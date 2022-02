Taşlar yerine oturuyor

YİNE her zaman olduğu gibi burnumuzun dibinde savaş tamtamları çalıyor.

Bu defa kriz Karadeniz'de.

Rusya, bağımsızlık ilan eden Ukrayna'nın iki bölgesine askerlerini sokuyor. Dünya ayağa kalktı gibi gözüküyor.

Tüm ülkelerden peş peşe kınama mesajları geliyor.

Ancak görünürde Rusya'ya karşı ciddi bir karşı durma yok.

Peki neler oluyor? İşin özeti Yeni Dünya Düzeni kuruluyor.

ABD derin devleti ve Pentagon'un iktidara taşıdığı Trump Çin'i en büyük düşman ilan etmişti. Çünkü komünist Çin, Londra ve New York'tan gelen küresel sermayenin yatırımları ile bir anda kapitalizmle tanışmış ve dünyanın fabrikası haline gelmişti. ABD bile her yıl Çin'e mal aldığı için 400 milyar dolar açık veriyordu. Yani ABD derin devleti Trump aracılığı ile küresel sermayeye savaş açıyordu. Trump "Irak'a girdik, 7 trilyon dolarımızı ve binlerce askerimizi toprağa gömdük. Savaş bittiğinde Irak petrollerine küresel sermaye kondu" diyerek zengin aileleri hedef tahtasına koyuyordu. ABD'yi ticaretle soyan ve en büyük düşman ilan edilen Çin'in gerçek sahipleri küresel sermayeydi.

Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz'de bugün yaşanan krizlerin perde arkasında hep İpekyolu'ndan mal taşıyacak bu küresel sermaye vardı.

Bugün oynanan oyunlar bu zengin ailelere "Artık eski dünya düzeninin sahibi olabilirsiniz ama yeni dönemde İpekyolu dahil güç ve kontrol bizde olacak" mesajıydı.

Küresel sermayenin bankasından Fransa Devlet Başkanı koltuğunu oturtulan kullanışlı eleman Macron bile, sahiplerinin papağanı olup "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyordu. Daha da ileri gidip NATO yerine "AB Ordusu kurmalıyız" çağrısı yapıyordu. Amerika da Türkiye dahil beş ülkenin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının para vermekten kaçtığını açıklıyordu. Yeni NATO artık kaçınılmaz bir sonuçtu. Avrupa ülkeleri artık bedava kendini NATO'nun bu beş gerçek katılımcı ülkesine korutup beleşçilik yapamayacaktı. O yüzden ABD, adeta hemen her gün Rusya'ya "Hadi gir Ukrayna'ya" diye yalvarır bir görüntü içine boşuna bürünmedi. Belki ileride Rusya'nın bile dahil edileceği Yeni NATO'nun önemini tüm Avrupa ülkelerinin kafasına çaktı. Bugün Ukrayna'da yaşanacak bir savaş Avrupa'ya da her an sıçrayabilirdi. "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyen Avrupa ülkeleri her an "Kurtar bizi NATO" diye ağlayarak yalvarabilirdi.

Düşünsenize Ukrayna toprakları paylaşılıyor, bu konuda toplantıyı Biden ile Putin yapıyor, dünya seyrediyordu.

Rusya'yı cezalandırma anlamında yaptırımlar gelecek, Rus gazı veto edilerek alınmayacak, ABD'nin son yıllarda "Moskova'dan gaz almayı bırakın" diye AB ülkelerine yaptığı çağrılar, Ukrayna krizi ile hayata geçecekti. ABD'de de dünyaya sunmaya hazırlandığı kaya gazı için Avrupa gibi devasa bir pazara kavuşacaktı.

Ruslar da ellerinde kalan gazı Çin gibi muazzam bir ülkeye satarak olayı hasarsız atlatacaktı. Washington- Moskova hattındaki planlar tıkır tıkır işliyor, böylesine bir krizde her ikisi de kazanıyordu.

Bu krizle dünyaya da "3. ülkeler artık bir şemsiyenin altına girmeden yaşayamaz" mesajı veriliyordu. Ruslar Kırım'a girdiğinde nasıl dünya büyük savaş çıkacakmış gibi nara atıp sessizliğe gömüldüyse, bugünkü işgalde de değişen bir şey olmayacaktı.

Yarın belki de Çin, Rusları örnek göstererek Tayvan'a dalacaktı. Yeni Dünya Düzeni'nde artık haritalar çok kolay değişebilecekti.

Türkiye de bu durumdan gelecekte en çok istifade edecek ülkelerden biriydi. Ruslar iki bölgeyi işgalde "Tarihsel bağlarımız var" tezini bahane gösterdi.

Bizim de tarihsel bağlarımız olan toprak büyüklüğü Ruslardan az değildi.

Ve dahası bu yaşanan krizde tüm ABD derin adamları, siyasiler, askerler ve uzmanların geldiği noktadır.

Tamamı "Türkiye'nin ne kadar kilit bir ülke olduğu Karadeniz krizi ile bir kez daha ortaya çıktı" şeklinde koro halinde açıklamalar yaptılar. Burada yıllardır "Yeni Dünya Düzeni Washington-Ankara- Moskova ekseni üzerinde kurulacak" diye boşuna yazmıyoruz.

Taşlar yerine oturuyor.

Ukrayna'daki gerilim de bunun kullanışlı bir parçası.

Şu an sistem kuruluyor.

