Tayyip Erdoğan'ınMKYK toplantısında önemli mesajlarverdi. Erdoğan AK Parti'den ayrılanAli Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nunkurduğu partiler hakkında ilkkez değerlendirme yaptı. BaşkanErdoğan'ın, ismini bile vermedeno iki parti içindediği ifade edildi. Evet. BaşkanErdoğan'ın sözleri gerçekleri işaretediyor. Tek amaçlarıolan Davutoğlu veBabacan, şu ana kadar umduklarınıbulamadı. Kuruldukları andan buyana yapılan çeşitli anketlerde ikisininde toplam oyu yüzde 2'yi aşmıyor.Kurulmadan önce, CHP sempatizanı anket şirketleri tarafından gaz verilen bu iki ismin halk tarafından değer bulmaması aslında şaşırtıcı değil.Davutoğlu ve Babacan'ın umduklarını halen bulamamasının sebepleri içinde 2 konu çok öne çıkmış görünüyor.1)2)CUmhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı yapma şansı bulan Ahmet Davutoğlu ile çok önemli pozisyonlarda görev yapan Ali Babacan'ın ne iktidar ne de güçlü bir parti hayali var. Bu nedenle, vatandaşlarımız, parti bölenlerıe destek vermiyor. Yıllarca CHP ve zihniyeti üzerıne nutuklar atmış Babacan ve Davutoğlu'nun, bugün CHP kayığında olmaları halkıng özünden kaçmıyor.çok daha yüksek oranda tepki görüyor.Partileri umduğunu bulamayıncabelaltı siyasetine girdiler. Yaptıkları görevler nedeniylekonuları bile hiç sıkılmadan ifşa eden bu iki isim, geçmişteki ikizleri gibi siyasetin eskileri olarak yerini alacak.olarak kurulmalarını sağlayan Derin Amerıka-Avrupa mahfillerinden, bu yoldagörüşü ağırlık kazandı. Özellikle Davutoğlu'nun CHP'nin yıkım makinesine BENZİN pompalamak üzereaçıklamasıvatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.yi bölmek için yola çıkartılan Babacan ve Davutoğlu'nun teşkilatlarını kurmada zorluk çekmeleri, seçime girme hakkını halen elde edememiş olmaları ortada iken, Kemal Kılıçdaroğlu'nungelmeleri siyasetin bir. CHP fırına odun taşıyan Davutoğlu ve Babacan'ın durumu çok ama çok düşündürücü... Güzel Allahımız, siyasete girecek olanları, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın olduğu gibi, yıllarca hakaret ettiklerihalde bırakmasın.