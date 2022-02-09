AVRUPA Dış İlişkiler Konseyi işi gücü bıraktı, uzman kadroyla önemli bir araştırma içine girdi. Çalışma sonrasında da kapsamlı bir rapor hazırladı. O raporu da üye ülkeleriyle paylaştı.

Konu ilginçti; "Türkiye'nin SİHA Diplomasisi Avrupa İçin Ders Niteliğinde" başlığını taşıyordu. Bu çalışma Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde Meclis'te konuşuldu.

İşte o rapordan bölümler:

"Türkiye, insansız hava araçlarının nasıl güçlü bir dış politika varlığı olabileceğini kanıtladı. Türk SİHA'larının askeri yeteneklerine rağmen en önemli etkileri Türkiye'ye sağladıkları ekonomik fırsatlar ve siyasi kaldıraç olabilir. Türk SİHA'ları Ankara'nın dış politika stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi." Aylarca süren çalışma sonrasında uzman ekip feryat ederek tüm Avrupa Birliği üyelerini "Türkler zirveye yükseliyor" diye bakın nasıl uyarıyordu; "Türk SİHA'ları hem ucuz hem de etkili. Bir TB2'nin maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar. Amerikan yapımı bir MQ-9 Reaper ise 20 milyon dolar ve daha gelişmiş bir ABD yapımı Protector RG Mk 1 ya da Çin'in Wing Loong'u gibi diğer düşük maliyetli modellerin aksine, Türk SİHA'ları Batılıların tüm yeteneklerini fiyatın çok altında sağlıyor.

Dolayısıyla, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Türkiye, daha önce ABD, İsrail ve Çin'in hakim olduğu bir sektörde zirveye yükseliyor." O raporda net ifadeler vardı. AB ve üyelerine, "Türk insansız hava araçlarının jeopolitik ve ekonomik sonuçlarını artık görmeli" diye çığlık çığlığa çağrı yapılıyordu.

"Türkler aldı başını gidiyor.

AB bu İHA-SİHA konusunda ne yapacağını artık belirlemek zorunda" şeklindeki ağıtla adeta zılgıt çekiyorlardı.

Süper savaş uçakları elbette önemliydi. Rapor bunu söylüyordu. Ama atlanmaması gereken detaylar vardı. Onu da şöyle haykırıyordu AB uzman ekibi; "Türk SİHA'ları hiçbir savaş uçağının yapamadığını Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Dağlık Karabağ'da yaptı.

Sessiz ve çok güçlü bu yeni teknolojinin daha iyisini yapmak zorunda olan bir Avrupa Birliği var. Türkiye, SİHA ile birçok bölgede çok etkin bir ülke oldu." AB'yi uyanmaya çağıran bir rapordu. Okudukça hem gülümsedim hem de ülkemle gurur duydum.

Tabii basına sızdırılan bilgiler o raporun küçük bir parçasıydı. Teknik ve stratejik analizlerin en ince detayına kadar kaleme alındığı o raporda kim bilir daha neler vardı. İngiltere Savunma Bakanı'nın onlarca kamera önünde "Türkler SİHA'larla artık savaşların seyrini değiştiren bir ülke oldu. Çok ciddi şekilde onları yakın takibe almak zorundayız" şeklindeki sözleri boşuna değildi.

O raporda sürü İHA operasyonlarımız da, Etiyopya'da bile SİHA'larımızla engellenen Amerikan darbesi de ve buna benzer detaylar da mutlaka vardı. Suriye'de Esed rejiminin, ateşkesi bozarak İdlib'e saldırdığında Türk SİHA'ları ile binlerce askerini kaybettiğini bizzat BBC'den okuduk. Hatta tüm radar sistemlerini aşan SİHA'larımızın Şam'a sessiz ve hasarsız ulaşarak sarayı bile bombalayabildiğini duyuruyordu İngiliz resmi yayın organı.

Libya'da da Fransa-ABDRusya ve Batı destekli isyancı Hafter birliklerinin Türk SİHA'ları ile darmadağın edilerek arkalarına bakmadan kaçtıklarını yine İngiliz basınından öğreniyorduk.

"Yapay zekalı Türk SİHA'ları perişan ediyor" diye haberler dahi yaptılar.

Türk SİHA'larının kimseden komut almadan yapay zeka ile terörist kovaladığını yazdılar. Yazılıma yüklenen terörist görüntüsü yetiyordu.

Yapay zeka sahibi SİHA'lar, o hedefleri gördükleri anda kendi başına karar vererek toprağa gömüyordu.

Eminim ki AB'nin hazırladığı son raporda bu "yapay zeka" konusu da işlenmiştir. Yıllarca destekledikleri, para ve silaha boğdukları PKK'lı terörist liderler son zamanlarda başlarını dışarı çıkardıkları anda vurulup imha ediliyor.

Kırmızı listede yer alan tüm terörist liderler, mutlaka yapay zekalı SİHA'lara fotoğraf olarak eklenmiştir.

Bulduğu anda imha kararını kendi veren insansız hava araçlarımız var artık. Bu muazzam silah, PKK liderlerini mağara adamı yaptı.

İnlerinden çıkamıyorlar artık.

Kafasını çıkaran anında ceset oluyor. O yüzden artık inlerine girme dönemi başladı. Çünkü sadece inlerinde yaşıyorlar.

Muhalefetin ortağı HDP bu yüzden çığlık atıyor hep.

Ve bu görüntü, teröristlere tasma takan sahiplerini deli ediyor. Oturup yüzlerce sayfa rapor hazırlıyor, "Türk SİHA'larının jeopolitik ve stratejik sonuçlarını görmek zorundayız. Uyanın artık" diye ağlıyorlar. Daha çok zırlayacaklar!