KAREN "Görevimde yeniyim" diyordu.

"En erken zamanda Türkiye'ye gitmek istiyorum" diye ekliyordu.

Çok heyecanlıymış. Ne de olsa Türkiye NATO ülkesiymiş. Birçok ortak çıkarı paylaşıyormuşuz.

Yapabileceğimiz çok şey varmış. "Can atıyorum can" diyordu görüşmeleri başlatmak için Karen.

ABD'nin Avrupa ve Asya işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı'ydı hanımefendi.

ABD ve Türkiye'nin birçok yönü sağlam bir savunma ilişkisine sahip olduğunu söylüyordu.

Kendisine birçok soru yöneltiliyor içtenlikle cevap veriyordu Türkiye ziyareti öncesinde. Ancak en can alıcı soruların önüne konduğunu göremedik.

Hindistan malum S-400 alıyordu Rusya'dan.

Onlara gıkı çıkmıyordu Amerika'nın. Karen "Hindistan NATO üyesi değil ki" diyordu.

Türkiye'nin NATO üyesi olarak ABD müttefiki olduğunu hatırlatıyordu.

Bundan doğan yasal süreçler olduğunu söylüyordu. Yani biz NATO üyesi olduğumuz için bazı yükümlülüklerimiz varmış yasal olarak.

Ah be Karen… Ah be güzelim. Peki ABD önüne gelene satarken müttefiği Türkiye'ye niye Patriot vermedi? Başkanlık yaptığı dönemde Trump bile "Türkler bizden patriot istedi. Vermeyerek hata yaptık" diye bas bas bağırmadı mı? Almanya'nın etrafında savaş tamtamları mı çalıyor? Hollanda'nın sınırlarının dibi yangın yeri mi? İspanyollara füze tehlikesi had safhada mı?

Bir tehdit altında olmayan bu ülkelere, önüne gelene Patriot yağdırırken, dört bir yanında savaş yaşayan, topraklarına füzeler düşen Türkiye'ye bunları vermemek… Hangi NATO yasalarında yazıyor? BAE ve Bahreyn NATO ülkesi bile değil.

Onlara patriot yağdırdınız utanmazlar. Parasını aldığı F-35'leri niye teslim etmiyor ve ortağı olduğu projeden niçin çıkarıyorsun Türkiye'yi? Suriye'de terör örgütlerine aleni silah ve mühimmat vererek NATO müttefikine karşı pozisyon alarak niçin söz konusu 'NATO yasalarına ve sorumluluklarına' aykırı tavır takınıyorsun?

Türkiye'ye hatırlattığı yasal sonuçlara kendisi niye uymuyor? PKK-YPG NATO üyesi mi? Yoksa NATO ülkesi askerlerine silah sıkıp öldüren bir terör örgütü mü? Pentagon kayıtlarına bile geçti bu ikisinin terör örgütü olduğu. Türkiye'ye saldıran bu alçaklara binlerce TIR silah ver, zırhlı araç yağdır, eğit-donat, yüz milyonlarca dolar yağdır, maaşlarını bile öde, elbiselerini dahi dik. Postallarını bile cilalayıp gönder. Yunan adalrına silah yığ. NATO üyesi Türkiye'ye tek patriot dahi verme, F-35'lerine el koy. Hangi NATO yasasında yazıyor bu? Suç işliyorsunuz Karen hanım suç. Farkında mısınız? Sizi kim yargılayacak?

İran-Irak savaşından tutun Saddam döneminden beri en çok füze tehdidine maruz kalan, Suriye'den yüzlercesini topraklarında gören bir ülke Türkiye.

Suriye sınırımızda füze yemeyen, can kaybı yaşamayan şehrimiz, kasabamız kalmadı.

Amsterdam'a, Berlin'e sattığınız patriotlar kuş avlamak için miydi?

Türkiye'ye füzeler düşerken niçin bir NATO üyesi ve MÜTTEFİKİ olarak patriot vermekten kaçtınız. Bu ne menem bir MÜTTEFİKLİK anlayışı? Hangi NATO kanununa göre hareket ettiniz? Yasalara, NATO anlaşmalarına göre katillere yol veren, müttefikliğe ihanet eden bir SUÇLU değil misiniz? Hem suçlu ol hem de güçlü… Sizden zırnık gelmeyince bu kadar tehdit altında Rusya'dan savunma sistemleri aldık diye bize yaptırım uygula… Bu ne yüzsüzlük? Bu ne ar damarı çatlaması? Bu ne büyük ihanet?

PKK'nın her öldürdüğü insanımızın kanı sizin de ellerinizde. PKK bir NATO ülkesinin müttefiki nasıl olabilir? Hangi Amerikan mahkemesinden, hangi NATO üyesinden izin ve onay aldınız teröristlere binlerce TIR silah göndermek için?

Ah Karen ah…

Uğrasan bizim taraflara… Otursak bir cafede… Sizin verdiğiniz silahlarla vurulan gençlerimizin ailelerinden de binlercesi değil ama sadece birkaçı gelse… Onların yüzüne söyleseniz… "Biz müttefikiz" diye… Yeminle konuşuyorum kahvelerin parasını ben vereceğim. Hatta yemek bile ısmarlarım sana.

Diyarbakır'a gitsen, sizin müttefikiniz HDP binası önünde oturan anneleri ziyaret etsen. Çocuklarının müttefikiniz ve silah yağdırdığınız HDP'nin kanlı tarafı PKK tarafından nasıl kaçırıldığını dinleseniz… O küçücük ellere nasıl Amerikan silahlarının tutuşturulduğunu beyninize bilmenize rağmen bir kez daha çaksalar… Bunda da yemin ediyorum uçak paranızı ben ödeyeceğim.

Siz çocukları kaçıranlarla müttefiksiniz. Buna da bir bakın NATO yasalarında… Ne diyor? Ondan sonra kalkın bize S-400 alımında NATO yasaları hatırlatması yapın. Tabii bir gram utanma ve adalet duygunuz varsa!