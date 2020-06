Karga “gak” dedi!

BAŞKAN Erdoğan bir kez daha haklı çıktı.

Avrupa başkentlerinde, ABD gezilerinde, Türkiye de defalarca altını çizerek haykırdı.

Avrupa ve ABD'Yİ sürekli uyardı. "Bugün beslediğiniz terör bir gün gelir sizi vurur" diye. Suriye'de terör örgütü PKK'ya silah yağdıran, generalleri ile eğiten bir Amerika vardı karşımızda.

Terör örgütünü öpüp koklayan, para yağdıran, sahip çıkan bir Avrupa hep önümüzde sırıtıyordu.

Erdoğan'ın "Yapmayın. Terör, teröristle kol kola önlenemez. DEAŞ'ı PKK ile halletmeye kalkarsanız, yarın o anlaştığınız terörist gelip sizi vurur" diye konuşa konuşa ağzında tüy bitti. FETÖ'ye verilen desteği hep önlerine koydu. Binlerce çuval delili Amerika Adalet Bakanlığına gönderdi.

"Bakın bunlar terörist katiller. İşte belgeleri" diyerek... "Silahları bir gün size çevirirler.

Size de sızarlar, darbe yapmak için her yolu denerler bu kargalar" diye uyarmadığı gün kalmadı.

Pek çok kişi bunu anlayamadı. Koskoca Amerika'yı beslediği terör örgütleri nasıl vuracaktı ki? Olur mu öyle şeydi. Gülüp geçtiler. Hiç tınmadılar.

Şimdi ABD'de kıyamet kopuyor. Sokaklar cayır cayır yanıyor, insanlar ölüyor, dükkanlar yağmalanıyor.

10.Dağcı Tümeni ile 92. Hava İndirme Tugayı Washington'a çıkartma yaptı. Silahlar doğrultuldu. Kime karşı?... Sokakları yakan Amerikalılara...

Film gibi sahneler yaşanıyor. Amerikan askerleri, Amerika'yı işgal ediyor sanki...

Ve bu işgal gibi görüntüyü sağlayan Amerikan Başkanı çıkıyor radikal bir sol örgüt olan Antifa hareketini suçluyor.

Peki kim bu Antifa hareketi? Silahlı direnişi, şiddeti normal gören, binlerce üyesi olan, 2017'de yaşanan olaylarda adam öldürme olaylarına da karışan bir örgüt.

Daha da ötesi onlara "ÖLDÜRME"yi dahi sevdiren kim peki?...

Tabii ki Amerikalı generallerin eğittiği PKK... Bugün Suriye'deki PKK kamplarında eğitim alıp çatışmalara karışan yüzlerce Antifa üyesi Amerikalının fotoğrafları ortalığa saçıldı. Ellerinde ölüm kusan makineli tüfekler, yanlarında PKK militanları, arkalarında iki örgütün de paçavraları sırıtarak poz veriyorlar.

Suriye'de PKK'nın eğittiği, çatışmalarda tecrübe kazandırdığı Antifa üyeleri bugün Amerika'da önüne gelen sokağı yakıyor.

Amerikan dağ tümeni ve hava indirme tümeni de generallerinin eğittiği teröristlerin tecrübe kazandırdığı bu Antifa üyelerini avlamak için Başkan'dan "Vur emri" bekliyor.

Kaliforniya üniversitesinden Profesör William Robinson'un "Korkarım bir iç savaşa gidiyoruz" demesi boşuna değil.

"Adeta savaşın hatları çiziliyor" diye bağırıyor William. Beş ay içinde her şeyin olabileceğini, sıkıyönetim ilan edilebileceğini, seçimlerin güme gidebileceğini haykırıyor.

Peki olayı iç savaş noktasına getiren ne?

Erdoğan'ın "Sizi de vurur" diye uyardığı teröristlere silah yağdıran Amerika'nın generalleri ile eğittiği PKK'nın savaş tecrübesi yaşatıp, ABD'ye gönderdiği Antifa üyeleri... Kimlerle birlikte... Sokaklara inen ve CÍA tarafından korunan FETÖCÜLERLE...

O FETÖ üyeleri terörist liderlerinden emir almadan tuvalete bile gidemez. Şimdi sokaklarda Pensilvanyalı hainin talimatıyla Trump'ı darbe ile indirmek için kendilerini yırtıyorlar. ABD'de PKK-Antifa-FETÖ şeytan üçgeninin izleri her yerde.

Antifa "Anti faşist"in kısaltılması. Obama'nın danışmanları tarafından kuruldu. 2017'ye kadar ortalarda görünmüyordu. "Belirli bir lideri ve hiyerarşik yapısı yok" yalanıyla üye topluyor. Halbuki çok önemli bir lideri var.

Kapitalizm düşmanı solcu Joseph Alcoff...

Rolex saat tutkunu, Mercedes kullanıyor, Fransız Riviera'ın en pahalı yeri Côte d'Azur'da tatil yapıyor.

Italyan Gucci takım elbise giyiyor, ancak son ayaklanmada Gucci mağazasının yağmalanması için emir veriyor. Bugün Demokratların başkan adayı Biden'a yakın isimlerden House Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Maxine Waters ve Senatör Sherrod Brown'un da en çok görüştüğü isimlerden biri. Defalarca hapse girdi. Ancak hemen serbest kaldı. Antifa, ABD'deki gösterilerde en ön safta yer aldı.

Daha önce örgüt üyelerini, Ortadoğu ülkelerine de eylem için gönderdi.

Murat Karayılan'la 2018'de görüşme yapmak için Kandil'e giden ekip, Joseph Alcoff'un yardımcılarıydı.

Kandil'de Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK ve YPG'yi aktivist örgüt olarak devşirebilecek bir plan yaptılar. Ancak Joseph Alcoff, PKK isminin değişmeden bunun mümkün olmadığını Murat Karayılan'a anlatan ve ondan FETÖ'nün de ne kadar kullanışlı olduğunu öğrenen kişidir.

Ne demişler... Besle ve devşir kargayı oysun gözünü... Hadi devam edin beslemeye ve devşirmeye!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın