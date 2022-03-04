2. Dünya Savaşı'nda Naziler 8 milyon Yahudi'yi kurşuna dizerek, fırınlarda hunharca yakarak, acımasızca katletti.

Ukrayna Devlet başkanı Zelensky de bu ülkenin Kriyov Rog şehrinde doğan bir Yahudi'ydi. Dedesi Nazilere karşı savaşmış, dedesinin 3 kardeşi de Nazi kamplarında öldürülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Putin de, Dışişleri bakanı Lavrov da, Ukrayna işgali başladıktan sonra hemen hergün, "Burnumuzun dibindeki Neo- Nazileri temizliyoruz" diyordu.

Ukrayna'nın Devlet başkanı Zelensky Yahudi olunca herkes şaşkına döndü. Türk basını dahil dünya medyasında bu iddia gülünç bulundu. Herkes "Yahudi devlet Başkanı olan bir ülke nasıl Neo-Nazi olabilir" diyerek Rusya'ya veryansın etti.

İngiltere'nin devlet yayın organı BBC'den dün ilginç bir analiz geldi. Kiev'de turuncu devrimle Batı yanlısı iktidarın kurulmasını sağlayanların, sokak olaylarını örgütleyenlerin, Nazilerle işbirliği yapan Ukrayna Milliyetçi Örgütü'nün lideri Stepan Bandera'nın mirasına sahip çıkan Svoboda Partisi, Sağ Sektör, Azov Taburu ve S14 gibi Nazi grupları olduğunu öne sürdü.

Turuncu devrim, bugün yaşanan savaşın tetikleyicisiydi.

O dönem Devlet başkanı Yanukoviç Rusya yanlısıydı.

Moskova ile bir sorun yoktu.

Onbinlerce insan Yahudi işadamı Soros'un örgütlere yağdırdığı parayla Özgürlük Meydanı'nı işgal ediyor, polis ve askerle çatışıyor, çok sayıda insan ölüyordu. Başkan Yanukoviç Rusya'ya kaçıyor, iktidarı Batı yanlısı liderler ele alıyordu.

BBC, devrimde büyük etkisi olan bu Nazi yanlısı grupların siyaset ve güvenlik şemsiyesi altında orantısız bir etkiye kavuştuğunu yazıyordu.

Devrimden sonra Başbakan yardımcılığından tutun Savunma Bakanlığı'na kadar iktidarda ve bürokraside Nazi yanlısı Svoboda Partisi'ne koltuk yağdırıldığını anlatıyordu.

Mesela Rusya yanlısı hükümetin devrilmesinde en büyük rolü oynayanlardan Sağ Sektör adlı örgütün, bayrağında bile gamalı haç taşıdığını vurguluyordu.

1943'te 600 Polonyalının öldürüldüğü Yanova Dolina Nazi katliamının yıldönümünü çılgınlar gibi kutlayacak kadar Nazi'ydi bu Sağ Sektör adlı örgüt. Odessa'da bir maç sonrası çıkan olaylarda sendika binasına sığınan 48 Rus'u yakarak öldüren de bu Ukraynalı Nazi örgütünün üyeleriydi. O dehşet gününde ""Şeytanlar cehennemde yanmalı. Futbol taraftarları asilere en iyisi yapıyor. Aferin!" diyen Ukrayna milletvekilleri bile vardı. Çok ilginçtir 2.

Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Nazilerin yanında silah tutanlara da son dönemlerde Ukrayna'da "Kahramanlık ünvanları" yağdırılıyordu.

BBC'de olaylar ve Ukrayna'daki Nazi örgütlerinin yükselişi konusundaki çarpıcı iddiaların yanında isimler de havada uçuşuyordu. Ancak herkesi şoka sokacak en çarpıcı iddia inanılmazdı. Sıkı durun... Aynen şöyle yazıyordu;

"Bayrağında gamalı Haç olan Nazi örgütü Sağ Sektör'ün lideri Dmikri Yaroş'a hem şeref nişanı hem de Genelkurmay Başkan Yardımcılığı koltuğunu veren de Yahudi Zelenskiy'di." Yahudi Soros'la başlayan Batı yanlısı devrim, Yahudi Zelensky'nin Başkanlığında Rusya ile savaşa evrilirken, Ukrayna Genelkurmay başkan yardımcılığı koltuğuna bir Nazi örgütün lideri, bir Yahudi başkan tarafından oturtuluyordu...

Tüm bunların ne anlama geldiğini anladığımızda savaş bitmiş olacak. Oyun çok büyük.

ABD ve Rusya tepişiyor, Moskova'ya altın tepside planlı olarak sunulan Ukrayna eziliyor. ABD'li özel askeri şirket Blackwater ve Fransa Ukrayna'ya paralı asker yağdırmaya başladı. Savaş ne kadar uzarsa çıkarları olanlar masada o kadar kazanım elde edecek.

Dünyada kriz doğuranlar, gizli kapılar arkasındaki anlaşmalarla yeni bir dünya düzeni kuruyor.

Kimlerin nasıl söz sahibi olacağı belirleniyor. Amerikalı bir dostumla konuştum dün.

"Anlaşmak için önce planlı bir şekilde kriz çıkarırsın, sonra masada haritaları ve güç paylaşımını belirlersin" dedi gülerek. ABD ve Rusya'nın bu savaştan sonra yeni bir düzenin anlaşmasını yapacağını söyledi.

Şaşırdım. "Çok uç bir yaklaşım değil mi bu" diye sordum. Yine güldü. "Sayın Hazar çıkarlar için önce birilerini kullanırlar sonra değişirler. Size, sizin anlayacağınız bir örnekten gideyim. ABD'de ne zaman mecliste Ermeni Yasa tasarısı gündeme gelse, sizin anlaştığınız Yahudi milletvekili Tom Lantos, saatlerce kürsüde konuşarak meclisi kitler ve tasarının geçmesini önlerdi. Ne zaman One Minute çektiniz ertesi gün Ermeni tasarısını gündeme getiren ve geçiren de aynı kişi oldu. Washington'da oyun sadece çıkarlara göre kurulur.

Asla ebedi düşman yoktur." dedi.

Haydi düşünün bakalım! Yeni düzene hazırlanmamız lazımken, bizim dünyadan bihaber muhalefet ve ittihatçı kafalar da bizi Eski Türkiye'ye döndürmek için kendini yırtıyor. En acı olan taraf da bu!