Rahmetli Aydın Menderes rahatsızlığı nedeniyle ABD'de bir hastanede operasyon geçirmişti. Kendisini hastane odasında ziyaret eden bir Amerikalı "Yunanistan ile sorunlarınız var. Bu konuda ne düşünüyorsun" diye sormuştu. Rahmetli Menderes'in cevabı çok anlamlıydı; "Bizim Yunanistan ile bir sorunumuz yok. Alt tarafı 8 milyon nüfuslu küçücük bir ülke" diyordu.

"Aslında sadece ve sadece Yunanistan'ın Türkiye ile sorunu var" diye ekliyordu.



Yunanistan yıllar önce Kıbrıs'ı Helenizm aşkına Yunanistan'a katmak istiyordu.

Başbakanları Miçotakis'in Amerikan Kongresi'nde Helenizm'i gündeme getirip, kendini alkışlatması boşuna değildi.

Miço'ya verilen görev buydu. Dünya bugün Karadeniz'deki savaşı konuşuyor.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş tüm dünyada ekonomileri alt üst etti. Bir el yıllardır Yunanistan gibi borç batağında olan ve ülke anahtarını ekonomik olarak Almanya'ya, askeri olarak ABD'ye teslim eden bir aptalı, çıkarları uğruna Ege ve Akdeniz'de kullanmak üzere hazırlıyor. İşte o elin ayaklarından biri olan Amerika'nın Washington'daki düşünce kuruluşlarından Center for American Progress bir ay önce bir rapor yayınlıyordu. Türkiye'nin dünyada birçok alanda MERKEZ konumuna geldiğine dikkat çekilen raporda Akdeniz'in paha biçilmez bir alan olduğu vurgulanıyordu.



Üzerine basa basa raporda "Doğalgaz ve petrol rezervinin trilyon doları bulduğu Akdeniz'de Türkiye'nin ortaklar arasında olmadığı hiçbir çözüm olmayacak." diyorlardı.

"Akdeniz'le bağlantılı Libya'nın başı çektiği Kuzey Afrika'da barış olacaksa, masada Türkiye'nin olmadığı bir toplantının hiçbir önemi yok" diye ekliyorlardı.



Karadeniz'de söz sahibi olan ülkenin de Türkiye olduğu hatırlatılıyor, "Günümüzde Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin etkinliği son derece öne çıkan bir döneme girdik. Rusya ve Ukrayna, Türkiye'ye güveniyor. Başta barış görüşmeleri olmak üzere birçok konuda Türkiye masası diğer masalara göre bir adım önde" diye Amerikan yönetimi uyarılıyordu. Ankara'nın ABD ile Rusya arasında çok önemli bir takasta MERKEZ rolü görevi üstlendiği ifade ediliyordu. "ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot ile Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li eski askerin takası gerçekleşti. Washington da Moskova da Türkiye'nin garantörlüğünde bu takası gerçekleştirdi" diye devam eden rapor, "Türkiye'nin jeopolitik şansı, son ödemde



TARİHİNDEKİ EN ETKİLİ ROLE bürünmesini sağladı" diye bitiyordu.



Karadeniz'den sonra gözler trilyonlarca doların yattığı Akdeniz'e çevrilecek.

Dünyanın geleceği Akdeniz'de... Bu bir hayal değil, gerçeğin ta kendisi. Nitekim Washington merkezli Economic Policy Institute, Akdeniz'in geleceğinin aslında Avrupa, Asya ve Afrika'nın geleceğini şekillendireceği görüşünde çok önemli bir raporu önceki gün servis etti. Raporda, Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz ve petrol güç gösterisinin, arka planında BÜYÜK GÜÇ olma planının yattığına dikkat çekildi.

Devamında yapılan yorum ise çarpıcıydı;



"Elbette Türkiye bu konuda haklı. Çünkü Akdeniz'e en büyük sınırı olan ülke..." Doğu Akdeniz'de sadece Türkiye'nin değil burada bir santim kıyısı bulunmayan ABD, Fransa, Almanya, İngiltere gibi birçok ülkenin de farklı planlarının olduğuna dikkat çekilen raporda, "Enerji sorununu çözen her ülke güçlü olur. Türkiye bunun farkında. Yeşil enerji planları artık açık açık telaffuz edilse de, önümüzdeki 20 yıl petrol ve doğalgaza bağımlıyız. O nedenle Akdeniz yeraltı zenginlikleri dışında ticaret rotasında da çok büyük bir jeo-politik güç... Türkiye de bunun fakında" denildi.

Evet dünyanın MERKEZİ'ndeyiz, BÜYÜK GÜÇ olma yolunda emin adımlarla gidiyoruz ve çok büyük bir JEO-POLİTİK GÜCÜZ. Elin Amerikalısı binlerce kilometre öteden yazdığı raporlarda böyle bağırıyor. Ve Batı'nın leş yiyici akbabalarının tamamının gözleri bölgemizde... Çıkarları hayal edemeyeceğiniz kadar büyük.



O yüzden kontrol edilebilir, söz dinleyen, karşılıksız veren, kolay yönetilebilecek bir Türkiye istiyorlar. O yüzden dindar, PKK'lı, laik ve ulusalcı, milliyetçi muhafazakar ne kadar yan yana gelmez "PEKİ"ci varsa aynı masada oturtuyor, elçilerle talimat yağdırıyorlar.

Türkiye'ye saldıran teröristleri silaha boğup, Yunanistan salağını da üzerimize salıyorlar.

Çünkü Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de ve burada en büyük söz sahibi Türkiye...

"Ne işimiz var oralarda, buralarda" diyenleri iktidara taşımak için yırtınıp, devamlı bu ülkede tabii ki operasyon çekecekler...

Adamlar ülkelerinin çıkarı için çalışıyor!