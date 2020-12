Teşekkürler ABD

İNGİLTERE Savunma Bakanı Ben Wallace şu günlerde sürekli Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptığı atılımları diline doladı. Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada yine Tük İHA ve SİHA'larını gündeme getirdi.

Bir zamanlar Amerika'da 2. Dünya Savaşı'nda kullanıp hurdaya çıkarmaya hazırlandıkları uçak, gemi ve denizaltılar için kapılarda bekleyip yalvarıyorduk. Bir külüstür sözü aldığımızda manşetlerde "Hurra" çekiyorduk. İsrail'in kapısında bile İHA'lar için yalvardık. İnsansız hava araçları konusundaki taleplerimiz yerine getirilmeyince, kalktık kendi İHA'larımızı ürettik. Tüm dünya bize konan örtülü silah ambargosunu alkışlayıp kıs kıs gülerken, bugün yeryüzünde hemen hergün özellikle gelişmiş ülkelerde Türk SİHA'ları ve savunma sanayiimiz hemen hergün manşetlere taşınıyor.

Nitekim İngiltere Savunma Bakanı Wallace bir kez daha bu konuyu gündeme getirdiği konuşmasında "Türkiye dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayisinde büyük yenilikler yaptı" diye haykırdı. "Biz savunma teknolojisinde geride kaldık" itirafında bulunarak işi "Vallahi Türkler'in gerisinde kaldık" demeye getirdi. Hatta büyük konuştu. "Düşmana gerçek zorluk çıkarmaya muktedir Türkiye'nin İHA, SİHA'ları, İngiltere'nin artık savunma teknolojilerine liderlik edemediğinin örneğidir" cümlesini kendisini dinleyen generallerin ve uzmanların beynine çaktı... Adamın "Türkler'den geri kaldık" manasındaki açıklamaları boşuna değil.

Bizi bir asra yakındır "Siz domates üretin, sanayi ve silahı bizden alın" diye vura vura yönettiler. İstediğimiz silahların hiçbirini vermediler. Bize Cumhuriyet tarihimizin en büyük iyiliğini yaptılar. Çünkü Türkiye artık ilk kez "Vermezsen verme" diyen ve kendi silahlarını üretmenin önünü açan bir lidere sahipti.

Ve önceki gün ABD Senatosu'nda yeni bir gelişme yaşandı. 740 milyar dolarlık savunma bütçesi kabul edildi.

Tasarıya eklenen bir madde ile Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının uygulanmasını da onaylamış oldu.

Bu kararı ile Senato, "Türkiye'yi hasım olarak" niteliyor ve Rusya'dan S-400 aldığı ve kullandığı için yaptırım uygulanmasını istiyor. Neymiş el koyduğu F-35 artık verilmeyecekmiş. Hatta Türkiye'den alınan F-35 parçalarının da başka tedarikçi bulunur bulunmaz ithalatı duracakmış. Türkiye, Rusya'dan başka S-400 almayacağını, aldıklarını çalıştırmayacağını, Ruslarla bu konuda artık işbirliği yapmayacağını TAAHHÜT EDENE KADAR "Hasım ülke" kabul edilecek ve söz konusu yaptırımlar içinde kalacakmış. Mış mış da mış...

Ne demeli? Teşekkürler ABD! Bizim yerlileşmemizi hızlandırdığınız ve daha da hızlandıracağınız için! Türkiye'nin küresel itibarının ve gücünün daha da görülür hale gelmesine büyük katkı yaptığınız için! Türkiye'ye, "SEN ARTIK DEVLER LİGİNDE KÜRESEL BİR GÜÇSÜN. KENDİ KENDİNE YETERSİN!

BAŞKASINA İHTİYACIN YOK!" gerçeğini hatırlattığın için. Teşekkürler teşekkürler.. Minnettarız. Lobilerin, Siyonist- Haçlı ittifaklarının, asalak gibi kendisine yapışan dahili ve harici çıkar odaklarının esaretinde ve etkisinde olan ABD Kongresi'ne de bir çift sonsöz:

ABD'nin giderek azalan küresel itibar ve gücüne bu kafayla daha çoook darbeler vurursunuz! Ekseninizi kaydırma, müttefiklerinizi sizden uzaklaştırma, Okyanus ötesinde kıtanıza çekilip yapayalnız kalmaya dolu dizgin gitme yolunda size üstün başarılar!.. Türkiye'yi her alanda işbirliği yapacağı Rusya ve dünya devi Çin'e doğru itmeniz de cabası... Zaten biz de Karabağ operasyonu ve Mavi vatanda henüz pek duyulmamış yeni muazzam limanlar hamlemizle İpek Yolu'nun kilit ülkesi olmaya hızla gidiyoruz. Siz de yolumuza asfalt döküyorsunuz. Harikasın Coni!

Ne diyordu İngiliz Savunma Bakanı...

Hadi bir kez daha hatırlayalım;

"Türkler'e askeri programlara erişimi engellediler. Onlar da askeri alanda büyük yenilikler yaptı... Biz bile geride kaldık." Oh oh Maşallah!

