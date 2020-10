ALP Havacılık, uçak gövdesi yapısal parçaları ve asambleleri, iniş takımı bileşenleri ve motor için titanyum entegre kanat rotorlarını üretiyor.

ASELSAN Elektro Optik Hedef Sistemi'nin parçası olan gelişmiş optik bileşenler için üretim yaklaşımları geliştiriyor ve Northrop Grupmann ile birlikte Aviyonik Elektronik Arabirim Kontrol Cihazı üzerinde çalışıyor.

AYESAŞ, iki temel bileşeni olan füze uzaktan kumanda arabirimi ve panoramik kabin ekranının elektronik kartlarının tek tedarikçisi ve projeye yazılım tedarik eden tek Türk firma konumunda. Hollanda merkezli Fokker Elmo firması ise Elektrik Kabloları ve Ara Bağlantı Sistemi'nin yüzde 40'ını üretiyor.

Ayrıca kablo sistemleriyle TUSAŞ'ı destekleyecek olan Fokker Elmo, İzmir'deki tesislerinde uçağın motoru için EWIS geliştiriyor. HAVELSAN, 2005 yılından beri projeye katkı sağlıyor. KALE Havacılık, TUSAŞ ile birlikte uçak gövdesi yapısal parçalarını ve düzeneklerini üretiyor. İniş takımı kilit asambleleri için tek tedarikçi olan Heroux Devtek'i destekleyen Kale Havacılık, motor donanımlarının üretimi amacıyla İzmir'de Pratt & Whitney ile bir ortak girişim oluşturdu.

British Aerospace Engineering ve Northrop Grumman uçak bileşenleri ve asambleleri sağlıyor. ROKETSAN ve TUBITAK-SAGE, uçağın hassas güdümlü Stand-off Füzesi'nin (SOM) geliştirme, entegrasyon ve üretim kısmını yürütüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise projenin içinde yer alıyor. Northrup Grumman ile birlikte uçak orta gövdesi üretim ve montajı, kompozit dış kaplama ve silah bölmesi kapakları ile fiber kompozit hava girişi kanallarının üretimini yürütüyor. Havadan Yere Pilonlar ve adaptörler dahil Alternatif Görev Ekipmanlarının yaklaşık yüzde 50'sini de üretiyor.

Liste böyle uzayıp gidiyor. Yukarıda sayılanların tamamı Amerikan F-35 uçakları için üretiliyor. Okudukça sanki 5. nesil savaş uçağının tüm bileşenleri Türkiye'de üretiliyor gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Ancak tüm dünyada Amerikan savaş uçağı diye pazarlanıyor. ABD'de kimse ayağa kalkmıyor. Kimse "Bunun neresi yerli" demiyor. Herkes "Bizim uçağımız" diye nara atıyor gururla. Dünya Amerikan uçağı almak için sıraya giriyor. Yahu bunun her tarafı Türk... Her tarafı yabancı... Adamlar "Hayır made in Americano" diyor. Washington dünyaya hava atıyor.

Bize gelince... Kalkıp İHA-SİHA üretiyoruz. Tüm dünya bu üretimin yeryüzünde savaş ve güç dengelerini değiştirdiğini bağıra bağıra manşetlere taşıyor. "Türk SİHALARI düşmanları için ölümcül bir araç" diyor. İngiliz savunma Bakanı bile "Artık Türkiye ürettiği bu SİHALAR ile her şeyi, savaşların seyrini değiştirdi. Oyun kurucu oldu" diye haykırıyor. Her gün ama her gün dünya medyasında "Türk İHA'sı da Türk İHA'sı" diye övgüler. "Eyvahlar olsun" diye dövünmeler gırla gidiyor.

BBC'de iki yeni bir makale vardı. Göklere çıkarıyordu TÜK İHALARI'nı... Onu yazacaktım bugün. Ancak adamın asabı bozuluyor. İçimizdeki ittihatçı kafalar bu muazzam başarıyı baltalamak, "Bunun neresi Türk" diyerek itibarsızlaştırmak için maçasını yırtıyor. Neymiş minicik kamerayı Kanada'dan alıyormuşuz. Yahu araba yapıyorsun, ona da aynı çamurları atıyorlar. Yukarıda saydığımız Amerikan F-35 yeni nesil savaş uçağının donuna kadar biz üretiyoruz. Onu söylüyorsun, "Ama made in Amerika diye hava atılıyor, ABD'de kimse sizin gibi maçasına birşey kaçmış gibi ayağa kalkmıyor, sizin gibi tek laf etmiyor" diyorsun. Pişkin pişkin gülüyor. çamura devam ediyor.

Bu kafalara altın tepside ürün sunsan "Ama" diye başlarlar. Düşünsenize boğazın altına muhteşem tünel yaptık, iki kıtayı yerin dibinden birleştirdik, dünyanın en muazzam projelerinden birini hayata geçirdik. Bu adamların beyninden "Balıkları neden görmüyoruz" diye cümleler fışkırdı. Onun için bunlara "Kirlenmiş Akvaryum Kafa" diyorum. Ne yaparsanız yapın, içinde BATI ve BATIK artıkları var. Temizlemek mümkün değil.

Her santimatresinde Türk malı olan F-35'ler bunların kafasına düşse yine değişmezler. Çünkü yerin altında balık arayan ve yerin üzerinde birileri tarafından işlenmiş beyinlere sahiptirler. İttihatçı kafa güneşe daima üfler. Sönecek zanneder iyi mi?