HER kriz veya savaşta ekranlarda, gazete sayfalarında uzmanları, siyasileri, stratejistleri dinliyor ve okuyoruz.

İlginçtir hemen herkes o anda yaşanan olayları konuşuyor. Kimse savaş veya kriz bittikten sonra ortaya çıkabilecek sonuçlara odaklanmıyor. Halbuki her kriz birilerinin kazandığı devasa sonuçları doğuruyor.

En basitinden bugün yaşanan Ukrayna- Rusya savaşında hergün "Milyarlarca dolar buhar oldu" diye haberler okuyoruz.

Halbuki para asla buhar olmaz. Bir cepten çıkar, diğer cebe girer. Kimlerin cebini doldurduğuna bakarsak, savaşı hangi aklın çıkardığına, körüklediğine ve sonuna kadar desteklediğine ulaşmak hiç de zor değil.

Dolar tüm dünyada artıyor, Batılı petrol şirketleri, enerji patronları, ekonomik krize girenlere kredi yağdıran bankalar, kağıttan para kazananlar, silah tüccarları kasalarını ağzına kadar dolduruyor.

Yeni dünya düzenini kuranlar, ulusları nüfuz alanlarının belirlendiği anlara tanıklık ettiriyor. Rusya ve ABD bir anlaşmayla kendi aralarında bu alanları belirlediler ve paylaştılar. Ukrayna'da yaşanan savaşa bu açıdan bakarsak kısa vadede hemen ortaya çıkan şu sonuçlara dikkat etmemiz gerekiyor.

1) Ukrayna, Rusya'nın nüfuz alanına terkedilmiş. Yem ve test unsuru...

2) Yeni NATO oluşurken zaten ABD'nin güdümünde olan AB, Ukrayna testiyle, Washington'un iyice kucağına oturtuluyor. AB'nin lider ülkeleri Almanya ve Fransa yaklaşık 1'er TRİLYON Euroluk GSMH'larından savunmaya ayırdıkları %2 'lik payı birdenbire ABD 'nin istekleri doğrultusunda YÜZDE DÖRDE ÇIKARMA yani bir misli artırmak zorunda kaldılar. Sadece bu tablo bile 500 milyar dolardan fazla bir yeni NATO ve ABD silah pazarını ortaya çıkarıyor. ABD için bu durum fırında pişirilmiş kekliğe dönüşüyor.

3) SSCB'yi dağıtan kişi olarak tanınan ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Victoria Nuland tam 10 yıldır dedelerinin göçtüğü Ukrayna'da devrim çalışması yaptı. Rus yanlısı yönetimi kaçırıp, ABD yanlısı Yahudi Zelensky'i iktidara taşıdı. Yani Moskova'yı açık açık tahrik edip, tehdit unsuru oluşturup, Ukrayna'ya saldırmak zorunda bırakan projenin mimarı oldu.

Şimdi hedefte Putin'i ekonomik baskıyla devirip Berlin ve Londra'da yıllarını geçiren muhalif ve Batı yanlısı Navalin'i iktidara getirmek var. Victoria Secret projesi tüm hızıyla Ukrayna vasıtasıyla işliyor. Dünyanın Washington-Ankara-Moskova ekseninde, safların sıklaşmasını hızlandırıyor.

4) Malum eksen etrafında ülkelerin kümelenmeleri de iki şekilde oluyor:

A) Rusya'ya düşman olanlar direkt ABD'nin kucağında eksende saf tutuyor,

B) ABD 'ye düşman olanlar, doğrudan Rusya yanında hizaya giriyor,

C) Her ikisinden korkanlar nefret edenler ve güvenmeyeler, her iki ülkeyle yakın ve stratejik ilişkileri olanı tercih ediyor.

Eksenin güçlü-bağımsız-denge unsuru ülkesi TÜRKİYE ile yeni bir ittifaka bağlanıyorlar. Victoria Secret, Büyükortadoğu, Yavru Kartal, Yeni NATO ve BM, İpekyolu, Yeni Dünya düzeni projelerinin tamamı en aktif ve sonuca yönelik ilerliyor. Washington- Ankara-Moskova ekseninde dönen dünyada tablo şöyle oluşuyor; Yeni Zelanda Avustralya ve Güney Pasifik Asya'dan başlayıp Orta Asya İpek Yolu'nda Çin ve Rusya arasında Avrupa ortasından geçerek Polonya ve İngiltere'de son bulan müttefikler kuşağında söz sahibi ABD, Türkiye ve Rusya etrafında saf tutacak. Buna İsrail, İngiltere ve küresel sermayeyi de "müttefik" ve "işbirlikçi" olarak eklemek lazım. Zira ne İsrail ne de İngiltere ve küresel sermaye kaybeden değil daima kazananların ve söz sahibi olanların tarafındadır. Dünyada artık iki kutup yok! İYİLER VE KÖTÜ Çin var! Çin ve karşısındaki (Rusya'nın da dahil olacağı) eksen var! Her olaya bu küresel zaviyeden bakmak, niye nasıl oluyordan ziyade, vaki olan sonuçlara bakmak gerekiyor. Kimin ne menfaati var açısından olaylar okunduğunda projenin ve oyunun tamamını görmek mümkün oluyor.

Savaş sonrası bambaşka bir dünya ile tanışacağız. Bu tabloda Türkiye hayal edemeyeceğiniz noktada kilit ülke durumuna gelecek. Kazananların safında olacak. Yeter ki içerideki kısır gündemlere takılmayalım. Yeter ki, içimizdeki ittihatçı kafa işbirlikçilerin provokasyonlarına gelmeyelim. Dünyanın yeni düzen doğumu için sancı çektiği dönemde tabii ki herkes bedel ödeyecek. Ancak sabredenler ve Türkiye gibi güçlü olanlar, "Söz sahibi" olanların masasında olacak.