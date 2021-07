İNSAN Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch diye bir örgüt var. Fena halde ağlıyorlar. MİT'in paketleyip Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün Kırgızistan İmamı için ağıt yakıyorlar.. Birileri de kurtarılması, bulunması için tam 1 milyon dolar ödül vaad etti iyi mi?

HWR ise bir rapor yayınlayıp FETÖ İmamı Orhan İnandı'nın Ankara tarafından kaçırıldığını ve yargısız olarak Türkiye'ye getirildiğini iddia edecek kadar alçaklaştı.

Onların raporlarında FETÖ'nün bu ülkede yaptığı katliamlardan tek satır bahsedilmez.

Ancak giderler taa Kırgızistan'daki bir teröriste hıçkıra hıçkıra ağlayarak kadar sahip çıkarlar.

Peki ama neden?

Hadi gelin bu dümbük HRW'nin kodlarını hep birlikte çözelim… 1978'de kuruldu.

Merkezi New York'ta. Türkiye karşıtlığıyla biliniyor. Özellikle Gezi eylemlerinde tamamen Türkiye karşıtı makaleler yayınladı. Birçok ülkede Türkiye'yi suçlu duruma düşürmek, algı oluşturmak için konferanslar düzenledi.

Türkiye'nin Suriye'den çıkması için bir dizi çalışma yaptı. 5 milyona yakın mülteciyi barındıran Türkiye'yi bu konuda yerden yere vuracak kadar aşağılık olduğunu gösterdi. 2015 yılından itibaren 100'ün üzerinde Türkiye karşıtı yayın ve çalışmaya imza atarak adeta tüm mesaisini bize harcadı.

Gezi olaylarının finansörü ve Türkiye düşmanı, küresel sermaye tetikçisi George Soros, kendine ait Açık Toplum Vakıflarının İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) 100 milyon dolarlık bir bağış yaptı. Suudi işadamı Sheikh Mohamed bin İssa Al Jaber, BAE Devlet Başkanı Şeyh Al Nahyan gibi birçok kişi İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne yüklü miktarda dolar bağışladı. Türkiye düşmanı ne kadar adam varsa, sizin anlayacağınız bu dümbüklere para yağdırıyor. Yani parayı veren düdüğü çalıyor.

Bir de utanmadan kendilerine İnsan Hakları savunucusu ünvanını veriyorlar. Parayla satın alınan izleme örgütü deseler daha doğru olacak.

MİT'in büyük başarısı bu densizlerde büyük korkuya neden oluyor. BBC dün Gürcistan'daki FETÖcüler için ağlayıp, "Hepsinde paketlenip Türkiye'ye götürülme korkusu başladı" diye yazdı. İçimizdeki Batıcı ittihatçı kafalara rağmen her alanda Türkiye'den ve gücünden daha çook korkacaklar Fransa Meclisi'ndeki milletvekilleri, eski askerler işi gücü bırakıp bir rapor hazırladılar: "Türkiye, SİHA'larla Libya, Suriye ve son olarak işgal altındaki Dağlık Karabağ'da çok önemli başarı sağladı. Biz çok geri kaldık. Türkiye, bu konuda ihracatta da bizim çok üzerimize çıktı. 2025'e kadar çok etkili ve hızlı adımlar atmazsak, önemli askeri gücümüzü kaybedeceğiz." diye haykırdılar.

THE ECONOMİST ise işi başka bir boyuta taşıdı. "Türkiye, Akdeniz'deki en üçlü ülke konumuna hızla ilerliyor. İzmit Körfezi'nin güney kıyısında, Gölcük tersanesinde, Türkiye'nin denizcilik geleceği şekilleniyor. TCG Piri Reis adlı denizaltılar, havadan bağımsız tahrik gücüne sahip.

Geleneksel bir dizel-elektrikli denizaltının iki ya da üç gün su altında kalabiliyor. Türk donanmasındaki 6 denizaltı için bu sürenin üç hafta olduğunu da görmeliyiz. Türkiye'nin Akdeniz'deki etkisi ve gücü sürekli artıyor." diye dövündü.

İNGİLİZ DRONE WARS (Eski askerler ve ajanların makaleler yazdığı haber sitesi) ise "Türkler, SİHA konusunda rakipsiz.

Artık SİHA piyasasında lider olma yolunda çok hızlı adımlar atıyor. İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın hazırladığı raporda Bayraktar TB2'leri örnek gösterdi. Türkiye SİHA alanında süper güç olma yolundayken, Avrupalılar, uyuyor olmaktan utanıyor olmalılar." yorumuyla olayı utanmazlık boyutuna taşıdı.

ALMAN DEVLET KANALI ZDF ise "Türkler, elektirikli otomobillerle dünyayı feth etmek istiyorlar. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yıllarca Alman BOSH için çalıştı.

Ayrıca, baş tasarımcı olarak Mercedes ve Volkswagen için modeller tasarlayan Türk kökenli Alman Murat Günak da TOGG'da işe başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 100. yılında gücünü herkese göstermek istiyor." yorumlarının yapıldığı bir KORKU programı hazırladı.

Dedik ya… İçimizdeki Batı yanlısı montajcıittihatçı muhalefete rağmen daha çook korkacaklar! Allah'a şükürler olsun ki bu ülkeyi Batı'dan korkanlar değil, Batı'ya korku salanlar yönetiyor.