Zorbalık ordusu

ABD'DE Savunma Bakanlığı diğer adıyla Pentagon'un gizli, devasa bir ordu kurduğu ortaya çıktı. Haber bizzat Amerikan dergisi Newsweek'ten geldi. Peki bu gizli ordunun görevi ne? İşte orası daha ilginç. Detaya girmeden önce gelin biraz Türkiye'de turlayalım.

Sosyal medyada kim oldukları belli olan veya belirsiz gibi sahte hesaplarla kendini kamufle eden FETÖcüler hepinizin malumu. Bir merkezden düğmeye basıldığı her haliyle belli olan yalan haberlerle hepsi aynı günde, aynı anda sosyal medyadan fışkırmaya başlıyor. Ve en ilginci bir bakıyoruz bu FETÖ mahreçli iftiralara bizim CHP'den tutun, İyi Parti'ye kadar önüne gelen muhalif siyasetçi balıklama atlıyor.

HDP ise FETÖ'cülerin manipülasyonları üzerinde adeta tepiniyor. Bu kadar bariz, bu kadar açık ve net olan FETÖ başlangıçlı yalan haberler nasıl muhalefetin atladığı bir havuz haline gelebiliyor? Bu sorunun cevabını anlamamıza en çok yardım edecek olan Pentagon'un kurduğu yeni devasa gizli orduyu çok iyi bilmemiz yardım edecektir şüphesiz.

60 bin kişiden oluşturulan ve CIA'dan daha büyük olan bu siber ordunun birinci görevi sosyal medya manipülasyonlarına imza atmak. Yani ülkeleri karıştıracak, yalan,dolan, alçakça iftira aklınıza ne gelirse servis etmektir. Newsweek aynen böyle yazıyor. Eee peki konunun Türkiye, bizim muhalefet ile ne alakası var diyebilirsiniz.

Tahmin edemeyeceğiniz kadar bizimle bağlantılı!

O gizli ve CIA'dan büyük yeni Amerikan siber ZORBALIK ordusunun içinde en büyük ağır toplar kimler biliyor musunuz? FETÖ'cüler. Bunu bir Amerikalı dostum anlattı dün. "15 Temmuz sonrası Türkiye'den kaçan vatan haini askerlerinizin neredeyse tamamı Pentagon'daki bu siber ordu içinde istihdam edildi. Zaten manipülasyon konusunda bunların ne kadar usta olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz" dedi. Yeryüzünde tüm FETÖ okullarını CIA üssüne çeviren ABD, FETÖCÜ askerleri neden Pentagon'da istihdam etmesin ki?

Üstelik Türkiye'de muhalefete yardım edip Erdoğan'ı indireceğini kamera önünde aççık açık söyleyen bir ABD Başkanı var şu anda. Ve muhalefetimize yardım için Pentagon'dan düğmeye basıldı. İstihdam edilen FETÖCÜ asker görünümlü hainler, yalan haber yayma, iftira dağları oluşturma için bilgisayarlar başına binlerce dolar maaşla oturtuldu. Onlar uyduruyor, bizim muhalefet balıklama atlayıp pişire pişire kendini helak ediyor. Dizginlenemeyen, Diz çöktürülemeyen, ABD çıkarları için sonuna kadar kullanılamayan Türkiye için operasyon başlattılar. O gizli siber ordunun birincil hedeflerinden biri artık Türkiye.

Yani sizin anlayacağınız Pentgon'da Amerika'nın FETÖCÜ askerleri çalışıyor.

Biz hep ABD FETÖ'yü neden iade etmiyor diye sorgulayıp duruyoruz. Adam Pentagon'da masa verip maaşa bağladığı askerlerini neden iade etsin ki?

Ayrıca FETÖ Türkiye'de muhalefet içinde tahmin edemeyeceğiniz kadar aktif. Türkçü, Atatürkçü, dindar, Kürtçü ne varsa yan yana gelmeleri mümkün olmayanları aynı ittifak içinde buluşturan ABD, Türkiye'deki FETÖCÜ elemanlarını da açıkta, yalnız mı bırakacak. Muhalif partiler içinde yuvalanma siyasi tarihimizin en doruk noktasına ulaştı. İYİ Parti içinde FETÖCÜler olduğunu aynı partinin Genel Başkan Yardımcısı boşuna mı söylüyordu.

Hemen bir el devreye girip susturmadı mı?

Bu partinin üyesi bir dostuma "Neden İyi Parti'de siyaset yapmayı seçtin" diye sormuştum. Gelen cevap ürkütücüydü.

""Özellikle İstanbul teşkilatı içinde FETÖCÜ'ler tamamen hakim.

Biz İYİ Parti içinde FETÖCÜlerle savaşıyoruz. Partiyi onlara bırakmamak için" diyordu. Sonunda pes etti o dostum. Ve partiden istifa etti.

Tabii vahim olaylar sadece bununla sınırlı değil. Önceki gün Ekrem İmamoğlu'na perde arkasında seçim kazandıran önemli bir isimle sohbet ettik. Garip şeyler anlattı.

İstanbul Belediyesi içinde on değil, yüz değil, binlerce FETÖCÜnün çalıştığını söyledi. Ve daha da ötesi bunların korunduğunu anlattı. "En yukarılara Belediyenin neredeyse her odasında FETÖCÜ olduğunu söyledik. Ancak sus işareti yapıldı. Kimse üzerine gitmiyor. Vallahi tuhaf şeyler oluyor.

Anlamak da zorlanıyoruz." dedi.

Siber'in bir anlamı da kontroldür.

Pentagon'da siber FETÖCÜ ordusu kuruluyorsa, yardım sözü verdikleri muhalefetimizi boş mu bırakacaklar?

Washington çalışıyor. Biz ne yapacağız?

Önemli olan bu!

