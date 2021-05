TAM KAPANMA

SİHA üretimi ile dünyaya damga vuran Selçuk Bayraktar sosyal medya devleri tarafından sansüre uğradı. Büyük tepki gösterilince geri adım atsalar da Bayraktar'dan duydukları rahatsızlık açıktı. Zira savunma sanayiimize büyük katkı yapmıştı. Amerika merkezli sosyal medya ağlarının büyük silah şirketleri ile derin ilişkileri vardı. Bayraktarı hedef seçmeleri boşuna değildi.

Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor, dünyanın ilk SİHA savaş gemisi BATI medyasında manşetlere taşınıyordu.

Adamlar rahatsızdı.

The Heritage Foundation, Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu. Muhafazakarlığı ve kamu politikalarına yönelik araştırmalarıyla biliniyor. Kanun çıkaracak kadar güçlü, ABD derin devletinde etkinliği tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük.

Öngörülerinin büyük bir çoğunluğunun çıkması Heritage Foundation'ı dünyanın en önemli düşünce kuruluşlarının zirvesine çıkardı. Aralık 2020'de rapor yazdılar. "Vallahi Türkler geliyor, napıcaz?" diye beyin zarlarını yırttılar. "Türkiye silah üreterek, dünyada ihtiyaç duyulan ülke haline geliyor" diye ağladılar. Bu silahların dışarıya satışıyla birlikte Türk nüfuzunun artacağını, birçok ülkenin Ankara'ya bağımlı hale geleceğini belirterek ABD derin devleti ve Pentagon'u uyardılar Londra merkezli araştırma şirketi Pricewaterhouse Coopers'ın 2030- 2050 araştırması da bu Amerikan düşünce kuruluşunu o dönemde delirtmişti. 2030-50'de Türkiye dünyanın 11. büyük ekonomisi olacağını iddia ediyordu İngiliz araştırma şirketi. The Heritago Foundation işi gücü bıraktı işte bu araştırmayı kafaya taktı. "Vay efendim Türkiye nasıl dünyanın 11. büyük ekonomisi olur?" diye çığlık atıyor, saatlerce tartışıp kafa patlatıyorlardı?

Çin yükselip ABD'yi geçiyormuş umurlarında değildi. Rapordaki iddialı Türkiye ayrıntısı adamları şizofrene çevirmişti. O toplantıda Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımları, ekonomisinin gelecekte daha da güçlü olacağının kanıtı olarak gösteriliyordu.

Türkiye'nin Akdeniz'de ve Afrika kıtasında çok daha önemli bir güç haline geleceği hatta 2020 itibariyle Afrika'da 37 ülke ve 56 destinasyona uçan en güçlü ülke olacağı yorumu yapılıyordu.

Amerikan Kongresi'ne de yakın düşünce kuruluşu The Heritage Türkiye takıntısına bir yenisini daha ekledi. Yeni bir rapor daha yayınladı.

Türkiye'nin 3 kıtadaki askeri varlığından rahatsızlığını dile getirdi.

Bu konuda hazırlanan raporda, ABD'den sonra dünyada en fazla ülkede asker bulunduran ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekildi. The Heritage Foundation'ın raporunda "Bir ülke yurt dışındaki askeri gücü ile geleceği yakalar.

ABD'nin çok güçlü olmasının temelinde de birçok ülkedeki askeri faaliyetleriydi. Türkiye'nin özellikle son 10 yıldaki atağı, bazı dengeleri değiştirdi.

Türkiye, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında KKTC, Katar, Suriye, Irak, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Lübnan, Afganistan, Azerbaycan, Kongo, Libya, Mali, Somali, Sudan ve Orta Afrika'da asker bulunduruyor. Türkiye'nin askeri yatırımları göz önüne alındığında, artık bölgesel güç konumundan çıkmaya başladığının da kanıtı" denildi.

16 ülkede faaliyet gösteren Türkiye'yi Fransa(8), İngiltere (8), Rusya (6) izliyor.

O yüzden adamlar için bu iktidarın değişmesi hayati önem taşıyor.

Muhalefetin iktidara gelmesi için her türlü desteğe var olduklarını da bu yüzden çok rahatlıkla ifşa ediyorlar.

Dışarıya "TAM KAPANMA" uygulamasını muhalefetle başaracaklarına inanıyorlar. E zaten bizim muhalefet de nereye gitsek "Ne işimiz var oralarda" demiyor mu?

Boşuna mı söylüyorlar bunu?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın