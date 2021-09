Haber verin!

TONY Benn İngiliz solunun efsane isimlerinden biriydi.

Mart 2014'te 88 yaşında öldü. İşçi Partisi milletvekiliydi, başkanlığa adaydı. Teknoloji, Sanayi ve Enerji Bakanı olarak görev yaptı.

2007'de BBC bir anket yaptı.

"İngiltere'nin siyasi kahramanı kim?" diye sordu. Herkes 11 yıl Başbakanlık yapan ve demir leydi olarak tanınan Margareth Thatcher'in bu ünvanı kazanacağını düşünüyordu. Ancak Tony Benn, demir leydiyi geride bırakarak "siyasi kahraman" seçildi.

Bir dostum Tony Benn'in bir videosunu gönderdi. Küresel sermayenin başkentlerinden Londra'da yaşayan ve dünyada dönen dolapları en iyi bilenlerden biri olan Tony Benn bakın o videoda ne diyordu;

"İnsanları kontrol etmenin iki yolu var. Her şeyden önce insanları korkut. İkinci olarak morallerini boz. Eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen bir ulus daha zor idare edilir. Düşünüyorum ki bazı insanların şu düşüncesinde önemli bir unsur var.

İnsanların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenir olmalarını istemiyoruz. Çünkü o zaman kontrolden çıkarlar. Dünya nüfusunun en tepesindeki yüzde 1 dünya zenginliğinin yüzde 80'ine sahip. İnsanların buna tahammül etmesi inanılır gibi değil. Ama onlar fakirler. Moralleri çökertilmiş.

Korkutulmuşlar. Ve belki bu sebeple düşünüyorlar ki yapılacak en emniyetli şey EMİR ALMAK ve en iyi şeyin olmasını ummak." 1. Dünya Savaşı'nda küresel sermaye başkanlığa oturttuğu kukla liderlerle milyonlarca insanı öldürterek korku imparatorluğu kurdu. Dünyanın liderliğini İngiltere'ye verdi. Ardından New York'ta kümelenerek dünya finans imparatorluğunu Londra'dan ABD'ye taşıdılar. Buraya yatırım yaptılar. 2. Dünya Savaşı'nı yine kukla liderleri kullanarak çıkardılar.

Bir kez daha milyonları öldürterek korku dağları oluşturdular.

Almanlara Londra'yı bile yerle bir ettirerek Amerika'yı süper güç koltuğuna taşıdılar. Böylece dünyayı ABD sopasıyla yönetmeye başladılar.

Bugün küresel en büyük yatırımını Çin'e yaptı. Bu ülkeyi adeta dünyanın fabrikası haline getirdi. Ve o Çin'den laboratuarlarda ürettikleri virüsle dünyaya bir kez daha korku pompaladılar. Tony'nin söylediği gibi sağlıklı ülkeler zor idare edilirdi.

Şimdi sağlıklı ülke bırakmadılar.

Bütün kavga şimdi Çin'i dünyayı yönetecek GÜÇ koltuğuna oturtma savaşıdır. Dünya buna tanıklık ediyor.

Tony Benn'in dediği gibi KORKU var mı? Var. Moraller bozuk mu? Bozuk. Tony'nin dediği gibi kendine güvenen ülke kaldı mı? Hayır. 100'e yakın ülke küresel sermayenin IMF'inin kapısında borç para sırasına girip ülkenin anahtarlarını teslim etti.

Tony korkutulmuş, moralleri çökertilmiş insanların, ülkelerin düşüncesinde yapılacak en emniyetli şeyin EMİR almak olduğunu söylüyor. Yani dünyayı "emir alan" ve bunu kurtuluş yolu olarak gören topluluklar haline getirdiler.

Baktığımızda bugün bizim muhalefetin de sık sık "Batı'nın güvenini tekrar kazanmalıyız" cümlesini durmaksızın her platformda tekrarladığını görüyoruz. Küresel sermayenin cirit attığı Batı'nın güvenini kazanmak nasıl olacak? Geçmişte olduğu gibi Batı'dan korkarak. "Aman Batı'yı üzmeyelim" diyerek oradan gelecek talimatları "EMİR" gibi algılamak.

Bugün bu ülkeden Batı'dan ödü patlayan bir muhalefetimiz var. Ve bunlar ülke yönetimine talip. Erdoğan gidiyor Amerikan kanalında "Yeni S-400ler alacağız" diyor. "Bize kimse müdahale edemez" diye ABD'nin başkentinde konuşuyor.

Bu ülkede muhalefette bunları söyleyebilecek bir kişi var mı? Yok.

Bugün Batı'ya korkusuzca rest çektiğimiz için kendi silahlarımızı yapabiliyor, bağımsızlığımızı perçinliyoruz. Batı'nın güvenini kazanmak için yola çıkan liderlerin bu ülkeye mermi fabrikası bile kuramadığına yıllarca tanıklık ettik.

Çünkü "Yapma" diye "EMİR" gönderiyorlardı, "Emredersiniz" diyorduk. Korkuyorduk. O yüzden Tony'nin dediği gibi kolay yönetiliyorduk. "Amerika'ya kafa tutabileceksen geç sen otur bu koltuğa" diye yakınlarına sitem eden Başbakanlar gördük biz.

Meral Akşener'in "Kemal Kılıçdaroğlu Başkan adayı olursa kaybederiz" sözü boşuna değil. Rusya ve ABD Türkiye'yi Suriye'den çıkarmak için birlikte baskı yaparken Başkan Erdoğan bugün Putin'le görüşmeye, bu baskıyı kırmaya ve yumruk göstermeye gidiyor. Halbuki Kemal Bey Amerika, Rusya ve İran'ın sınırı olmadığı halde yerleştiği Suriye'den çıkmamıza dünden razı. "Her yerden çıkalım" diyen ve Türkiye'nin çıkarları için sınır ötesinde olmaktan korkan bir Kemal Bey'e bu Millet'in prim vermeyeceğini çok iyi biliyor Akşener. Çünkü bu Millet korkanı sevmez. Genlerimizde istisnalar hariç yok bu. İstisna dediğim ise bizim muhalefetteki liderler. Batı'ya kafa tutabilecek bir tane cesur lider var mı? Bakın bakalım. Bulursanız haber verin… Öğrenmiş oluruz!

