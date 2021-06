BU topraklarda Batı hayranları türettiler. Avrupa'ya devlet tarafından eğitime gönderilenlere kancayı attılar. Onları balolarla, alkolle, kadınla, localarla tanıştırdılar. Bambaşka bir hayat sunarak ülkelerine düşman Batı'ya aşık hale getirip geri gönderdiler.

Her şeyi Batı'dan bekleyen, "Sadece Batı yapar" diyen kafaları içimize monte ettiler. İngilizciler, Almancılar diye gruplara ayırdılar. "Ne olacak İngiltere'nin mandası olsak. Daha güzel günler görürdük" diyen anlı şanlı gazetecileri yetiştirip manşet attırdılar. Bu memlekette ekmek yedirttiler. Ortaya koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nu içeriden parçalara ayıran "İttihatçı kafalar" dediğimiz o Batı hayranı tipleri çıkardılar. Yetmemiş gibi bir de bu ittihatçı kafaları bu topraklarda kurdukları medya ile kahraman ilan ettiler. Düşünebiliyor musunuz Abdülhamid Han gibi bir karış toprak vermeyen dağ gibi adamı bile tarih kitaplarımızda "Kızıl Sultan" diye bizlere okuttular.

O yüzden rahmetli Necip Fazıl Kısakürek "İttihatçılık, bir baştan öbür başa sahte kahramanlar sirkidir." diyordu. Siyahı beyaz, beyazı siyah gösterebilecek algı şampiyonu Batıcılar vardı bu topraklarda. Bugüne geldiğimizde değişen bir şey var mı?

Hayır. O ittihatçı kafaların torunları aynı yoldan son sürat gidiyor. Silah, tank, SİHA, Uçak gemisi, savaş uçağı yapmaya kalkıyorsunuz muhalefet içinde yuvalanmış bu kafalar ortalığa fırlıyor.

"Yapamazük, edemezük… Ne gerek var" diye adeta kendini yırtıyor.

Yerli silah sanayimizi itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyor. Doğalgaz buluyorsunuz "Hayıır" diye bağırarak zıpçıktıya dönüyorlar yine. Alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Neden? Çünkü onların içinde, kalbinde, kafataslarının her hücresinde eziklik var. Biz kimiz ki doğalgaz bulacağız? Bunu ancak Batı başarabilir. Beyinleri kurulu saat gibi sadece bunu biliyor, bunu pompalıyor.

Halbuki çok sevdikleri, bazılarının emrine girdiği o Batı'nın başkentlerinde yayınlanan gazetelerde bakın neler yazıyor;

BLOOMBERG: "Türkiye, enerjide çok önemli adımlar atıyor. Bir büyük keşif daha. Arka arkaya gelen enerji keşifleri, ülkenin dışa bağlılığını azaltıyor.

ABC NEWS: "Yeni keşfedilen 135 milyar metreküplük doğalgaz, Türkiye'nin elini güçlendiriyor."

LE FIGARO: "Türkiye arama çalışmalarının meyvesini topluyor. Karadeniz'de doğalgaz keşfi, Türkiye'yi sevindirdi. Türkiye'nin 'Yüzde 100 yerli gaz' mottosu değişimi de gösteriyor."

NEW YORK TİMES: "Türkiye, enerjide de yeni keşiflerle heyecanlanıyor. Yeni dönem daha da belirginleşiyor."

DER SPİEGEL: "Türkiye'de yeni keşif heyecanı. Karadeniz'de Türkiye'nin etkisi artıyor."

Evet Batı'da bunlar yazılıyor, içeride Batılı sahiplerin köleleri doğalgaz keşfimizi itibarsızlaştırmak için dahi her numarayı çekiyor. Bir zamanlar "Dayan Yorgo seni kurtaracağım" diye demeç veren Kemal Bey'in bazı milletvekilleri aynı itibarsızlaştırma operasyonunu SİHALAR için yapmıştı.

Şimdi o batık Yorgo'nun Yunan medyasında hergün yeni bir SİHA haberi yapılıyor. Bunlara son örnek National Herald gazetesi. Gazete haberinde, "Türk SİHA'lar;" başlığı ile Azerbaycan, onları Ermeni güçlerini yok etmek ve Dağlık Karabağ'ın kayıp bölgelerini geri almak için kullandığında olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik.

Sadece Karabağ mı? Libya ve Suriye'de de dengeleri değiştiren bir unsur. Ucuz ve ÖLÜMCÜL BİR GÜÇ. Bu teknolojinin NATO'nun altını oyup oymayacağına dair endişeler var. Ancak Türkiye'ye karşı atılan bir adım yok. Neden?" diye yazdı.

NATO'ya gaz verip bizim durdurulmamızı istiyor zavallı Yorgo. Bizim ittihatçı kafalar Batı'yı sever ama oralarda yazılanları, çizilenleri okumazlar. Onlar sadece iç siyasette her şeye karşı çıkma ve itibarsızlaştırma-algı operasyonlarının malzemesi olmaya kurgulanmıştır. Genlerindeki yazılım böyledir. "Biz yapamayız. Eziğiz" yazılımıdır bu! İçlerinden bu devletten maaş alıp "Bu devleti yıkmalıyız" diyen milletvekillerinin bile çıkması şaşırtmaz bizi. Kodlayanlar böyle kodlamıştır. Ne yapalım?