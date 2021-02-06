Mesele

ABD'nin etkili İsrail yanlısı düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü uzmanı bir Türk var. İlginç bir tweet attı önceki gün. "46 AB ve Akdeniz Ortadoğu ülkesinin nüfusları İstanbul'unkinden az! Niye Türkiye büyük anlamayana yazık, komplekslilere yazık, hainlere yazık" diye.

Şaşırdım hiç beklemiyordum.

Ancak ne kadar büyük bir ülke olduğumuzu görmesi açısından önemliydi. Tabii eksikleri de var. Mesela artık kabımıza sığmıyoruz. Bunu yabancı basında hemen hergün askeri uzmanlar, stratejistler sürekli gündeme getiriyor.

"Türkleri kim durduracak" diyenler, Türkiye'nin üç kıtada nüfusunun son yıllarda büyük patlama yaşayarak inanılmaz yükseldiğini açıklayanlar gırla gidiyor. Evet biz üç kıtada nüfuzu hızla artan, havada, karada, denizde son sürat güçlenen BÜYÜK bir ülkeyiz. O yüzden nasıl durduracaklarının hesabını yapıyorlar. bizi Boğaziçi Üniversitesi rektörü gibi kısır gündemlerle içeride meşgul etmek için çırpınıyorlar.

51 yaşındaki öğrenci olmayan gazeteci "Haydi öğrenciler sokaklara" diyor.

Muhalefet balıklama atlıyor.

Erdoğan'dan iki defa özür dileyen ABD Başkanı Biden "Onu muhalefete destek vererek indireceğiz" demişti.

Destek işte böyle geliyor. Bizi durdurmak isteyen, son yıllarda sınırları dışına çıkan Türkiye'nin büyümesini önleyip hizaya getirmek için çırpınanlar, bunu muhalefete sunulacak projelerle destek olarak yapabileceklerine inanıyor. Evet bugün sınırlarımız dışındayız.

Savunma sanayiimizdeki inanılmaz atılımlar bile, Batı'nın askeri uzmanlarına adeta kabus gördürüyor. "Türklere silah vermedik. Onlar yapmaya başladı. Ve şimdi dışarıya silah satış dönemine geçti" diyenlere karabasanlar basıyor.

Onu da "Dışarıya satan Türkiye'den silah alan ülkeler hızla Ankara'ya bağımlı hale gelecek. Bu da daha büyük Türkiye'yi doğuracak" diye izah ediyorlar. Unutmayın...

ABD' nin doğusunda Atlas okyanusu, batısında Pasifik okyanusu, kuzeyinde Kanada güneyinde ise Meksika yeralır.

Yani iki büyük okyanus ve iki dost müttefik ülke arasında sınırlarından HİÇBİR TEHDİDİN BULUNMADIĞI

BİR KONUMA SAHİP!

Ama sadece Pentagon'un bütçesi 740 milyar dolar, CIA 'in bütçesi 50 milyar dolar!

Dört tarafından emniyette olan bir ülkenin bu devasa savunma harcamaları acaba ne için? Tabii ki sınırlarından binlerce kilometre uzağında da hakimiyet ve GÜÇ kurmak. Bugün Türkiye'de bunu yapmaya başladığından dolayı bizi içerideki maşalarla Boğaziçi'nde tutmaya çalışıyorlar. Mesele neymiş?

Hala anlamadınız mı?

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