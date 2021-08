Biz Türkiye’yiz

ÜLKE başkanları, generaller, istihbarat başkanları ve küresel sermayenin önde gelen isimleri her yıl Davos'ta buluşuyor malumunuz. O toplantılardan birinde Büyük Sıfırlama gündeme geldi. Herşeyin silbaştan olacağı bir yeni dünya düzeninin kuruluşundan bahsedildi. Bu açıklamaları sıradan insanlar yapsa komplo diyerek geçiştirirdik. Ancak devlet Başkanlarına, askerlere, istihbaratçılara yapılan bir sunumdu. Büyük yangınlar ve afetlerden de haber veren o toplantının detaylarına geleceğiz. Ama önce şu anda dünyanın haline bir bakalım.

Türkiye, ABD, Rusya, İtalya, İspanya, Fransa gibi 5 kıtada bugün tam 91 ülkede yangın var. Birçok ülkedeki yangınlarda sabotaj ihtimalinin çok yüksek olduğu açıklandı. The Economist, Der Spiegel ve Time dergilerinin aylar öncesi kapaklarında "Dünyayı yangınlar saracak" diye işaret etmesi tesadüf değildi. Bir istihbaratçı dostum "Rusya'da ne zaman yangın çıksa Amerika da cayır cayır yanar.

Amerika yanarsa ertesi gün Rusya'da yangın bekle" diyordu. Bugün Rusya'da bizden daha fazla noktada yangınlar aldı başını gidiyor. Danimarka büyüklüğünde orman alanları yandı. Ve hala devam ediyor. Amerika tam 35 gündür yangınları söndüremedi. Colorado yangınları bir ayı geçti ve bizdekinden hacim olarak çok daha büyük. NewYork ve Los Angeles büyük yangınlarla boğuşuyor. Dibimizdeki Yunanistan'da alevler başkent Atina'nın kapısına dayandı. Bizde ve tüm dünyada tam 91 ülkede aynı anda yüzlerce noktada yangın çıkması tesadüf olabilir mi?

The Econonist'in blog sayfalarından birinde, Covid-19'la boğuşan dünyanın hemen ardından büyük yangınlara maruz kalmasına ilginç yorumlar vardı. Bunlardan birinde de "Yeni dünya düzeni için Büyük Sıfırlama'nın en önemli adımları virüs sonrası bu yangınlardır" denildi. Yeni bir dünya için yangınların yol açacağı kaosun küresel elitleri rahatsız etmeyeceğine dahi vurgu yapıldı.

Gelelim Haziran 2020'de yapılan Davos'taki toplantıya. Pandemi küresel ekonominin Great Reset (Büyük Sıfırlama) haline geçişi olarak adlandırıldı. Ülkelerdeki gerilimin daha da artması için yangın, sel veya depremlerin etkili olacağı o toplantıda konuşuldu. Şimdi deprem ve sel belki küresel bir güç planı dahilinde olduğunu söylemek uçuk gibi görünse de yangınların çok kolay bir şekilde uyuyan hücreler sayesinde başlatıldığına defalarca şahit olundu. Ocak-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Amazon'da tam 75 bin 336 yangın çıktı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanındaki yangınlardan ödenekleri kesilen çevre örgütlerinin çıkardığını Avrupa Birliği'nin de onları desteklediğini söylemişti. "Bana operasyon çekiyorlar" demişti.

Tüm dünya şu anda büyük bir operasyonla karşı karşıya. Bugün baktığımızda 35 gündür söndürülemeyen ve bizden kat kat büyük olan Colorado yangınlarına rağmen Amerikan basını Türkiye'yi sayfalarına taşıyor. Türkiye'yi yönetenlere saldırıyor. Bizim içimizdeki herşeyi Batı'dan bekleyen ittihatçı kafalar da buna balıklama atlayarak devletine aynı Amerikan medyası ağzıyla saldırıyor.

Halbuki afetler, saldırılar tüm dünyada ulusal kenetlenmelerin tüm bireylerce topyekün sağlanmasına yol açmaktayken bizdeki ittihatçı kafaların gram değişmediğini görüyoruz. Afetlerle, operasyon ve saldırılarla mücadeleyi bilen güçlü bir ülkeyiz biz. Bu gözlerine perde inmiş, dünyadan bihaber, devletiyle uğraşan ittihatçı kafalara rağmen "Önce Türkiye" diyerek kenetlenen, omuz omuza veren insanlarımızın ezici çoğunlukta olması en büyük tesellimiz bu yangınlarda.

Hortumları alevlerin arasında dağlara taşıyan kadınlarımızı, nenelerimizi ve "Devletimizin yanındayız" nidalarını gördükçe asla sırtımız yere gelmez. Biz Türkiye'yiz. Biz bize yeteriz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın