DÜNYA canlı yayında savaş izliyor. Bize ekranlardan ne sunulursa ona göre duygulara kapılıyoruz. Yani mükemmel bir yönlendirilme içinde kimimiz Rusçu kimimiz Ukraynacı ve NATOCU oluyor. Ancak bize bu görüntüleri sunanların perde arkasında neler yaptığına ve neyi hedeflediğine hiç bakmıyoruz.

Mesela Rusya haftalardır Ukrayna'da neonazilerle savaştıklarını söylüyor. Kimse ne demek istediğini anlayamıyor. Sorgulayan da yok. Gelin sizi, beni hem güldüren hem de düşündüren bir fotoğrafa götüreyim. NATO 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. O mesajda bir de kadın asker fotoğrafı yer aldı. O kadın Ukrayna Ordusu'nda görev yapan bir askerdi.

Ancak bir süre sonra o fotoğraf apar topar kaldırıldı. Çünkü fotoğraftaki Ukraynalı kadın askerin göğsünde kocaman bir amblem vardı. NAZİ sembolü olan ve gamalı haç bileşenlerinden oluşan "KARA GÜNEŞ" o kadın askerin göğsünde gururla poz veriyordu.

Haydi gelin daha geriye gidelim. Trump'ın başkanlığı döneminde ABD başstratejisti olan Steve Bannon vardı. Amerikan dış politikasında Beyaz Saray onun ağzından çıkacak stratejilere bakıyordu. Böylesine önemli bir görevde olan Steve Bennon Pentagon'un bastırmasıyla yeni bir göreve atandı. Gitti Brüksel'de Avrupa ırkçı partiler birliğini kurdu. İtalyan faşist partisi lideri ile yaptığı birliğe katılma imza törenindeki fotoğraflarını BBC yayınladı. Kimse bu fotoğrafları sorgulamadı. Amerika'nın başstratejisti, Beyaz Saray'ı bıraktıracak kadar daha önemli olan bu FAŞİST HAREKET organizasyonunda neden görev alıyordu?

Çünkü Faşist partiler önemliydi, mülteci akınından dolayı hızla iktidarlara yürüyorlardı.

Seçimi kazanırlarsa karşı oldukları Avrupa Birliği'nden çıkacaklardı. Böylece ABD'nin Çin'den sonra en büyük düşman ilan ettiği Avrupa parçalanacak, tekrar ulus devletlere dönüşecekti.

ABD'nin yıllara yayılan bu 10-20 sene sonrasının planları sadece Avrupa ile sınırlı değildi. Obama döneminde hükümet sözcülüğü yapan bir kadın diplomat vardı.

Adı Victoria Nuland… 2021'den beri de ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcılığı'nı yapıyor. Büyükbabası Meyer ve büyükannesi Vitzche Ukrayna'nın Odessa şehrindeki bir köyde yaşadı, sonrasında da ABD'ye göç etti. Victoria'nın babası ABD'de "Yahudi dostu rejimlerin çevrelerindeki tüm ülkelere bir şekilde adapte edilmesi" projesini başlattı.

Kızı Victoria da aynı yoldan gitti. ABD'de en güçlü Yahudi lobisinin temsilcisi haline geldi.

Onun için "Dünya üzerindeki etkisi hayal edemeyeceğiniz kadar güçlüdür" yorumları yapıldı. Litvanyalı bir Yahudi'nin oğlu olan Robert Kagan ile evlendi. İsrail yanlısı Brooking enstitüsünün kıdemli uzmanı olan Robert'in, Alman 3. Reich'in finansmanını sağlayan "Kafatası ve kemikler" adlı gizli örgüte üye olduğu iddiaları ortalığa saçıldı.

Robert "Küresel Amerikan liderliği" projesinin kurucularından biri oldu. Robert'in eşi Victoria, SSCB'nin son döneminde Başkan Yeltsin ile muazzam bir ilişki kurdu. ABD'de "SSCB'yi dağıtan kadın ve bir numaralı kişi" olarak Victoria gösterilir.

İşte bizim Victoria 2012'de eşiyle birlikte dedelerinin ülkesi Ukrayna'ya gitti. 4 büyük örgütü keşfetti. Dördü de Rus düşmanıydı, gamalı haç taşıyorlardı ve Nazi örgütüydüler.

Yakın dostu Macar Yahudisi Soros ile görüşen Victoria "Büyük bir güç keşfettim" diyerek para istedi. Soros'tan gelen milyon dolarları bu dört Nazi örgütüne aktardı. 2014'te de bu dört örgütü sokaklara dökerek, Rusya yanlısı seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı devirmek için turuncu devrim hareketini başlattı.

Devrim sonrası parti haline dönüşen dört Nazi örgütünün liderlerini bakanlıklar ve devletin her yerine yerleştiren GÜÇ bizim Victoria oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcılığı'na bile gamalı-haç bayrağı olan partinin liderini getiren kişi bizim Victoria'dır.

Yahudi Zelensky de bugün Ukrayna Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsa bunu ABD'nin en güçlü Yahudi lobisi temsilcilerinden Victoria'ya ve onun kullandığı Nazi partilerine borçludur.

Victoria Secret… Yani Victoria'nın sırrı ne? Memleketi Ukrayna'da Faşistlerle devrim yapıp, Naziler eliyle bir Yahudi'yi iktidara taşıyacak kadar güç ve kudrete sahip bir Amerikalı diplomat ve siyasetçiden bahsediyoruz. SSCB'yi dağıttığı söylenen kadın şimdi de Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı dağıtmak mı istiyor? Kapalı kapılar ardında konuşulan soru bu. Putin'in zehirlettiği ve hapse attırdığı Rus muhalif lider Navalvin ile ilişkileri de sorgulanıyor.

ABD'de "Victoria Putin'i devirip muhalifi Navalvin'i iktidara taşıtarak Moskova'yı Pekin'den koparma ve Washington'a bağlama peşinde" yorumları yapılıyor. Bugün yaşanan Ukrayna-Rusya savaşına ve batağa dönüşmek üzere olan kuzeyimize bir de bu açıdan bakın!