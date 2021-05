YILLAR önce burada bir iddia ortaya attım.

CHP HDP'leşecek diye… Tabii o zamanlar CHP Atatürk'ün belirlediği 6 ok içinde milliyetçiliği ve devletçiliği hücrelerine kadar hisseden bir partiydi.

PKK'ya lanet okuyor, Güneydoğu'dan ancak gram gram oy alıyordu. O dönemde Güneydoğu'da CHP'den nefret ediliyordu. Böyle bir ortamda "Bu bir Amerikan projesi. CHP HDP'leşecek. Amerikalılar ilk etapta bir genel başkan yardımcısını CHP'ye monte ederek adım adım CHP'yi HDP'leştirecekler" diye yazmıştım.

Hatta o Washington'dan HDP'leşme projesini partiye şırınga edecek genel başkan yardımcısı adayının ismini de vermiştim. Tabii CHPlilerden küfür ve hakaretin TIR'la dolusunu yemiştim.

"Sen kimsin lan…. Atatürk'ün partisine HDP'leşecek diye yazan şerefsiz… vs" diye başlıyordu o hakaret ve küfürler. Aldırmadım tabii… Kaynağım sağlamdı.

Amerikalıydı üstelik iyi mi? Nitekim söylediği genel başkanı adayı isim CHP'de, projede belirtildiği gibi o göreve getirildi. Seçim sonrasında da "Ailece HDP'ye oy verdik" diyerek iddialarımı adeta tescilledi.

Bir Allah'ın kulu da çıkıp "Yahu sen HDP'nin mi, CHP'nin mi genel başkan yardımcısısın" diye sormadı. Ailece başka partiye oy veren bir kişinin nasıl Kemal Bey'in yardımcılığını yaptığını kimse sorgulamadı. O iddiamda bir ayrıntı daha vardı. "HDP CHP'leşecek" demiyordum.

Tam tersi CHP HDP'leşecekti.

İddiam buydu ve önemliydi. HDP Kandil'in belirlediği çizgiden asla sapmayacaktı. Washington CHP'nin devletçilik ve milliyetçilik okunu yaya yerleştirmiş ve yerin dibine fırlatmıştı. Her geçen gün yaşadığımız olaylarla bu iddiamda ne kadar da haklı olduğumu görmeye başladım.

Keşke tam tersi olsaydı. CHP HDP'leşmeseydi. Ama dedik ya bu bir proje… O yüzden şu günlerde bana "Şerefsiz" diye saldıranlardan tıss çıkmıyor. E bu da normal.

Çünkü hızla HDP'leşen bir CHP'yi artık onlar da görüyor. Nitekim hem CHP'nin hem de Kemal Bey'in avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek de ekranlara çıkarak adeta benim "HDP'leşme" iddiamı balyoz gibi partisine vurmaya başladı. Bakın ne diyor CHP ve Kemal Bey'in avukatlığını yapan Mustafa Kemal Bey;

"Cumhurbaşkanı adayı yapılarak Muharrem İnce tasfiye edilmek istendi. Özgür Özel, İnce yüzde 30 bandını geçtiği vakit hiçbir tepki vermeden koltuğuna yapıştı. HDP yüzde 10 barajını geçtiği zaman havaya zıpladı. Ben bu görüntüye inanamadım. Bu kişi, CHP'nin Grup Başkanvekili."

Evet Özgür Özel Bey, Muharrem İnce yüzde otuz bandını geçince koltuğuna çökmüş adeta. Ancak HDP barajı geçince havalara zıplamış.

Sakın şaşırmayın. Dedik ya bu bir proje. Benim en çok merak ettiğim ise HDP barajı geçince havalara zıplayan, uçan Özgür Özel Bey nara da attı mı? Mesela "Hurra" çekti mi? Veya Amerikan aksanıyla aynı anlama gelen "Huzzah", "Hurray" "Hurrah" veya "Hooray" diye çığlık attı mı?

Hani HDP sevinciyle havalara zıplarken. CHP'nin ve Kemal Bey'in yıllarca avukatlığını yapıp, "Artık Mustafa Kemal'in CHP'si yok" diyen Mustafa Kemal Bey, "HAVALARA ZIPLAMA" olayının bir numaralı tanığı olarak bu merakıma da bir açıklık getirirse çok sevineceğim.

Dikkat buyuracağınız bir konu daha var tabii… Bakın CHP Grup Başkanvekili havalara zıplıyor HDP aşkına… Ben CHP aşkına havalara zıplayan bir HDP grup Başkanvekili hiç duymadım. Bu da gayet normal. Çünkü Sam amca HDP'nin CHP'leşmesini istemedi.

CHP'nin HDP'leşmesi yazdıkları projeydi. O yüzden Mustafa Kemal Bey, Mustafa Kemal'in partisinden Özgür Özel'in zıplamasını gündeme getiriyor. Çünkü proje gereği onun zıplaması gerekiyor.

O yüzden Mustafa Kemal Bey, Mustafa Kemal'in partisinde olan bu garipliklere neden şaşırıp anlatıyor, anlayamadım!