Çığ geliyor

BÜTÜN dünyanın kililendiği İsrail terörüne nasıl gelindi? Bu sorunun cevabını dün bir tarihçe yayınlayan İngiliz devlet medyası BBC açıkladı. Bakın neler diyor İngilizler; 2 Kasım 1917'de, Birinci Dünya Savaşı sürerken, dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı olan Arthur Balfour tarafından yapılan açıklama tarihin seyrini değiştiriyor. İngiltere, Balfour Deklarasyonu'nun içinde 67 kelimeyle, o sırada Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Filistin topraklarında bir "Yahudi ulusal anayurdu" kurulmasını destekleyeceğini bildirdi. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Filistin hala Osmanlı toprakları içindeyken İngiltere'de İsrail devletinin ilk temellerinin atılıyor olmasıdır. Yani bugün yaşananların tamamının başlangıcını bu Balfour Deklarasyonu oluşturmaktadır.

Balfour, deklarasyonu, o sırada Birleşik Krallık vatandaşı Yahudilerin liderlerinden Lord Walter Rothschild'e gönderilen bir mektuba eklenmişti. Dünyanın en zengin ailesinin üyesi olan Lord Rothschild, Yahudilerin "tarihi anayurt" saydıkları, Şeria/Ürdün Nehri'nin doğu yakasından Akdeniz'e kadar uzanan, o sırada Filistin denilen topraklarda bağımsız bir devlet kurma ülküsü, yani siyonizmin en önde gelen savunucusu ve İngiltere Siyonist Federasyonu'nun da başkanıydı. Bu aynı zamanda dünyadaki güçlü ve etkili bir ülke tarafından siyonizme verilen ilk açık destekti.

İngiltere'de, 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açılmasının hemen ardından toplanan Savaş Kabinesi, Filistin'in geleceğini konuşmaya başlamıştı. Kabine üyelerinden biri olan siyonist Herbert Samuel, Yahudiler için bir ulusal vatan fikrini içeren bir bildiriyi meslektaşlarına dağıtmıştı.1915 yılında Filistin de dahil Osmanlı İmparatorluğu'na ait bölgelerde nasıl bir politika izleneceğini belirlemek üzere bir komisyon kuruldu. 1916 yılında İngiltere'de Osmanlı'nın parçalanmasını isteyen David Lloyd George başbakan oldu. Siyonist fikirlerin İngiltere siyaseti içinde etkisi de giderek artıyordu.

1917 yılında yapılan bir konferansta İngiltere ilk kez siyonistlerle müzakerelere girdi. Yine 1917 yılında Dışişleri Bakanı Balfour'un isteği üzerine Siyonist Federasyonu Başkanı Lord Rothschild ve Chaim Weizmann bir açıklama taslağı hazırladı. 31 Ekim 1917'de Balfour Deklarasyonu'nun nihai metni kabine tarafından onaylandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, o sırada Osmanlı yönetiminde olan bu topraklarda Yahudi devletinin temellerini atarken karşılığında Arap halklarına da kendi devletlerini kuracaklarına dair gelecek için vaatlerde bulunmuş ve onlardan askeri destek almıştı. Orta Doğu'nun önemli bir kısmını kapsayan Osmanlı İmparatorluğu topraklarında verilecek bağımsızlık savaşlarına İngiltere'nin destek vereceği vadedilmişti ve açıkça bölge bölge sayılmasa da Araplar bu vaadin Filistin'i de kapsadığını varsaymıştı. Evet BBC aynen böyle yazıyor. Araplar'a İngilizler'in komutasında Osmanlıyı parçalara ayırmaları karşılığı devlet kurma garantisi veriliyor. Filistin'de de Yahudiler'e devlet kurma sözü...

Bugün o Arap ülkelerinin Gazze'deki katliamlara sessiz kalmasının nedeni bu. Osmanlı'yı Hıristiyanlar aşkına yıkıp, Filistin'i Yahudiler aşkına verip, kendi tahtlarını korudukları için çocuk öldürenlere mal gibi bakarak gıklarını çıkarmıyorlar.

Osmanlı'ya ihanetin bedelini de her an her saniye ödüyorlar. O tahtları gece uykularında bile sallanıyor.

Hergün kabus görerek, kan-ter içinde uyanıyorlar. Yeryüzünde onlar gibi ızdırap çeken yok! Yönettikleri ülkelerde halkların krallara nefreti, Mescid-i Aksa'ya sessiz kalınması nedeniyle çığ gibi büyüyor. Ve bir gün o çığın altında kalacaklar!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın