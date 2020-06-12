Sabah uyandığımda güldüm.

Suriye'de PKK'nın eğittiği ve Amerikalı radikal sol örgüt Antifa üyeleri, ABD'nin Seattle kentini işgal etmiş, Belediye Meclisi'ni ele geçirmiş, şehre giriş çıkışları kapatmıştı. Daha da ötesi özerklik ilan etmişti.

Trump da twitter'dan gürlüyor, Seattle Belediye Başkanı ve Valisi'ne "Ya bu işgali sonlandırın ya da ben halledeceğim" diye ültimatom gönderiyordu. Bunun anlamı "Bak oraya komandolarımı gönderirim ha" demekti.

Komedi vardı ortada. O yüzden Amerikalı dostuma mesaj attım . "Geçmiş olsun" dedim. "Neden" diye cevap geldi. "Baksana Seattle düşmüş" karşılığını verdim. Başladık konuşmaya. Çok ilginç şeyler anlattı. Öncelikle ABD'de Corona virüsten ölen 115 bin kişiyi unutturup, sokak olaylarının ve yağmanın önünü açan Antifa neden özerklik için Seattle'ı seçmişti? Bunu anlamak lazımdı. Seattle ABD'nin 10 büyük şehrinden biriydi, Kanada sınırındaydı. Yaklaşık 4 milyon nüfusu vardı. Adını o bölgede yaşayan bir kızılderili şefinden alıyordu.

ABD'nin en zenginlerinin yerleştiği kentlerden biriydi. Dünyanın en zengini ilan edilen Jeff Bezos'a ait Amazon satış sitesinin merkezi buradaydı. Virüsü yaymakla suçlanan Bill Gates'in sahibi olduğu Microsoft'un merkezi de buradaydı. Starbucks gibi Boeing de burada kurulan çok sayıda dev şirketten biriydi. Corona operasyonu ile küresel sermayeye savaş açan Amerikan devleti, virüslü ilk günlerde Boreing hisselerinden satın almıştı. Boeing kamulaşıyor diye harekete geçen küresel sermaye de misilleme yaparak aynı hisselerden almıştı. Derin devletle küreselciler arasındaki virüs sonrası ilk savaş Seattle'da doğan Boeing üzerinde yaşanmıştı.

Seattle üzerindeki kavganın Antifa'nın işgaline kadar gitmesinin çok daha başka hayati nedenleri de vardı. Amerikan derin devleti Çin'i trilyonlarca dolar virüs tazminatına mahkum etmenin hesaplarını yapıyordu. Trump da ülkesinde yaşayan ve tehlike gördüğü Çinlileri nasıl ABD'den kovacağının planları içindeydi. Ve işgal edilen Seattle, Çinlilerin ABD'de en yoğun yaşadığı şehirdi. Latinolar dahi 12 bin beyaz Türk'ün yaşadığı bu şehirde yüzde 5'te kalırken Çinlilerin sayısı Milliyetçi Çin ile birlikte yüzde 15'leri buluyordu. Teknoloji üssü şehir adeta Çinliler tarafından işgal edilmişti. 30 metrekare ev 300-500 bin dolara satılıyordu. İstilacı Çinlilerin aldığı evlerin en düşük fiyatı 1 milyon dolardı. Üç gün önce ABD'deki Antifa üyelerinin bazı bölgelere özerklik istediğini, sizlere aktarmıştım. Bunu Seattle ile başlattılar. Geçmiş seçimlerde kazanmak isteyen Başkanlar ya Irak'a ya da Afganistan'a girerdi. Anlaşılan Amerikan derin devleti bu defa askerlerle kurtarmak için Seattle'a girerek Trump'a seçim kazandırmak istiyor. Buna benzer manevraları 3 Kasım'daki seçimlere kadar daha çok göreceğiz. Şu anda ABD'de Corona'yı konuşan yok. Aynı zamanda bu tür kargaşalar Çinlileri kaçırmak ve emlaklarına dahi corona virüsü tazminatı bahanesiyle el koymak amacıyla büyük fırsatlar doğurabilir.

Antifa burada kullanılan bir maşa. ABD derin devleti hep maşaları kullanmanın hazzını yaşar. Libya'da Halife Hafter dahi bu maşalardan biri. Irak'ta çok önemli bir Amerikan enerji şirketinin yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak atanması planlanıyor. Bir general düşünün. 20 yıl boyunca ABD'de vatandaş olarak yaşadı. Ardından Libya'nın yeni lideri olarak pazarlandı. Şimdi Hafter'e bu süreçte neler verildi? Bir kuklanın nasıl kullanışlı eleman haline getirildiğini anlamak için bu sorunun cevabına gidelim. Fransa, 45 milyon Euroluk Dassault Falcon 900 tipi jet hediye etti. Monaco'da zenginlerin bölgesi olarak bilinen Monte Carlo'da villa verdi. ABD, Los Angeles'ta hem Hafter'e hem de oğlu Saddam'a villa armağan etti. Saddam Hafter'e verilen villanın, 2018 yılında Libya Merkez Bankası'ndaki yaklaşık 650 milyon doları iç ettikten sonraki haftaya rastlaması da tesadüf değildi. İtalya dahi Como gölü yakınlarında bir villa bağışladı. Almanya'dan Hafter ailesine nakit olarak 21 milyon Euro geldi.

Şimdi bu kadar paraya ve hediyeye boğulan Hafter'in başarısız olması nedeniyle asılması gerekiyordu. Ancak ABD; bu süreçte birçok gizli bilgiyi öğrenen Hafter'i korumak zorunda. Özellikle ABD, Fransa, Almanya ve İtalya ile yaptığı görüşmelerde Türkiye konusunda çok önemli bilgilere sahip oldu. Bugün Hafter bildiklerinin yüzde 10'unu açıklasa, 4 ülkenin de uluslararası mahkemede yargılanması gerekir. Maşalar kullanılmak içindir. Ancak bumerang olup sizi de çarpar, soyar, işgal edebilir. Antifa'nın da ne yaptığı değil, onu kimin nasıl kullandığına bakmak önemlidir. Seattle Özerk Cumhuriyeti girişimi kime ne kazandırıyor. Bunu çözün, operasyonu anlarsınız.