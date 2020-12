NewYork Times gazetesi, Washington'da etkin olan 11 senatörün Biden'ı Türkiye konusunda uyardığını yazdı. Yazıda, senatörlerin Biden'a "Türkiye'yi tekrardan Batı bloğuna çekip Rusya'ya daha fazla yaklaşmasını engellemeliyiz. Bu durum için Türkiye ile diyaloğumuzu arttırmalıyız. Türkiye ile Rusya'nın ortak hareket etmesi bölgedeki Amerikan etkisini de azaltabilir"dedi.

Yıllardır Türkiye'ye söven NewYork Times bugün neden öpüyordu. Ne oldu da muazzam bir U dönüşü kıvraklığını sayfalarından haykırıyorlardı? İsrailsever medyanın önde gelen borazanı aniden Türkiye'yi vazgeçilmez noktasına taşıyor, yeni Başkan Biden'ın kulağını çekiyordu. Her fırsatta "Ben Siyonist'im" diyen Biden'ın, İsrail lobilerinin tellalından gelen bu uyarıyı dikkate almaması mümkün değildi.

Birkaç ay önce bu sütunlarda, birilerinin İsrail'i Türkiye ile barıştırmak için inanılmaz lobi çalışması yaptığını yazmıştım. Bu iddiam boşuna değildi. Nitekim bir baktık iki gün önce de İsrail'in en önemli gazetesi Jarusselam Post'ta yayınalanan bir makalede ABD Başkanı Joe Biden'a bizimle ilgili tavsiyeler sıralanıyordu. "Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç. Ankara ile aranı iyi tut" deniyordu. Hatta daha da ileri gidiliyor "Biden'ın en önemli dış politika hedeflerinden biri de Türk lider Erdoğan ile yakınlaşması olacak." iddiası ile o analizde final yapılıyordu. Karabağ savaşında da İsrail Azerbaycan'ı desteklemiş, silah yağdırmıştı. Asya ve Avrupa arasındaki tek köprü Türkiye'ydi. Çin'den Londra'ya uzanan İpekyolu'nun en önemli kapısı yine bizdik. Ankara Rusya ile yakınlaşıp Suriye'den Libya'ya, Karabağ'a kadar çok önemli stratejik noktalarda "ÇÖZÜM ÜRETEN" tek merkez oluyordu. Ve daha da ötesi tüm dünyanın gözünü diktiği D.Akdeniz'de dosta düşmana "Burada patron benim. Siz de kazanmak istiyorsanız yamacıma yanaşın" diyordu.

İsrail'in D.Akdeniz'de bulduğu doğalgaz ve diğer ülkelerle yaptığı ittifaklar "BOŞ" bir hayaldi. Tel-Aviv'in hayali yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğundaki EastMed boru hattı, Doğu Akdeniz'den çıkartılacak doğal gazı Avrupa'ya ulaştıracaktı. Denizaltından inşa edilecek boru hattının maliyetinin ilk etapta 10 milyar dolar, tam donanımlı olarak hayata geçirilmesinin ise 18 milyar euroya mal olacağı ortaya çıktı. 5 yıl sürecek inşaatının beklenmeyen sorunlarla 10 yılı bulabileceği uzmanlar tarafından rapor haline getirildi. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır'ın bu projeyi hazırlamak için anlaşma imzalamaları fotoğraf olarak kaldı.

Raporda, Türkiye üzerinden bunu Avrupa'ya ulaştırmanın maliyetinin yaklaşık 4 milyar Euro olacağı yazıldı. ABD merkezli Küresel Enerji Piyasası Veri ve Araştırma Kurumu, Doğu Akdeniz'in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olan projenin Türkiye olmadan hayata geçirilmesinin zor olduğunu anlatan 41 sayfalık bir rapor hazırladı. Deniz altından yaklaşık 400 kilometrelik boru hattının Akdeniz gerginliğinde asla hayata geçmeyeceğini detaylandıran kurum, İsrail'e "Türkiye ile anlaşmalısın" notunu düştü.

Bugün baktığımızda tüm dünya, Türkiye'nin Allah vergisi konumunun ne kadar stratejik öneme sahip olduğuna dair her gün tokat yiyor. Her yol sadece ve sadece Ankara'dan geçiyor. Darbelerle, işbirlikçilerle, hainlerle, mandacılarla her türlü operasyonu çektiler ama Ankara'yı ele geçiremediler. Şimdi boynu bükükleri oynuyorlar. Taa Tel Aviv'den istihbaratçıların çalıştığı Jarusselam Post aracılığı ile Siyonist Biden'a "Aman Türkiye ile arayı düzelt" diye ayar çekiyor, NewYork Times ile de baskı kuruyorlar. Benzer olaylara bol bol tanıklık edeceğiz. ABD'nin içi boş yaptırım uygulamalarının geleceği yok. Çünkü ne yaparlarsa kaybeden hep onlar oluyor! Ne diyor Jarusselam Post? "Türkiye ekonomik olarak üç kıtayı kapsıyor ve başta ticaret olmak üzere her alanda bir köprü olarak önemli rol oynuyor" diye bağırıyor. "Köprüyü tutanla anlaşamazsan öbür ucunda kalır, Çin ve Rusya ile kanka yaparsın" diye uyarıyor. Köprüyü köpürtenin kaybedeceği günlere geldik. Oh oh Maşallah!