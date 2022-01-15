BAŞKAN Erdoğan dün açıkladı. Savunma ve havacılık ihracatımızın yıl sonunda 4 milyar doları aşması bekleniyor. Şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik. İnsansız hava araçları, helikopterler üretiyoruz ve satıyoruz.

Elektromanyetik silahlar yapıyoruz. Kendi füzelerimizi, hava savunma sistemlerimizi üretiyoruz. Yatay füzelerden sonra denizlerde dikey füzeler de üretmeye başladık. Mavi Vatan'da görev yapacak ve dünyada çok az ülkenin sahip olduğu ilk istihbarat gemimizi dün denize indirdik. Silahlı insansız deniz araçları da üretmeye başladık. Sürü halinde hava ve karadan sonra denizlerde de insansız araçlarımızın görev yapmalarını sağlayacak sistemler kuruluyor. Uyuyan hücreler gibi denizlerin karanlık sularında düşman bekleyen sürüler halinde insansız araçlarımız var. Uzaya ilk cep uydumuzu fırlattık. Dünyanın en güçlü donanmalarından birini kuruyoruz. Üzerine helikopterler ve SİHA'lar yerleştireceğimiz anfibi gemimiz de sisteme girecek. Şu anda dünyada ilk 10'a girmiş durumdayız. Hızla savunma konusunda bağımsızlığa doğru gidiyoruz. Savaş uçaklarımız da yakın gelecekte envantere girecek. Uzayda da uydu istihbaratına büyük yatırımlar yapılacak. Türkiye yeni oluşturulacak NATO'nun en güçlü iki ülkesinden biri olacak.

ABD'de de Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesi konusunda sesler yükselmeye başladı. 80 F-35'in Türkiye'ye verilebileceği konuşuluyor. Bu konudaki yaptırımlar yakında kalkarsa şaşırmayın.

Türkiye'nin, paha biçilemez derecede önemli olduğu yolunda Pentagon'dan askeri uzmanlardan sürekli açıklamalar geliyor.

Amerikan yönetimi de sürekli Türkiye'yi yanına almak için hamleler yapıyor. Washington Yunanistan'ı sevindirecek Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan çekildiğini açıkladı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Miçotakis hemen "Türkiye ile sonsuza kadar komşuyuz. Coğrafya bizi birlikte yaşamaya mahkum ediyor. Ankara ile diyaloğa açığız" açıklaması yaptı. Yunanistan'da her gün askeri ve siyasi uzmanlardan "Türkler askeri ve ekonomik alanda bizi fersah fersah geçti" açıklamaları geliyor. Yunanistan'da son atılan manşetlerde "ABD Türkiye'nin rızası olmadan hiçbir projenin yürürlüğe giremeyeceği fikrini benimsedi" başlıklarına yer verildi. Son Ukrayna krizi de, Washington'u Ankara önünde diz çöktürdü.

Türkiyesiz Karadeniz'de hiçbir şanslarının olmadığını biz değil ABD'li generaller artık bağıra bağıra, açık açık söylüyor.

Çin de boş durmuyor. Çünkü onların da hayal edemeyeceğiniz kadar Türkiye'ye ihtiyaçları var. Dün çağrı yaparak ülkesinde "Acil" kodlu apar topar bir toplantı düzenledi.

Bahreyn, S.Arabistan, Kuveyt ve Umman'ın yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da dün bu toplantıya katıldı. Birinci gündem maddesi İpekyolu'nun güvenceye alınmasıydı.

Yılda 3.5 trilyon dolarlık malın Batı'ya taşınmasında Türkiye'nin oynayacağı güvenlik rolü, Çin için tarihi önem taşıyor. Bu yönde bir acil eylem planı hazırlandı ve 3 yıl içinde hayata geçirilecek. Çin'den Türkiye'ye milyarlarca dolar gelecek. İpekyolu'nun güvenliğine en büyük katkıyı Türkiye yaptı. Karabağ zaferi ile İpekyolu'nun en önemli hattı açıldı. Kazanılan koridordan geçecek demiryolu Pekin'i Londra'ya bağlayacak. Üç yıl içinde de Türk Cumhuriyetlerinden enerji boru hatları bu koridordan Türkiye'ye taşınacak. Ermenistan ile dün masaya oturuldu. Ermeni tarafı Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi her anlamda ve koşulsuz kabul etti dün. Batı'daki Ermeni lobisi de böylece tamamen sessizliğe mahkum edildi. İsrail de yakında Ankara'nın önünde diz çökmeye hazırlanıyor. Özellikle ABD'deki Yahudi lobisi de böylece Ankara denince kafasını kuma gömmek zorunda kalacak.

Muazzam ve baş döndürücü gelişmeler yolda.

İhracatımız da 225 milyar doları aştı. 300 milyar dolara doğru hızla yol alıyoruz. Sadece Ege'de binin üzerinde yeni ihracatçının kervana katıldığı dün açıklandı. Tük Devletleri Teşkilatı'nı kuran Türkiye, üye Türk Cumhuriyetleri ile tıpkı AB'de olduğu serbest mal dolaşımını sağlayacak sistem kuruyor. Aynı zamanda da askeri anlaşmalar imzalanıyor. Afrika ülkelerinden de peş peşe ekonomik ve askeri işbirliği çağrıları geliyor. Türkiye, pandemide dünyanın yan bile bakmadığı ve tamamen unuttuğu Afrika'da milyonlarca Türkovac aşısı dağıtarak gönülleri bir kez daha fethetmeye hazırlanıyor. Afrika'da "Osmanlı geliyor, kucaklamaya hazır olun" sesleri yükseliyor.

Evet dedik ya önümüzdeki dönemde Türkiye'yi baş döndürücü güzellikler ve gelişmeler bekliyor. Peki gelecekte devleti yönetmeye talip bizim muhalefet böyle bir ortamda ne yapıyor? Ya İstanbul'da caddelerde çalışmayan otobüsleri itiyor ya da Zonguldak'ta "Uzun Mehmed"e "Uzun Hasan" diyor.

Dünyadan bihaberler, umurlarında değil. Allah Devletimize zeval vermesin.