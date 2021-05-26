Joe pardon CEO

POLONYA'YA 24 adet SİHA satıyoruz.

Nerelerden nerelere geldik. Bu iki ülkenin savunma konusunda anlaşmalar imzalaması tarihi bir adım. Polonya-Türkiye ilişkileri tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir durum. ABD, Türkiye'yi Polonya ile aynı kabın içine koymayı hayal ederken, Erdoğan onlardan önce davranıp, yazılımları bize ait olan SİHA'larla Varşova'yı adeta Ankara'ya bağladı. Olayın derinliğine inmeden önce sizleri 2016 Haziran ayına götüreceğim. O tarihte bu sütunlarda Amerika'nın "Yavru Kartallar" projesini gündeme getirdim.

ABD'nin "21. YÜZYIL PLANI" dediği 50 yıl önce hazırlanmış "YAVRU KARTALLAR PROJESİ" Hillary'nin kocası Başkan Clinton döneminde yürürlüğe konmuştu. Hedef Amerikan çıkarlarıydı.

Süper Güç, Çin'le uğraşmak istiyor ancak tüm dünyayı yönetmekte zorlanıyordu. Bu nedenle bazı bölgeleri, Washington'a bağladığı güdümlü ülkelerle yönetmek fikri Pentagon'da ağır bastı. O projede iki ülke seçildi yavru kartal olarak. Biri Türkiye'ydi, diğeri de Polonya. "Emredersin" diyecek, ABD'ye bağımlı liderlerle bu iki ülkeyi yönetip, yavru kartal olarak sahaya süreceklerdi. Önce 5 yıl önce burada kaleme aldığımız yazıya gidelim;

"Washington artık kabuğuna çekilecek, dünyayı tek merkezden, dizayn ettiği, kullandığı ve "YAVRU KARTAL" dediği ülkelerle yönetecekti. Baltık Denizi'nden başlayan yay Pasifik'e kadar uzanacak, Rusya ve Çin'in arasına "MÜTTEFİK yavru kartallar" yerleştirilerek, bu iki ülke ortadan bir kuşakla ayrıştırılacaktı. "Yükselen piyasalar teorisi" ile bu yay üzerinde BÜYÜYEN iki kilit ülke vardı. Avrupa'da Polonya ve iki kıtada da yer alan Türkiye...

Ortadoğu, İslam coğrafyası ve Avrasya'yı, Washington Ankara üzerinden yönetmek istiyordu. FETÖ'CÜ ile Rus uçağı düşürülerek Moskova ile Ankara arasına set projesi, bu planın bir parçasıydı. Dahası, Rusya ile Çin arasındaki kuşakta yukarıda bahsettiğimiz gibi Türk Cumhuriyetleri yoğunluktaydı.

Ve MHP, Türk Cumhuriyetlerini kontrol etmeye müsait en önemli ideolojiye sahipti.

Ama Devlet Bahçeli onlar için yetersizdi.

MHP'de de darbe girişiminde bulundular.

Elçilerle poz veren Akşener 15 Temmuz'un öncesinde 'Başbakan olacağım' derken durumdan ne kadar haberdardı bilinmez." Bugün Türkiye'de yaşanan tüm yalandolan- iftiralarda, her türlü elemanın kullanılarak iktidara yönelik yürütülen tüm kirli kampanyalarda "Noluyor" diye şaşırmamak lazım. Kürtçü, dindar, Atatürkçü, Türkçü, FETÖ'CÜ gibi akla gelmeyecek zıtlıkların aynı ittifakta buluşturulmasının perde arkasında bu 50 yıllık YAVRU KARTALLAR projesi var. Türkiye'yi yöneten Erdoğan'ın, Batı basını ve Batılı siyasilerin deyimiyle "Önce Türkiye" diyerek Amerikan çıkarları karşısında "Emredersiniz" yerine sık sık kükremesi Washington'u deliye döndürüyor. ABD'nin görmek dahi istemediği Bahçeli ile birlikte yürümesi çıldırtıyor. Zira 50 yıllık projeleri ağır darbe alıyor. O yüzden Amerikan çıkarlarına karşı gelmeyecek, yavru kartal olmayı tam teslimiyetle kabul edecek liderlere ihtiyaç var. Biden'ın "Muhalefetteki "Verimli liderleri güçlendirerek Erdoğan'ı devirmeliyiz" sözlerinin ardında yatan gerçek, "Yavru Kartal" projesinin dışa vurumudur.

Durmayacaklar, muhalefetimizle birlikte 2023'e kadar her yerden gelecekler. Yalan ve iftira tavan yapacak! Muhalefetin Amerikan JOE'su, pardon CEO'su böyle istiyor!

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