DÜNYA Ukrayna-Rusya krizine kilitlendi. Moskova'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın tüm savaş şartlarının habercisi olduğunu NATO dün duyurdu. Rusya'dan "İşgal yok, savaş yok" açıklamaları peş peşe geliyor. Batı'nın savaş çığırtkanlığı, dünyaya algı çalışması yaptığını iddia ediyorlar. Beyaz Saray saldırı için gün veriyor, "Çarşamba" diyor, utanmasa saat söyleyecek. Kim doğruyu söylüyor, kim yalancı göreceğiz. Ukrayna toto gibi oynanan savaş başlama saatleri için bir hamle yaptı, "NATO'ya girmeyeceğiz" garantisi verdi. Moskova "Ukrayna'nın Batı dolmuşuyla NATO'ya girme hayalini savaş nedeni" sayıyordu. "Sınırımıza kadar gelmiş bir NATO'yu istemiyoruz" diyordu.

Geçmişte aynı girişimi Gürcistan yapmış, Ruslarca bombalanmıştı. Bu olay biline biline Ruslar, ABD'nin "Ukrayna NATO'ya girecek" tehdidi ile adeta tahrik edildi.

Washington güya Ukrayna'nın arkasında gözüküyor. Hatta dün "Sizi savaş öncesi 1 milyar dolar borçlandıralım" diyerek Kiev'e yardım teklifi götürdüler. ABD Başkanı Biden'ın Moskova'ya "Ne olur Ukrayna'ya dalın" diye bir yalvarmadığı kaldı. Hedef Karadeniz'de başlayacak savaş kriziyle hem bölge ülkelerini hem de Rusya'yı zayıflatmak. Bundan daha da ötesi savaşı Avrupa'ya sıçratıp, AB'yi darmadağın etmek... Pentagon'un da, Amerikan derin devletinin de yıllardır en büyük hayali bu.

Avrupa'ya gaz veren Rusya'yı gaza getirerek Avrupa ile kapıştırma sevdasıyla yanıyorlar.

Rusya'nın gazı elinde kalacak, Avrupa'nın da bir yerleri donacak. Hesap bu. Burada ABD dışında herkes savaşın şiddetli yüzünü görüp ekonomik olarak çökecek, ABD en büyük düşmanı Çin'in bir numaralı müttefiki Rusları başka ülkelerle perişan edecek. Böylece zayıflamış Moskova'yı dahi acaba "NATO şemsiyesine çekebilir miyiz" hayalleri kuracak. Plan başarılı olursa en büyük düşman Pekin yalnızlaşacak. Göle savaş mayası çalmaları, tarih, gün vermeleri, örtülü olarak "Hadi Rusya dal şu Ukrayna'ya lütfen" noktasına gelmeleri bundan.

Geçmişte bu sinsiliği İngilizler yapıyordu.

Bir ülkeye savaş ilan ediyorlar ama başka ülkeyle savaştırıp kendilerine muhtaç hale getiriyorlardı. Dünyadaki birçok noktada askerlerini geri çekip, Amerika'da içine kapanmaya ve trilyonlarca dolarlık askeri masrafı ortadan kaldırmaya çalışıyor ABD.

Onun yerine ulusları uluslara saldırtmak hem en düşük maliyet hem de en verimli yöntem diyor Benjamin İmparatorluğu. Çin'i süper güç yapmaya aday İpekyolu üzerinde yer alan tüm ülkeler, savaşla zayıflayacak, böylece güzergahın kontrolü Washington'un eline geçecek. Savaşlarda birbirlerine saldıranlara değil, bundan en çok kimin nemalandığına bakmak, fotoğrafın arka yüzünü gösterecek en güzel açıdır. Böylesine bir savaşta en büyük darbeyi alan ülkelerden biri de Türkiye olacaktır. Tarihimizin en büyük ekonomik ilişkileri içinde olduğumuz Rusya ile bizi de kapıştırmak ve düşman hale getirmek için yanıp tutuşan bir ABD ile karşı karşıyayız. Rusya derin devletinin en önemli isimlerinden ve Şanghay Beşlisi'nin de kurucusu olan generallerin generali İvaşov ile Moskova'da röportaj yapmıştık 5 yıl önce.

Rusya'yı Rusya yapan bir numaralı derin adamdı o. Tarihi cevaplar almıştık. İşte o generallerin generali ünvanına sahip İvaşov şimdi bunun bir oyun olduğunu haykırıyor ülkesinde. Hatta Putin'e karşı bir bildiri yayınlayacak kadar da isyan etti. Ukrayna'ya müdahalenin büyük hata olacağını avaz avaz bağırdı. Hatta Putin'e "Oyuna geliyorsun, istifa et" çağrısı dahi yaptı. Hatta "Böylesi bir savaşta Türk Ordusu'na da Kırım'ı kurtar diye yol verenler olabilir" çıkışı dahi yaptı.

Siyonizm ve küresel sermaye de hep bu tip kaos dolu savaşlardan beslenir. Putin iktidara geldiğinde ülkenin en zengini Yahudi işadamlarına, küresel sermayenin elemanları diyerek savaş ilan etmişti. Birçoğu ülkeden kaçıp soluğu New York veya Londra'da aldı.

Defalarca yazıldığı için isimlere girmeyelim artık. Yaklaşık üç ay önce görüştüğüm bir başka Rus Generali "Bu kaçanlar önemli değil. Yerlerine başka Yahudi işadamları gelip boşluğu tamamen doldurdu. Şu anda Kremlin'de en büyük hakim güç bu yeni Yahudi işadamları" dediğinde inanamamıştım. Rusya parlamentosu dün Ukrayna'daki Rus yanlısı iki ayrılıkçı bölgeyi bağımsız ülke olarak tanıma kararı aldı. Putin de onaylarsa Rus tankları bu iki bölgeye girecek. Yani işgal başlayacak.

Putin'in de çevresindekilerin gazına geldiğini, parlamentoda bile bu küresel gücün ne kadar etkin olduğunu açık açık görüyoruz.

Umarız gaza gelmezler!