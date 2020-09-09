Yalvaracaklar

HUDSON Enstitüsü, İsrail lobisinin ABD 'deki en vurucu düşünce kuruluşlarından birisi ve muhafazakar siyonist çizgidedir. İsrail menfaatleri ve ileriye dönük stratejileri için operasyonel senaryo ve raporları ile bilinir. Geçmişte Türkiye'ye sık sık saldıran, darbelere çanak tutan raporları ile ünlüdür. Yıllar önce 28 Şubat sürecinde "Türkiye'de bir yüksek mahkeme hakimi öldürülse ordu darbe yapar mı" senaryosunu, Türkiye'den üst rütbeli generallerin de olduğu kapalı bir oturumda tartıştırmış ve büyük gündem olmuştu. Daha sonra bilindiği gibi Danıştay baskını oldu, postmodern darbeye zemin hazırlamak için bir hakimiz öldürüldü.

O Hudson Enstitüsü'nün Amerikalı kıdemli Siyasal analist ve Ortadoğu uzmanı Michael Doran, Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Dünyada aklı başında hiç kimse Akdeniz'de Türkiye gibi bu kadar kıyı uzunluğuna sahip bir ülkenin Yunanistan'ın bu 12 mil talebini kabulünü beklememesi gerektiğini de vurguladı.

Michael hızını alamadı. Bir hafta önce Obama'nın PKK-YPG ile işbirliğine girerek büyük hata yaptığını belirtip iddialı ve okkalı bir cümle kurdu; "Amerika'nın sahadaki çıkarlarını koruyacak bir düzende istikrarlı, kendine güvenen ve gücü yansıtabilen ülkelerle birlikte çalışması gerekiyor. Türkiye bu kriterleri karşılayabilen çok az sayıdaki ülkenin başında ye alıyor" dedi.Yani bu açıklamayı Amerikalı bir Haçlı-siyonist düşünce kuruluşu uzmanının yapması, "ABD derin devletinin ortadoğudaki çıkarlarını korumayı Türkiye'ye emanet ettiği ve bu meyanda İsrail'in güvenliğinin dahi Türkiye'ye bırakıldığı"nın, bir işaretidir.

Dolaylı olarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tezlerine ve varlığına, güçlenmesine destek vermektir; Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzeltilmesine hazırlıktır! Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına ve dış politika ilgililerine verdiği "Akdeniz'de yüzde yüz haklıyız, bunu dünyaya iyi anlatın" talimatına sanki emir telakki eder gibi Michael Doran'ın okyanus ötesinden sahiplenme girişimi manidardır. Michael benzeri açıklamaları önümüzdeki dönemde çok sık görmeye başlayacağız. İsrail adına Türkiye'ye yaklaşma, ilişkileri geliştirme, aradaki buzları eritme adına daha çok sayıda Michaeller piyasaya sürülecek. Çünkü hem Tel-Aviv hem de Washington, bölgedeki en büyük gücün Türkiye olduğunu görüyor ve biliyor.

Başkan Trump'ın dün yine silah şirketlerini ve pentagondaki bazı generalleri suçlayarak "Beni savaşa sokmak istiyorlar. Birçok yerden çekilmek istedim ama beni engellediler. Yeniden seçilirsem artık kimse işime karışamayacak" demesi, Suriye'de ABD'den YPG'ye "Öcalan posterleri ve PKK bayraklarını kaldırın" talimatının verilmesi boşuna değil. ABD bölgeden tamamen çekildiğinde meydan kime kalacak? Dünyada diplomasiyi ve bölgeyi bilen tüm analist ve uzmanların kafasındaki ortak isim Türkiye... Kof Fransa'nın bölgede Amerika'nın yerini doldurma hayalleri ve Macron'un aptal girişimlerinin Ankara karşısında zerre şansının olmadığını herkes biliyor ve görüyor.

Nitekim Yunanistan'da "Türkiye'ye karşı Macron ile iş tutmak büyük hata" sesleri boşuna yükselmiyor. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli'nin, Skai TV'de "Bana göre, iki önemli iletişim hatası yaptık. Birincisi, 'Erdoğan öyle, Erdoğan böyle' dedik. Oysa Erdoğan, 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl." diye bağırması da tesadüf değil. "İkincisi, Türkiye bölgesel süper bir güç" diye haykırırken de neredeyse karşı çıkan spikeri dövecekti. Evet bugün gelinen noktada Türkiye bölgesel bir süper güç... Bloomberg de "Pandemide en az etkilenen üç ülke" içinde Türkiye'yi gösterdi dün. ABD'de ise pandemi öncesi 50 milyon kişi evsizdi. Corona'dan sonra artı 50 milyon kişi de işsiz kaldı. Savaşlardan da yorulan ve bu nedenle altüst olmuş ekonomisi borç batağına saplanan Amerikan yönetiminin dünyanın her yerinden askerlerini geri çekmesi artık kaçınılmaz bir sonuç. Hudson Enstitüsü'nden Michael Doran'ın "Ortadoğu'da ABD'nin yerini dolduracak yegane ülkelerden biri Türkiye" sözü torba dolsun diye kurulmuş bir cümle değil. Ne Suudi Arabistan, ne BAE, ne Mısır ne de bir başka Arap ülkesi...

Kralları tahtlara pamuk ipliği ile bağlı zavallı sömürgeler. Paramparça olmaları an meselesi. Gelecek bölge halkları içinde muazzam bir gönül bağı ve yumuşak güce sahip Türkiye'nin... İsrailsever düşünce kuruluşlarının son dönemde ağız değiştirip "Türkiye'nin gücü"nü ön plana çıkarmaları bir itiraftan da öte Ankara'ya yalvarıştır.

Daha çok yalvaracaklar. Göreceksiniz!

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