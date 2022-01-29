AMUSE Bouche yazıyordu başlangıçta. Bilmiyordum neyin nesi diye. Sonra bıçak arası mürdüm erikli ezme geliyordu. Tahinli humus ve Ayvalık zeytinyağı diye devam ediyordu.

Giriş tabağında ise kabak çiçeği dolması, bademli kereviz, pirinç yufkasında kinoa tabule, tekmilli fava ve mikro filizler vardı.

Siyah pirinç, beluga mercimeği diye bir şey varmış onunla devam ediyordu.

Listeye porçini mantar dolgulu çıtır kadayıfı da eklemişler. Hemen altında poşe kuşkonmazlar ve ballı hardal sos yazıyordu.

Şeker kasesinde nar gretine menünün bir diğer parçasıydı. Portakal soslu karides, Çin lahanası, taze minik fasulye, havuçlu patates ezmesi, ayva tahin, kıtır kabaklar ve Hindistan cevizi sütü sos diye ilerliyordu.

Bu menü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rakı-balık yaptığı karlı dehşet gecesinin menüsü değildi. Daha öncesine aitti. Ekrem Bey'in kısa bir süre önce Noel gecesi verdiği yemeğin menüsüydü.

Ben en çok İstanbul'un mahsur kaldığı, binlerce insanın 14 saat yürüyerek evine ulaşabildiği gecede, Ekrem Bey'in üç saat İngiliz elçiyle yediği rakı-balık sofrasındaki menüyü merak ettim. Hesabı yazanlar oldu. 48 bin liraymış. Belediye mi ödedi, İngiliz elçi mi ısmarladı şu an için resmi açıklama yok. Ekrem Bey rakı içti mi, çıkışta afet gecesini yönetmeye kafa dumanlı mı gitti bu konuda da henüz resmi bir açıklama yok. Menüden sadece bir ana yemeği öğrenebilmiş gazeteci arkadaşlar.

O da kalkan balığı ciğeriymiş. Vallahi ilk defa duydum. Acaba nasıl oluyor? 10 tane kalkanın sadece 10'ar ciğerini mi alıp da önlerine koyuyorlar bilmiyorum. Ekrem Bey "16 milyon hepimiz İstanbuluz" diyordu. Ama 15 milyon 990 bin kişi duymamıştır bu special ciğeri. Götürse de öğrensek. Cahil kalmasak.

Bölge gündem diye bir site var.

Habercilik yapmış, İngiliz elçiyle Ekrem Bey'in buluştuğu rakı-kalkan balığı ciğeri sofrasını kuran mekanın fiyatlarına ulaşmış.

Ama 2019 fiyatlarına maalesef. Kilosu 8 lira olan domatesin salatası 2019'da 150 liraymış. Kalkan fiyatları 2100 lira. 2019'da 6 kişi bir masa kursanız o mekanda 7 bin lira hesap ödüyormuşsunuz. 2022'de 3 katını bulur diye yazıyor site. 48 bin liralık hesaba bakınca anlıyorsunuz Ekrem Bey'in masasını.

"Birine antrikot birine musakka olmaz" diyerek seçim kazanmıştı Ekrem Bey. Acaba o gece sokaklarda karla savaşan binlerce personeline de "Kalkan balığı ciğeri" mi dağıttı diye merak ettim.

İstanbul 14 saat yürürken Cenevre'ye kayak yapmaya giden sözcüsünü çok yadırgadım.

İstanbul'a tonla kar yağacağını günler önceden bilmeyen yoktu şehirde. Ne gerek vardı Cenevre'ye kayak yapmaya gitmeye.

İstanbul'da kalsaydı bedava kayabilirdi. Beni arayıp "Birine musakka birine antrikot olmaz" sloganı çerçevesinde o gece sokaktaki belediye işçilerine de "Kalkan balığı ciğeri" mi servis edildiği konusunda bilgilendirirse çok sevinirim. Ekrem Bey bunu yapmışsa alnından öperim. "Ben yaparım" diye geldi. Yapmıştır herhalde.

Cenevre'deki kayakçı dönsün de arar, bilgi verir sanırım.

Meral Akşener Hanımefendi Ekrem Bey için "2. Fatih Sultan Mehmet" demişti.

Fatih Sultan Mehmet matematik zekasıyla bir gecede dünyanın ilk havan topunu yapıp boğazda surlara dikiyordu. Ekrem Bey de boğazda rakı-balıkta bir gecede havaya kartopu dikiyordu. Benzerlik var mı siz bulun. Benim bulduğum başka bir şey var.

Fatih Sultan Mehmet 72 gemiyi yiğitlerine ittirip karadan yüzdürüyordu. Ekrem Bey de o gece 69 otobüsü karada ittirmiş ama hareket etmemişler. Ancak karsız günlerde otobüsler karada ittirilerek yüzdürülebiliyor.

Hakkını yemeyelim. Ayrıca o gece boğazda rakı-balığa giderken kar küreme aracını önünde ve karada yüzdürerek yolu açtırmış.

Bunu görmezlikten gelemeyiz. Ters bakarsanız Meral Hanım darılır ona göre.

Bir zamanlar Demirel seçime giderken tüm anketler açık ara kazanacağını gösteriyordu. ABD elçisi Demirel'i ziyaret etti. Yemek yediler. Ekose etekli LEVREK ikram etti Demirel. Bu levrek yüzünden açık ara farkla kaybetti. Hatta kitabını bile yazdılar "Ekose Etekli Levrek" diye. Bakalım "Kalkan Balığı Ciğeri" kitabını kim yazacak? Keşke Ekrem Bey de o kitaba bir şeyler anlatsa.

İstanbul'daki kar felaketi ile aynı derecede önemli dediği İngiliz elçiyle kalkan balığı ciğeri-rakı sofrasında neler konuşulduğunu...

Tarihe ışık tutsa... Her şey ne güzel olur!