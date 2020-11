ABD'nin dünyaca ünlü çizgi dizilerinden Simpsonlar'ın 2000 yılında yayınlanan ve Donald Trump'tan "ABD eski Başkanı" olarak bahseden bölümü vardı. O dönemde herkes "Hadi ya" dedi... 16 yıl sonra Simpsonlar haklı çıktı. Trump Başkan oldu... Herkes şaşkına döndü. Simpsonların öngörüsü aylarca tartışıldı... Bu da normaldi. Çünkü Amerikan film ve dizileri, gelecekte planlanan olayları sübliminal mesajlarla çok öncesinden beyinlere ve bilinçaltına şırınga etmeyle ünlüydü.

Yine 2000 yılındaki bölümün en ilginç yanlarından biri de dizinin ana karakterlerinden Lisa'nın Trump'ın ardından "İlk kadın başkan" olarak koltuğa oturması ve "Başkan Trump'tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı mirası kaldı" ifadelerini kullanmasıydı. Trump ilk kez aday olduğunda karşısında Hillary Clinton vardı. Hillary'in okuldaki lakabı "Lisa"ydı... Medya çizgi dizi üzerinden "Acaba Trump kazanacak sonraki seçimde Lisa lakaplı Hillary mi koltuğa oturacak" sorularıyla epey meşgul oldu. Ancak son seçimde Trump'ın karşısında Lisa yok, Biden vardı. Fakat Biden da Kamala Harris adlı kadın siyasetçiyi kendine Başkan Yardımcısı olarak seçmişti. 77 yaşındaki Biden görevi sırasında bir şekilde ahirete intikal ederse Amerika ilk kadın başkanına ulaşabilirdi. Ayrıca 77 yaş 80'e üç kala idi... Bir el "Biden'ın melekeleri çalışmıyor" diyerek kampanya başlatabilirdi. Amerikan anayasasında bu meyanda kanun vardı. 25. Maddeden Biden azledilebilir, kadın Başkan yardımcısı Kamala'nın göreve gelmesi halinde Simpsonlar'ın bir öngörüsü daha gerçekleşebilirdi. Amerikan bloglarında komplo teorileri yapan istihbaratçılar şimdi bunu tartışıyordu.

Ancak Simpsonlar'da "Trump'tan sonra Lisa Başkan olacak" deniyordu. Kamala Harris'in lakaplarında Hillary gibi "Lisa" diye de anılma yoktu. Amerikalıların bazıları "Simpsonlar bu defa tutturamadı" diyordu. Bazıları da "Evet Kamala Harris'in Lisa diye bir lakabı yok. Ancak hayatında Lisa isminin önemi büyük. Onu NewYork Times yazarı ve en yakın arkadaşı Lisa Lerer pompaladı. Günlerce hakkında yazı dizisi yaparak ön plana çıkardı. Aslında geleceğin başkanını belirleyen Lisa oldu" diyerek avunuyor.

Simpsonlarla, dizilerle, hayallarle yaşayan Amerikalıları bir kenara bırakıp geleceğin başkanı olarak görülen 55 yaşındaki Kamala Harris'e bakalım biraz da... Ailesi Birleşmiş Milletler gibi. Jamaikalı bir baba ve Hintli bir annenin çocuğu olarak California'da doğdu. Büyükdedeleri arasında Afrikalı da var, Togolu da. Fransız da var, Hollandalı da. ABD'de Afrikalılalar'ın üniversitesi Howard mezunu. Çok önemli bir avukat. California Eyalet Savcısı da olmayı başaran Kamala Harris'in yükselişinin arkasında Washington'ın mimarı olarak bilinen gizli örgüt Bohemian Grove olduğu iddiaları zirvede. Her ne kadar Cumhuriyetçiler'in kontrolünde olsa da bu örgüt Kamala Harris'i gizli başkan yaptı. Bohemian Grove, ABD'de başkanların adaylığında bile etkinliğiyle biliniyor. Bohemian Grove'un önemli üyeleri Gerald Ford, Henry Ford, Theodore Roosevelt, baba ve oğul Bush, Henry Kissinger, Colin Powell, Donald Rumsfeld ve Rockefeller. Kamala Harris, geçen yıl Joe Biden'a en ağır eleştirileri yapan ikişiydi. Siyahileri zor durumda bırakmak için her adımı atmakla itham ettiği Biden'a, "Ancak bir siyahinin (Obama) başkan yardımcılığı ile cezalandırıldınız" dedi. İnsanları yok saymanın da bedeli olduğunu ve gün gelince bunu ödeyeceğini Biden'ın yüzüne söyledi. Kamala Harris, Başkan aday adayı oldu. Aralık 2019'da kampanyasını sonlandırdı ve Biden'a destek verdi. Coronavirüs'ün etkileri yeni başlamıştı ki, bu kararın arkasındaki güç Bohemian Grove olarak lanse edildi. Bohemian Grove, savaş politikalarını destekler. Şimdi Kamala Harris üzerinden yeni bir adım atacaklar.

Amerikan medyasında da Joe Biden'ın 77 yaşında olması ve sağlık problemleri nedeniyle Kamala Harris'in gizli başkan olacağı ve bir süre sonra Amerikan Anayasası'nın 25. Maddesi ile başkanlık görevine geleceği konuşuluyor. Başkanın görevini sürdüremeyecek duruma gelmesi halinde yapılacakları belirleyen Anayasa'nın 25. ek maddesinde, "Başkan Yardımcısı, Başkanın kabinesinin çoğunluğu ya da Kongrenin bir organı, Başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunu bildirebilir" yazıyor.

Simp "Ahmak" demek...Simpson'un ise değişik manaları var. Bunlardan birinde de "KUYU" anlamına geliyor... İddialar, teoriler, hayaller vs ne olursa olsun gerçek olan bir konu var. O da ABD'nin tarihinde ilk kez bir seçimde kuyuya düştüğü... Baksanıza Trump hala "Bırakmayacağım" diyor, adalet bakanı da emrindekilere "Seçimlerde hile yapıldığına dair delil toplayın" diye talimat veriyor!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın