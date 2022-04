BATI hayranlığı ve bunun getirdiği ezikliğe, komplekse sahip kafalara ittihatçı kafa diyoruz. "Biz yapamayız, Batı yapar" kafasındadır bu yerli lordlarımız. En büyük hayalleri Batılı bir ülkenin mandası olmamızdır. Ülkelerini dışarıya şikayet etmekten zevk alan bir güruhtur bunlar. Devletlerini dışarıda yerden yere vururken kendilerinden geçerler. Bu ülkeye tek bir çivi çakmazlar. Montajcı kafadır bunlar.

Üretmeyi sevmezler. IMF'i, ondan borç almayı ve ülke anahtarlarını teslim etmeyi pek severler. Uçak gemisi yapmaya kalkarsın, "Ne yapacağız bu gemiyi, dışarıda operasyon mu çekeceğiz" derler.

Kendileri alışmıştır operasyon yemeye ve çekenlere alet olmaya. Kapılarda, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tahta silahlar için yıllarca yatmış ve yalvarmış mösyöler olarak bir tek mermi bile üretmemiştir bu zavallılar. Geçmişte iktidarları tepe tepe kullanıp, Lüksemburg'dan 1 milyon dolar yardım geldiğinde "Kurtulduk" diye nara atmıştır bu kafalar. Tek dikili ağaçları yoktur. Bu memlekete tek köprü dahi yapmamışlardır. Tek yol yaptıklarını gören olmamıştır. Tek yaptıkları ise, her hizmete, her köprüye, tünele, hayatı kolaylaştıran her şeye karşı çıkmalarıdır. Kim nerede, memleketi için faydalı bir iş yapsa, bunlar zıpçıktı gibi fırlayıp itibarsızlaştırmak için bir yerlerini yırtarlar.

Mesela bakın, İngiliz Savunma Bakanı çıkıp, Türk SİHA'larının savaşların seyrini değiştirdiğini söyler. Bir ittihatçı kafa da Halk TV'de ekrana çıkar "Bir SİHA yaptık diye kendimizi güç görüyoruz" diye ağlamaya başlar. Aynı gün Rusya'da Kremlin sözcüsü Peskov "Türkiye çok büyük bölgesel bir güç ve ülke" diye bağırır Moskova'dan... Batıcı ittihatçıların kulakları sağırdır, duymaz. Bunlara pil taksan fark etmez. Batı'da son dönemde yayınlanan "Türkiye büyük güç oluyor" şeklindeki yüzlerce haber, bu tipleri kahrından öldürür. Suriye'de, Karabağ'da, Libya'da askeri operasyonlarımız başarılı oldukça kafalarını duvarlara vuran bir güruhun ezikleridir bunlar. İngiliz elçinin arabasından atları söküp, o arabaya zevkle ve coşkuyla at olanların, elçiliğe çekerek taşıyanların torunlarıdır bunlar.

Dedeleri milyonlarca kilometre toprağı masada vermiş tiplerdir bunlar. Geçmişte devlet yönetimlerini darbelerle ele geçirip, huzur dönemlerini silip atmışlardır. O yüzden genlerinde her daim darbecilik vardır. İngilizci-Almancı masonlar diye ikiye bölünüp, "Kimin yanında savaşa gireceğiz" diye birbirlerini dahi yemişlerdir.

"Ülkemizin resmi dini Hıristiyanlık olursa Batı medeniyetine ulaşırız" diye çığlık atanlara bile rastlanmıştır bu topraklarda.

Çok kolay savaşlara girip çok kolay yenilen bir zeka vardır bunlarda. Mesela 1912'de Balkan harbine sokup bozguna uğradıktan sonra 250 bin kilometre kare toprağımızın gidişini seyretmişlerdir. Hemen ardından Afrika'da 1 milyon 200 bin kilometre toprak kaybetme başarısını göstermişlerdir.

Ardından da 1. Dünya Savaşı'na sokma ve bir imparatorluğu parçalama planlarına hizmet ederek Batı'nın ekmeğine yağ sürmüşlerdir.

İngiliz gazeteleri "Savaş gemilerimiz İstanbul'a girerken Avrupa'da Türk devletinden iz kalmayacak, Ayasofya tekrar kilise olacak" diye manşet atarken, "Ahh İngiliz mandası olsak da refaha kavuşsak" diye açık seçik yazanlar ve bağıranlar bile vardı bu ittihatçıların içinde.

Aydın diye yutturmuşlardır kimini ders kitaplarında. Kimini de kahraman ilan etmişlerdi. Onların torunları hala içimizde dolaşıyor ve "Bu memlekette yaşanmaz. Avrupa'da yaşamak hayalim" diye bas bas bağırıyor. Aramızda geziyor, ekranlara çıkıyor, devletine bir sövmediği kalıyor.

"Ayasofya cami olmasın" diye pervasızca, hiç utanmadan konuşuyor, demeç veriyor. Kimi Amerikancı, kimi Avrupacı olmuş şimdilik ittifak halindeler. Ama 100 yıl önce İngilizci-Almancı diye bölündükleri gibi bugün de birbirlerini yemeleri yakındır.

Batı'nın bu topraklarda yüzlerce yıldır ektiği tohumlardır bunlar. O yüzden ata yadigarı yüzlerce çınarı sorgusuz sualsiz rahatlıkla keserler. Ecdattan tek bir iz kalmasını istemezler. Yabancı elçiler önünde kuyruk oluşturarak devleti yönetmeye talip olurlar. Onlara rağmen bu ülke dimdik ayaktaysa ve dün Rusya'dan gelen açıklamada olduğu gibi bölgesinde bir güçse bizi kimse tutamaz. Allah'a şükür bu ülke ecdadını sevenlerle dolu, Batı'nın alçaklıklarını bilenlerin çoğunlukta olduğu bir ülke...