DÜNYA mükemmel bir oyun sahnesi. Kimi başrolde, kimi figüran olarak sahneye çıkıyor. Milyarlarca insan ne olduğunu anlamadan, haftalarca, aylarca tartışarak bu oyunu konuşuyor ve çözemiyor.

Halbuki çözülemeyecek hiçbir şey yok. Parayı takip ettiğin zaman her şey kabak gibi ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan birden petrol fiyatlarını yükseltiverdi.

Varil fiyatı dün itibariyle bir anda 120 doların üzerini görüverdi. Tüm zamanların en üst seviyesini gören Mayıs ayından sonra ulaşılan en yüksek rakam oldu. Ambargo altındaki Rusya'nın tedarikte zorlanacağı kaygısı fiyatları zıplatıyor, dünya ekonomileri sarsılıyordu. Kimse bu oyunda kazananlara bakmıyordu.

Figüranlar ve yem olarak kullanılanlar sayesinde birileri dünyadan para hortumluyordu. Amerika'nın sağmal ineğine dönen Suudi Arabistan, Washington'dan gelen emirle fiyat yükselterek görevini başarıyla ifa ediyordu. Ukrayna da pandemi sonrası 2. Dünya Ekonomisine operasyon zincirinin bir halkası olarak yem ediliyordu. Ruslara tepside sunuluyordu. Avrupa ülkeleri, bağımlı oldukları Rus gazına ve petrolüne ambargoya zorlanarak güya Moskova cezalandırılıyordu.

Halbuki darbeyi yiyen petrolün yüzde 25'ini ve doğalgazın yüzde 40'ını Rusya'dan alan Avrupa ve diğer ülkelerdi. Böylece fiyat artışları sürekli tetiklenerek milyarlarca dolar dünyadan hüp diye çekiliyordu.

Bugün dünyanın en büyük petrol ihracatçısı haline gelen Amerikan petrol şirketlerinin kasasına dolar yağıyordu. Rusya batacak diye bekleyenler de avucunu yalıyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov sırıtarak "Bize ambargoyla darbe vuracağını zanneden Batı yanılıyor. Yeni pazarlar bulduk" diyor, Hindistan ve Çin'e doğalgaz-petrol satışlarının katlandığını iftiharla açıklıyordu. Sırp kanalına açıklama yapan Lavrov "Batı'nın politikaları sonucu oluşan yeni fiyatlar nedeniyle bütçemizde hiç kayıp yaşamadık. Aksine bu yıl enerji kaynaklarımızın ihracatından elde ettiğimiz kârda önemli bir artış bekliyoruz" diye gururla konuşuyordu. Petrol, savaş kriziyle birlikte bir yıl içinde yüzde 50 oranında fiyat artışı yaşamış, son 13 yılın en yüksek seviyesine gelmişti. 2021'de 235.6 milyar dolarlık enerji ihracatı yapan Rusya, Ukrayna savaşı sonrası ambargolarla inim inim inleyecekti güya.

Ancak Bloomberg, Rusya'nın enerji satışlarında patlama yaşadığını ve yıl sonunda, geçen seneye göre yüzde 20 artışla 285 milyar dolar ihracat gelirine ulaşacağını tüm dünyaya duyurdu.

Moskova'ya ve Washington'a para yağıyordu. Savaş, ABD ve Rusya'yı zengin ediyordu.

Sonuna kadar Ukrayna'nın arkasında olduğunu söyleyen Amerika'da şimdi Kiev'deki zavallı figüranlara garip çağrılar yapılmaya başlanmıştı. ABD'nin en derin adamı Kissinger'dan sonra Başkan Biden da Ukrayna'ya "Ruslara toprak ver kurtul" çağrısı yapıyordu.

Figüran Zelensky şaşkındı.

Bu çağrılara gak-guk diyerek tepki gösteriyor ancak artık sıradanlaşan savaş nedeniyle dünya basınında satır aralarında kaybolup gidiyordu. Yani duyan yoktu ama Zelensky ağlıyordu.

Zavallı figüranlar ve oltanın ucuna takılan yemler hep kaybeder, büyük devletler kazanırdı.

PKK gibi ahmaklara da böyle bakmak yanlış olmaz. Şimdi Suriye'nin kuzeyine ABD peşmerge yerleştirme telaşında.

PKK'lıları da güneye sürmeye hazırlanıyor. Bu arada Rusya'dan Lavrov da Türkiye'ye geliyor. Gündem, Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı yeni operasyona yeşil ışık yakmak… Zavallı figüranlar tabutlarda ceset olur, büyük devletler oturur masada anlaşır ve paylaşır.

Sonrasında oltaya takılan yemler de "Niye böyle oldu" diye Zelensky gibi kafa kaşır.

Aynı şekilde Yunanistan ahmağı da tarih boyunca hep faydalı yem olarak kullanıldı.

Her defasında tokat yedi, akıllanmadı. Amerikalı ilginç bir isimle sohbet ettik dün.

"Geçmişte o Yunanistan'ın çok güvendiği ABD yol verdiği için bugün KKTC var, yoksa Ege ve Akdeniz Yunan gölü olacaktı" diyor gülerek. Atina şimdi tıpkı zavallı Ukrayna gibi "ABD arkamda" diyerek Türkiye'ye karşı horozlanıyor.

Amerikalı "Türkiye artık dünyada karar verici ve bölgesinde süper bir güç. Yunanistan aptalca hareket ederse 12 adanın tamamı da ellerinden gider" diyor.

Bu işler böyledir. Karar vericiler haritaları belirler, uygulamada ihtiyaç gereği seni öperler, okşarlar, sahaya sürerler. Kahraman nidalarıyla arkana dönüp baktığında yalancı pehlivana çevrilen "Zelensky"e evrildiğini görüp ağlarsın.