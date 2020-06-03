HEP diyoruz kavga büyük diye...

Corona operasyonu ile yeni bir dünya düzeni geliyor.

Önemli olan bu düzeni kim kuracak ve kontrol edecek. Amerikan derin devleti mi yoksa onun savaş açtığı küresel sermaya mi?...

Gücü elinde tutmak isteyenler kılıçları birbirine amansız bir şekilde indirmeye başladı. Olaylara böyle bakmazsak Corona'yı da ABD'de kopan ve kaosa dönüşen kıyameti de anlayamayız. ABD derin devletinin en büyük düşman ilan ettiği Çin'i NewYork'ta kümelenen ve Londra'yı başkente çeviren küresel sermaye büyüttü. Yani ABD derin devleti Çİn'i hedefe koyarak aslında NewYork-Londra- Tel Aviv eksenine ve onların kurduğu AB'ye savaş baltasını gösterdi. Çin'e küresel sermayenin kucağına oturma karşılığı Hong- Kong'u veren Londra ve onun arkasındaki zengin ailelerdi. Bugün ABD yanıyorsa Hong- Kong'un da karışması boşuna değildir.

İngitere'de de insanların sokaklara dökülmesi, protestoların İngiliz sömürgesi Kanada'ya da sıçraması asla tesadüf değil.

Çin'i bitirmek isteyen aynı zamanda da Avrupa Birliği'nin dağılmasını isteyen Derin Amerika, İtalya'yı hedef seçti. İtalya, eğer AB'den ayrılmayı kabul ederse, 330 milyar dolarlık Amerikan hibesi alacak. Daha bitmedi. Çizmenin Başbakanı Conte'nin kurmaylarına AB'den ayrılmaları halinde, ABD'nin 550 milyar dolarlık İtalyan devlet tahvili alacağı söylendi.

Açık şekilde İtalya, Avrupa'da Katolik akımın en önemli temsilcisi. AB'den koptuğu anda İspanya ve Portekiz de ayrılık kararı açıklar. 880 milyar dolar karşılığında İtalya, AB'den ayrılır mı? Conte, Beyaz Saray'da Trmup'la görüştükten sonra 500 milyar dolarlık tahvil anlaşması yapmıştı.

Ancak Coronavirüs olmasaydı, İtalya AB'den ayrılmayı hiç düşünmüyordu.Çünkü kürsel sermayenin merkez üssü Çin ile de milyarlarca dolarlık anlaşma yapmıştı.

Şimdi İtalya'nın ayrılması halinde AB çökecek. Bir anda Washington'ın etkisine giren Avrupa göreceğiz.

Derin Amerika, birkaç trilyon doları AB'yi dağıtmak için hazırladı.

Elbette önce iç savaş görüntülerinin bitmesi gerekiyor. Bu da İtalya'nın Avrupa'dan ayrılmasını istemeyen gücün, ABD'yi iç savaşa sürüklediği ihtimalini güçlendiriyor.

Avrupa karışırsa planı yapan ABD, ABD karışırsa planı yapan Londra'dır.

ABD'nin 800 milyar doları aşan teklifinden hemen sonra AB'nin de İtalya'ya 750 milyar euroluk kurtarma parası teklif etmesi boşuna değil. Savaş büyük, ortada küresel sermayenin kurduğu AB için trilyon dolarlar havaya savruluyor.

Trump'ın "Dış güçler olayları körüklüyor" demesi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'in "Ülkesindeki gösterileri fırsat bilen dış düşmanlar" arasında Zimbabve'nin de olduğunu söylemesi de boşuna değil.

Zimbabve komik gelebilir size. Ancak küresel sermayeye ait İngiliz şirketi tarafından madenleri nedeniyle işgal edildi. İngiliz şirketi bizzat paralı askerlerden ordu kurarak işgal etti hem de.

Ve İngiliz sömürgesi yaptı.

ABD derin devleti İngiliz sömürgesini hedef göstererek boşuna aptal durumuna düşmek ister mi? Yeni dünya düzeninde Londra- Tel-Aviv-NewYork ekseni dağıtılmak, Çin, İngiltere, AB hatta İsrail bile tasfiye edilmek isteniyor. Bu grubu yöneten küresel sermaye de ABD'yi karıştırarak hem direniyor hem de derin Amerika'nın Başkanı Trump'ı Kasım'da koltuğundan etmek istiyor.

Yağma ve talan kışkırtmalarında asıl hedef kitle göçmenler.

Latino denen Güney ve Orta Amerika ülkelerinden gelen kitleyi olayların içine çekmek istiyorlar.

Çünkü latinolar nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Corona ve fakirlik seçim kampanyalarında Trump'ın yumuşak karnı. Trump'ın tekrar seçilmesini önlemek isteyen Demokratlar, küresel sermaye, Telaviv Londra New York ekseni ve lobiler yoğun biçimde seçimleri etkilemek için planlı kampanyalar yapıyor.

Özellikle bu kesim yani Trump karşıtları sosyal medyada çok etkililer ve yağmalama kültürü üzerine iç dış muazzam kışkırtma provakasyonlar var.

Derin Amerika seçimlere kadar dışarıda ses getirecek büyük operasyonlar yerine içerideki algı kışkırtmalarına ve yağma kültürüne odaklanacak.

ABD'de sayısal olarak ağırlığı olmayan Siyahiler bu provakasyon ve operasyonlarda dominant unsur değiller, kullanılıyorlar.

Amerikan gücüne yapışan asalakların amacı, gelir bozukluğu ve fakirlikle parlatılmış korona sonrası Trump'ın seçilmesini önlemek.

Bu yağmalama ve protestolar seçim zamanına kadar devam edecek.