Adam gülüyor

OSMANLI neden yıkıldı?

Bu soruyu yönelttiğinizde her kafadan bir ses çıkar.

Kimse derine inemez, gerçeğe pek öyle kolay ulaşamaz.

Üç kıtaya hakim olarak Cihan İmparatorluğu ünvanını alan koca bir devlet, çok küçükmüş gibi görünen bir irade sonucu hızla parçalanmaya gitti.

Abdülmecid Han tahta geçtiğinde öyle bir hata yaptı ki, bu korkunç başlangıcın dönüm noktası oldu. İngilizlerin tatlı dillerine aldandı. İskoç masonlarının yetiştirdikleri elemanları işbaşına getirdi.

İskoç mason locası İngiltere'de İslamiyet'i yeryüzünden silmek amacıyla kuruldu. Locanın kafası tilki gibi çalışan bir üyesi vardı. Adı Lord Redcliffe'ti.

İngilizler onu İstanbul'a 1834'te bugünkü deyimle büyükelçi olarak gönderdi. Sultan Abdülmecid'in huzuruna defalarca çıkan büyükelçi Lord Redcliff'in tek derdi vardı. Her ziyaretinde padişaha yalvarıyor ve Mustafa Reşit Paşa'nın sadrazam yani başbakan yapılmasını istiyordu. Mustafa Reşit Paşa Paris'te elçilik görevinden sonra Londra'ya tayin olmuştu. Onu kıskaca aldılar ve mason locasına üye yaptılar. Abdülmecid Han, İngiliz elçinin "Mustafa Reşit Paşa'yı başbakan yapın, çok iyi adam. İngiltere ile aranızı düzeltecek tek kişi. Tüm anlaşmazlıkları sona erdirir." şeklindeki ricalarına uzun süre direndi.

Ancak en sonunda kabul etti.

Ele geçirilmiş kullanışlı eleman Mustafa Reşit Paşa başbakan yapıldı. Lord Redcliffe ile onun başbakan yaptığı Mustafa Reşit Paşa Tanzimat kanununu çok önceden hazırlmıştı.

Tanzimat kanunlarına mal ederek Mustafa Reşid Paşa'nın il icraatı büyük vilayetlerde mason locaları açmak oldu.

Matematikle bir gecede dünyanın ilk havan topunu yapan Fatih devrinden beri medreselerde okutulmakta olan fen derslerini kaldırttı.

"Din adamlarına fen bilgisi lazım değil" diyerek propaganda yaptılar.

İmparatorluk topraklarının her yerinde hızla hainler devşirdiler. Sonra da "Din adamları cahil. Matematik bilmiyor" diye saldırdılar.

Bir kullanışlı elemanın başbakanlığa getirilmesi koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nu kısa sürede parçalanmaya götürdü.

Yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde de o hainlerin torunları tüm hızlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye büyüdükçe kahroluyor, savunma sanayiinde dünyada söz sahibi oldukça deliriyorlar. Kendilerini hiç saklamıyorlar, hemen ortaya atlayıp her fırsatta devletlerine saldırıyorlar. Bir zamanlar bu ülkede Enerji Bakanlığı yapan rahmetli Kamran İnan "Türkiye haini en çok olan ülke" diye boşuna söylemiyordu.

2000li yıllara kadar bu ülkede Dışişleri bakanlarını bile ABD'nin atadığını söylüyordu.

Oturup "Senatör" adlı kitap yazıyor, ABD ambargosunun devam ettiği dönemde iki ülke arasında Cumhuriyet Senatosu Başkanı sıfatıyla mekik dokurken karşılaştığı manzarayı anlatıyordu.

Kamran İnan dönemin başbakanı Demirel'in "Bu adam ambargoyu kaldırmış olarak Amerika'dan dönmesin" diyerek Washington'un sunduğu bir teklifi kabul etmediğini kitabına yazıyordu.

Tanzimat'tan 2000li yılların başlarına kadar hep Batı'ya çalışan, Batı'ya asla "Hayır" diyemeyen liderlerle yönetildik.

Bu yüzden geri kalmış ülkeler içine girdik. ABD'nin 2.dünya savaşında kullanıp hurdaya çıkardığı hibe tahta mavzerlerle nöbet tutan benim neslim hala hayatta. Tatbikatlarda daha 20 yıl öncesine kadar cırcırlı, çevirmeli, bağlanılamayan telefonlarla irtibat kurmaya çalışıyorduk.

Bize ne silah yaptırıyorlardı, ne uçak, ne araba, ne tank, ne top, ne de tüfek? Yasaktı.

Liderlerimiz "Peki" diyordu.

Monşerlerimiz "Aman Batı'yı kızdırmayalım" diyerek yönetenlere sopa gösteriyordu.

Gölgesinden korktuğumuz o Batı 30 yılı aşkın süredir bir de üzerimize terör belasını saldı.

100 binin üzerinde terörist saldırıyı üzerimize gönderdi.

700 milyar dolarımızı bu salınmış teröre harcamak zorunda kaldık. Eğer o parayı ülkeye ve savunma sanayiine harcasaydık bu memleketin hangi noktaya geleceğini hayal bile edemezdik.

Şimdi o teröristlere generallerini komutan yapan ABD'nin Başkanı Biden "Erdoğan'ı indireceğim.

Muhalefetten verimli liderle yolumuza devam edeceğiz." diyor. Binlerce şehit verdiğimiz, 700 milyar doları gömdüğümüz o Amerikan malı, Avrupa destekli terörün siyasi kanadıyla kolkola giren muhalefetimiz de bu ülkeyi yönetmeye talip oluyor.

Birileri de bu oluşumun peşinden gidiyor.

ABD bu ülkeye muhalefet destekli Cumhurbaşkanı aradığını ilan ediyor. Tüm bu manzaraya Mustafa Reşit Paşa mezarında gülüyor!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın