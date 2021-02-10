ERCAN Demir ilginç bulduğum bir tweet atmış. Amerika'da Covid-19'a yakalanan bir karı-koca 1 ay hastanede yatıyor. Ölümden kurtulmanın bedeli olarak hastane 1 aylık yatışa 1 milyon 339 bin 181 dolar fatura kesiyor. Allah'tan virüs alan karı-koca sigortalı.

Yaklaşık 9.5 milyon liralık Covid faturasının büyük bölümünü sigorta ödüyor.

Ancak o aileye de sigorta kapsamı dışında 42 bin dolar yani yaklaşık 300 bin lira ek borç çıkıyor. Dünyada pandemiye en büyük kaybı veren ülkeden bahsediyoruz.

Ölü saysı 500 bin kapısına dayandı. Eğer sigortanız yoksa, milyonluk faturayı ödeyecek paraya sahip değilseniz hastaneler sizi almıyor. "Git öl" diyorlar.

O yüzden insan hakları savunucusu ABD savaşlardaki kayıplardan daha fazlasını pandemide veriyor. Bizde ise hemen her alanda ABD'den medet umanlar, müdahale bekleyenler, iktidarı indirmesini dört gözle bekleyen hainler "Türkiye'de Covid'den ölenlerin sayısı neden az" diyerek kafayı yiyorlar.

Ellerine hesap makinesi alıp, alttan toplayıp, üstten çıkarıp, çarpıp bölüp çıldırıyorlar.

"Ah pandemi ABD gibi neden daha daha fazla ölü vermiyorsun bize" diye deliriyorlar.

Evet içimizde fazla ölümü isteyen ittihatçı kafalar bile var. Halbuki bizde bir karı-kocaya 1.5 milyon dolar fatura çıkmıyor. Ve dahası bir kuruş almayan bizim gibi bir ülke hiç yok.

İttihatçı kafalar buna hiç şükretmiyor. Bir dfoğal felaketten, bir salgından nasıl ekonomik kriz çıkar, insanlar ölür, sokaklar karışır, iktidar düşer diye hayaller kuruyorlar. Bütün dünya pandemi nedeniyle ekonomik krizi yaşarken, bizde "Neden hala batmadık" diye kahrından ölenler var. IMF'ten borç almadık diye kafasını duvarlara vuranlar bile çıkarsa şaşırmam. Pandeminin nasıl bir oyun olduğunu bu herşeyi Batı'dan bekleyen ittihatçı kafalar hiç anlamaz.

Onların tek derdi "Batsak da iktidar değişse" saplantısıdır. Dünyada nasıl bir savaş olduğu hiç umurlarında değildir.

Dünyada devletlerden 280 trilyon dolar alacağı olan küresel aklın, bu borcu toprak, maden, fabrika, liman, havaalanı, baraj, vs takası yoluyla nasıl tahsil edeceğini bilmezler. Tüm bunların borcu karşılamayacağını, halkların cebine de gireceklerini hesaplayamazlar.

Digital devrimin kurallarına uyacak yani hükümranlığı şehir konseylerine devredecek sistem planlarını anlatsan gülerler.

Büyük sıfırlama projesine karşı uzaylıdırlar. Varsa yoksa "Ölüm sayısı nasıl artacak, ekonomi nasıl batacak" kafasını yaşarlar.

Çünkü beyinleri sıfırn altında eksidir!