Paul Craig Roberts... Ronald Reagan'ın başkanlığı döneminde Hazine Müsteşarıydı. Amerika'nın parasını o yönetiyordu. O yüzen Amerikan sisteminin nasıl işlediğini derin yapılara ve hücrelerine kadar en iyi bilenlerin başında geliyordu.

ahaber'de Yazboz programında onu ağırlamıştık. Yaptığımız röportajda ABD'deki sistemin işleyişini bakın nasıl anlatmıştı; "ABD'deki en büyük güç Wall Street'i yönetenlerdir. Bu kişiler tahmin edilemeyecek kadar çok finansal kaynaklara sahip. Onlar Hazine'yi, Federal Rezerv Bankasını ve Finansal Düzenlenme Ajanslarını yöneten insanlar ve onlar her başkandan daha güçlü. İstedikleri her yerde operasyon yapabiliyorlar. İşte bu gruplar gerçekten ABD'yi yöneten topluluklardır. Başkan ya da Senato ülkeyi yönetmiyor."

Paul 2016'da bir kitap yazdı. "Yeni Muhafazakâr Tehdit-Doğu Avrupa'dan Ortadoğu'ya Washington'ın Üstünlük Savaşı" adını verdi o kitaba. ABD politikasına yön veren sızdırılmış "Yeni Muhafazakârların" nasıl gözü kara bir savaş planını yaptıklarını tam 6 sene önce tüm dünyaya duyurdu. Ukrayna'da desteklediği faşistlerle ülkedeki Rus kökenlilere yönelik katliamları adım adım yürürlüğe koyan Amerikalı derin bir yapılanma vardı. Paul'e göre Rusya'yı Ukrayna ile bir savaşa sokma çalışmaları yapılıyordu.

Paul'un verdiği detaylara girmeden önce hadi gelin Temmuz 2014'e gidelim. Ukrayna'da CIA-Soros-Nuland destekli Amerikan yanlısı devrimden tam beş ay sonra Amsterdam'dan kalkan Malezya yolcu uçağı, Rus yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna'da ele geçirdiği bölgeden atılan BUK füzesiyle düşüyordu. Tam 298 kişi hayatını kaybediyor, dünya ayağa kalkıyordu.

Rusya'nın resmi RIA haber ajansı "Ukrayna ordusu geçen çarşamba Harkov şehrinden Donetsk bölgesine Buk füze rampaları aktarmıştı. Malezya uçağı büyük olasılıkla bu rampadan ateşlenen füzeyle vuruldu" iddiasında bulunuyordu. Günler sonra Rusya Devlet başkanı Putin'i taşıyan bir başka uçağın da, düşen Malezya uçağı ile aynı dakikalarda aynı yerde uçtuğu haberi dünyayı sarsıyordu. Hedefte Putin vardı. Malezya uçağı yanlışlıkla düşürülüyordu. O gün eğer doğru hedefe atış yapılsaydı, Putin Ukrayna'dan atılan füze ile ölecek, Rus Ordusu o gün komşu topraklara girecekti.

İşte Paul Craig Roberts kitabında yanlış uçak vurulmasıyla 8 yıl ertelenen savaşın perde arkasındaki bu derin planı anlatıyor. ABD'nin yönlendirmesiyle Ukraynalı faşistlere verilen füzelerle Putin'in hedef alındığını söylüyor. Açık açık Ukrayna'dan Suriye'ye, Kırım'dan Gürcistan'a, Türkiye'den Mısır'a yayılacak savaş planlarından bahsediyor. Avrupa'yı ve NATO'yu da maşa olarak kullanan kontrolsüz bir gücün adım adım dünyayı yok edici bir savaşa sürükleme hedeflerini gündeme getiriyor.

Paul diyor ki; "Rusya'nın nükleer füzeleri ve askeri teknolojisi var. Bunlar Rusya'yı ABD hegemonyasına karşı en güçlü askeri engel kılmaktadır. Washington, Rusya'yı etkisiz hale getirmek için Reagan-Gorbaçov anlaşmalarını bozmuştur, NATO'yu Sovyetler Birliği'nin eski ülkelerini içerecek şekilde genişletmiştir. Şimdi de Gürcistan ve Ukrayna üzerinden bu girişimlerini sürdürmektedir.. Rusya'yı Ukrayna ile savaşa sokma planı, Moskova'nın caydırıcılığını azaltmak, Çin'le ilişkisini koparmak, böylelikle Washington'un iradesine karşı koyma gücünü yok etmek içindir. Rusya'ya yaptırımlara İngiltere dışında uyan yok. Avrupa da bu sayede hizaya gelecektir." diyordu. ABD'nin bugün yaşanan savaşa zemin hazırlamak için Rus yanlısı Ukrayna liderini 5 milyar dolar harcayarak devirdiğini söylüyordu. Bugün ABD Dışişleri Bakan yardımcısı olan Ukrayna asıllı Yahudi Nuland da zaten "Ben Ukrayna'daki devrimi yapmak için 5 milyar dolar harcadım" diyerek böbürlenerek anlatıyordu.

Paul Craig Roberts kitabında düşürülen Malezya uçağındaki füzenin hedefinde aslında Putin'in uçağı olduğunu 2016'da kitabında detaylarıyla anlatıyor ve diyor ki; "Putin'in uçağı ile Malezya uçağı aynı dakikalarda aynı noktada ve aynı kademede kesiştiğini söyleyebilirim. Bu da 10.100 metre yüksekliğinde 330-m kademesindeydi. Uçakların şekilleri aynı, çizgisel boyutları da oldukça benzerdi. Renge gelecek olursak, oldukça uzak mesafeden bakıldığında neredeyse aynıydılar."

Paul, Ukrayna-Rusya savaşının 8 yıl önce Amerika'daki derin koridorlarda bir füzeyle başlatılmak istendiğini söylüyor ve 6 yıl önce kitabında uyarıyordu; "Ukrayna-Rusya savaşı geliyor. Dünya nükleer savaşa hazır mı?"