İnsanın "Öküzler, o halde neden 200 terör saldırısını devlet engelledi? Niçin yol vermedi? Sizde beyin yok mu?" diyesi geliyor.

Son saldırıyı yapanın PKK üyesi olduğu kendi itirafı ile tescilleniyor. Kobani'de PKKYPG üyeleriyle yapılan telefon konuşmaları ve talimatların dökümleri ortalığa saçılıyor.

Kullanılan bomba NATO envanterinden çıkıyor. O bombaları ABD'nin binlerce TIR'la nasıl Kobani dahil PKK-YPG'ye taşıdığını artık sokaktaki çocuklar bile biliyor. Suriye'deki kamplarda PKK'lılara 1000'e yakın ABD'li askerin bomba eğitimi verdiğini üzerlerinde dolaşan kargalar dahi görüyor. Artık Suriye'deki PKK'ya, generalleri ile patronluk yaptığını Amerika bile gözlere sokuyor. Bizdeki mankurtlar hala devletine saldırıyor.

Patron, Washington'da öyle bir plan yapmış ki, önce şeytanlığını gösterecek sonra içimizdeki mankurtlarla devleti yıpratıp, seçimlerde Erdoğan'ı indirecek. Bizzat şu anki ABD Başkanı Biden'ın "Seçimlerde Erdoğan'ı indirmek için Türkiye'deki muhalefete destek vereceğiz" sözleri de böylece hayata geçirilecek. Destek nasıl olacak diye merak ediyorduk. Gönderdikleri teröristin yakalanması ile hem bunu gördük hem de planlarını deşifre ettik. Arap asıllı PKK üyesini Kobani'den gönderip, suçu DEAŞ'a yıkıp, "PKK bu örgütle mücadele ediyor, Türkiye'de PKK'ya saldırıyor" diyeceklerdi. O teröristin de eylemden sonra öldürülmesi talimatını vermişlerdi. Böylece bülbül gibi şakıyamayacaktı... Devlet de seçim öncesi zayıf gösterilip, mankutlara borazanlık yaptırılacaktı.

Mankurt ne demek peki? Mankurt, Orta Asya efsanelerinde geçer. Bir Mankurt haline getirilmek istenen kişinin önce başı kazınır, ardından başına ıslak bir deve derisi sarılır ve elleri kolları bağlı bir şekilde güneş altında bırakılır. Deve derisi kurudukça gerilir. Gerilen deri, başı mengene gibi sıkar ve inanılmaz acılar vererek kişinin aklını yitirmesine neden olur. Böyle bir kişi bilinçsiz ve her istenen şeyi sorgusuzca yapan bir KÖLEYE dönüşür. Bizdeki mankurtların kafalarına Amerikan menşeli mengene ile PKK-FETÖ derisi sarılmıştır. O yüzden terörist paylaşımlarını retweet edecek kadar, onlarla yürüyerek Erdoğan'ı indirme hayaliyle aynı tastan çorba içecek kadar bir akıl tutulması içine girmişlerdir.

Peki bu mengeneciler neden Erdoğan'ı indirmek için yıllardır kendini yırtıyor?

Cevaplardan birini geçtiğimiz hafta dünyanın en önemli yayın organlarından Business Insider verdi. Çarpıcı bir Erdoğan analizine imza atarak "Artık dünyada bir Erdoğan gerçeği var" diyen dergi, "Türkler'in Başkanı çok önemli biri haline geldi" diye yazdı.

Devamında da "Erdoğan, Ukrayna'da güçlü bir aktör olarak ortaya çıkıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında kilit bir köprü. Tahıl krizini çözdü. Bunlar başlı başına çok büyük bir başarı.

Rusya, daha izole hale geldikçe, Türkiye'nin ROLÜ giderek daha önemli oluyor. Batı, önümüzdeki aylarda Türkiye'nin ETKİSİNE daha fazla bel bağlayabilir. Son aylardaki gelişmeleri izleyenler, Erdoğan'ın artan rolünün ve etkisinin giderek daha fazla farkına varıyor" diye bağırdı.

Dergiye demeç veren bir uzman da "Erdoğan'ın bu özel sırrının ne olduğunu gerçekten merak ediyorum" diyor. Sır ortada. Geçmişte terörle mücadeleyi ABD istihbaratı ile yapıyorduk.

Yani teröristin patronu ile!.. Şimdi terörist FETÖ liderini bile ABD Başkanı Biden'ın sakladığını söyleyebilecek cesarette bir lider yönetiyor ülkeyi. Artık CIA başkanı ile Rus istihbaratı başkanını bile Türkiye'de kurduğu masada oturtup, nükleer savaşın neticelerini konuşturacak, dünyayı büyük bir felaketten kurtarmak için tek umuda dönüşen güçlü ve başka bir Türkiye var. Ve dahası son saldırı sonrası "ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz" diyebilen bir Türkiye... Bakınız Fransa Cumhurbaşkanı Macron bile dün gün boyu Türkçe tweetler atacak hale geldi...