ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Ülke Raporlarını açıkladı. Hani adamlar demokrasi ve insan hakları havarisi ya!.. Hani Afganistan'dan tutun Irak'a Suriye'ye kadar işgal etmedikleri ülke yok ya!.. Hani bu ülkelere demokrasi götüreceğiz diyerek kan ve gözyaşı taşımadılar ya!... Hani milyonlarca insanın ölümüne neden olmadılar ya!.. Hani önceki başkanları Trump "DEAŞ'ı biz kurduk" demedi ya!... Hani PKK terör örgütünü resmen yönetip silah yağdırmadılar ya!.. Darbeci FETÖ'yü ülkelerinde beslemediler ya!... Eski siyasileri, CIA ve Ordu mensupları gazetelere tvlere röportaj verip "Yüzlerce darbe yaptık birçok ülkede" demedi ya!..Onun için insan hakları raporu yayınlamak onların hakkı!

Yeryüzünde insan haklarını onlar kadar çiğneyen hiç yok. Arsızca hayasızca bir de insan hakları raporu yayınlayıp Türkiye'yi eleştiriyorlar. İfade özgürlüğü olmadığından bahsediyorlar. Git ABD Başkanına ağzına geleni söyleyip, hakaret ve küfür et bak adamı ne yapıyorlar orada!..

Basın özgürlüğü de yok orada.

Tamamı küresel sermayenin.

O yüzden tamamı Trump'a saldırıp Biden yandaşlığı yaptı.

Twitter, Facebook bile yandaşlar kervanına katıldı. Hadi katılma da görelim. Parçalarlar o basını.

Neymiş güvenlik güçlerimiz insan hakları ihlallerinde bulunuyormuş. İnsanın içinden "Ulan" diye başlayası geliyor.

Senin polisin siyahi Floyd'un gırtlağına ayağı ile basıp boğarak öldürmedi mi? Daha dört gün önce yine siyahi bir kadın yine aynı şekilde boğazlanarak öbür dünyaya intikal ettirilmedi mi?

Utanmaz, arlanmazlara bak ya...

Kalkmışlar bizim cezaevlerini eleştiriyorlar. Sizin Irak'taki cezaevlerinde mahkumlara nasıl dışkı yedirerek, coplayarak, elektrik vererek, köpeklere parçalatılarak, askerlerinizin kahkahaları eşliğinde öldürüldüğü görüntüleri izlemedik mi?

Guantanamo'da kurduğunuz hapishanelerde mahkumlara nasıl işkence yapıp ne haltlar yediğinizi seyretmeyen kaldı mı? Neymiş darbeden sonra memurlar ve askerler ordudan atılmış! Çok sayıda FETÖCÜ yargıcın da görevine son verilmiş. Buna da "Yuh ulan" denir yani. Herifler hem FETÖ'yü alıp Pensilvanya'da CIA'nın kucağına oturtuyorlar.

Sonra CIA talimatıyla darbe yaptırıyorlar. Sonra o darbeciler nasıl atılıyor diye raporla hesap soruyorlar. Buna yüzsüzlük de denmez. Aşağılık ötesi bir kafanın son ürünü bu. İnsan haklarından bahseden ABD'nin minyon beyinlileri. Siz önce 15 Temmuz'da öldürttüğünüz yüzlerce insanımızın ve yaralanmasına neden olduğunuz binlerce gazimizin insan hakları ihlallerinin hesabını verin yazacağınız raporlarda.

Hem PKK'ya terör örgütü diyeceksin... Hem de teröre yardım etme suçundan kendi ülkende yargılanmamak için adını YPG diye değitirip kendi mahkemelerine yutturma sahtekarlığına dalacaksın.

Sonra hukuktan bahsedeceksin!

Senin binlerce insan öldüren teröristlerle APO bayrağı altında kolkola gezen askerlerin ve generallerinin insan hakları suçlarını kim rapor edecek lünpen kafa! Desteklediğiniz PKK'nın piyonu HDPlilerin iftiraları ile düzmece rapor hazırlayacak kadar cücüksünüz.

Bizim cezaevlerinde insan haklarından bahsedeceğinize sizin cezaevlerinizdeki idam sehpalarından bahsedin. Sahi kaç mahkumu idam ettiniz bugüne kadar Corc? Kaç bin idam tabutunuz var ABD'de?

Gösteri hakları Türkiye'de kısıtlanıyormuş. Sizdeki eylemleri, ve sokağa dökülenlere polisin nasıl tekme tokat daldığını çok gördük. Son meclis baskınında bile adam öldürdünüz Mike.

Utanmadan bir de Türkiye'de kadın ölümlerinin arttığını yazıyorsun raporda. Sizde her yıl neredeyse dört katı daha fazla kadın öldürülüyor. Sizde yılda 12 milyon kadın şiddete maruz kalıyor, dakikada 24 kadın koca dayağı yiyor... 5 kadınınızdan biri de en az bir defa tecavüze uğruyor. 50 milyon evsiz insanınız sokaklarda yaşıyor. Bu nasıl öküz kafası? Sen kim insan hakları raporu yazmak kim Joe?

Bidon kafalı mısın nesin!