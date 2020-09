Aşağıdaki konuşmalar 2023'e çok az bir süre kala aynı günde yapılmıştır.

Erdoğan (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu); "Küreselleşme, uluslararası sistem ve çok taraflılık, salgının etkisiyle şimdi daha da çok sorgulanıyor."

Kılıçdaroğlu; "Kahvehanelerde oyun oynanması neden yasak? Böyle bişey olabilir mi?"

Erdoğan (BM); "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok taraflı örgütlerin reform ihtiyacı bulunuyor."

Kılıçdaroğlu; "Kahvehaneler için alınan kararlarda neden uzman görüşüne başvurulmuyor?"

Erdoğan (BM); 'Dünya Beşten Büyüktür' tezimizin haklılığını bir kez daha görmüş olduk. İnsanlığın kaderi sınırlı sayıdaki ülkenin keyfine bırakılamaz."

Kılıçdaroğlu; "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman?"

Erdoğan (BM); "Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırmalı, reformları süratle uygulamaya sokmalıyız. "

Kılıçdaroğlu; "Oysa kahvehanelerde önlem alabilirsiniz"

Erdoğan (BM); "Konseyi daha etkin, demokratik, şeffaf, hesap verebilir bir yapıya ve işleyişe kavuşturmalıyız.

Kılıçdaroğlu; Kahvehanelerde iskambil oynayan vatandaşımıza dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit.

Erdoğan (BM); Doğu Akdeniz'de oynanan oyunlarda ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların başarı şansı kesinlikle yoktur.

Kılıçdaroğlu; "Her oynanan oyunda yeni deste iskambil çözümü var ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor.

Erdoğan (BM); "Kıbrıs... Doğu Akdeniz... Nükleer silahlanma... Kitle imha silahları... İslam düşmanlığı.. Irkçılık... Çölleşme... Digitalleşme..."

Kılıçdaroğlu; Pişti, pis 7'li, ellibir, papaz kaçtı, çanak, okey, bezik...

Joe Biden (ABD Başkan adayı); "Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı indireceğiz. İlk etapta muhalefete kahvelerde dağıtılmak üzere 10 ton yeni deste iskambil kağıdı ve 25 bin okey tahtası göndereceğiz. Hem de sıfır."

İyi Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülenen CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Gemi; "Sayın Biden sadece İstanbul'da 34 bin kahvehane var. 25 bin okey tahtası yetmez. Ayrıca muhalefete yardım kampanyasında neden Bezik tahtası da yok"

Ekrem İmamoğlu; "Vallahı mı? Gerçekten istanbul'da 34 bin kahvehane mi var? O zaman Akbil gibi İsbil yani iskambil dağıtalım. Ekmek, su vs bedava diyerek seçim kazandık. Hepsine zam üzerine zam yapıp iyi para kazandık. İsbil'de de çok para var."

Kahveci Cemil; "En ucuz iskambil kağıdı 15 lira. Türkiye'de 700 bin kahvehane var. Her kahvede ortalama 10 masa olsa toplam 7 milyon masa yapar. Her yeni oyunda her masaya en ucuzundan yeni bir deste verilse günde tek oyunda 105 milyon yani eski deyimle 105 trilyon maliyet çıkar. Joe Biden başkan olursa ABD ile yeni bir Marshall-İskambil yardımı anlaşması yapalım."

Erdoğan (BM); Libya... Suriye... Kudüs... Filistin... Irak:.. Yemen... İran... Dünya barışı...

Kılıçdaroğlu; Acaba her kahvehanede her masaya dört tablet mi versek? Sanalda iskambil oynasalar nasıl olur?

Joe Biden; "Adamın marşalını attırma... Fazla açılma Kemal!!!"

Kılıçdaroğlu; "Ama... Eee... Şeyy... is...kam...bil"....

Joe Biden; "Bana bak haddini bil...Her yeni oyunda sadece yeni desteyle minimum 105 milyon... 40 milyar civarı para... En iyisi geçmişte Marshall yardımında olduğu gibi size süt tozu verelim... Daha ucuza gelir"

Bekir Hazar; "Artık yılda 400 milyon dolar civarında süt ve süt tozu ihraç ediyoruz... O günler geçti Joe..."