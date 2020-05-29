Eller tetikte

DÜNYANIN en yoğun nüfusa sahip iki ülkesi birbirine komşu.

Çin ve Hindistan'dan bahsediyorum.

Birinde 1.milyar 393 milyar nüfus, diğerinde 1 milyar 353 milyon yaşayan insan var. Şöyle bir düşünün... Bu iki ülke arasına birileri nifak soksa...

Savaşmalarına, ortalığı kan gölüne çevirmelerine zemin hazırlasa... Ne olur?

Sorunun cevabına geçmeden önce Corona'ya dönelim. Dünyayı srsan virüs için Amerikan yönetimi sürekli Çin'i suçladı. Beyazsaray bir hafta önce tarihinin en ağır raporlarından birini yayınladı. Pekin hükümetini virüs nedeniyle yerden yere vurdu. Hırsızlıkla ve dünyayı talan etmekle suçladı. İnsan haklarının çiğnendiğini, 132 milyon nüfusa sahip müslümanların zulüm gördüğünü, artık Çin'in dünyayı kandırmaktan öteye geçen bir düşman olduğunu ilan etti. Başkan Trump ısrarla "Çin virüsü" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Virüs nedeniyle Çin'den hesap sorulacağını açıkladı.

İngiltere Afyon savaşları ile Çin'i işgal etmişti.

Afyon savaşlarının ardında Rotschild ailesi vardı. Aynı İngiltere 2.Dünya savaşının hemen ardından ABD'ye teslim olmuş, imparatorluk tacını Washington'a devretmişti. Bitik İngilizler sahip oldukları petrol ülkelerini ABD'ye kaptırarak kahrından ölmüştü. Zengin ailelerin kucağındaki Londra, elindeki tüm sermaye ile son yıllarda tekrar Çin'e girerek bu ülkenin ekonomik olarak hızla kalkınmasına, ekonomik güç olarak ABD'nin karşısına dikilmesine neden oldu.

1950'lerde kaybettikleri imparatorluk tacını geri almanın hayalleri ile yapılan bir yatırımdı bu. Corona ile en büyük tokatlardan birini Çin, aynı zamanda da operde arkasında ondan medet uman İngiltere yemiştir. Corona İngiliz hegemonyasını tamamen toprağa gömmüş, Güneşin Batmadığı İmparatorluğu karanlığa gömmüştür.

Amerikan derin devleti kuklaya çevrilen ve kullanılan Çin'i yakında fena halde hırpalayacak, hatta parçalanmanın eşiğine getirecektir. Dünyanın yüzde 80'i dolara endekslidir.

Dolar imparatorluğunun bir parçasıdır. Çin'in digital para kurucusu ve zengin ailelerin adamı Due Wei'nin İsrail'de öldürülmesi boşuna değildir. 24 ülkeyi Çin digital parasına bağlayan Due Wei suikastı hafife alınacak bir cinayet asla değildir.

Corona operasyonu tüm dünyayı kağıt paradan kaçışa ve digital paraya geçişe zorluyor. Digital paranın kontrolü kimde olacaktır. ABD bunu oturan boğa gibi seyredecek midir? Tabii ki hayır. ABd şu anda tüm kurumlarıyla digital parayı tartışıyor.

Dolar egemenliğinin sanal para üzerinden nasıl yürütüleceğinin sistemini hazırlıyor.

Yeni dünya düzeni kurulurken Çin ve çevresini büyük bir ateşin sarması artık kaçınılmaz görünüyor.

Peki ABD'nin Çin'i parçalayacak gücü var mı?

Evet bir kıvılcımla ortada Çin diye birşey kalmaz. Haydi gelin biraz gerilere gidelim.

Çin 1962'de Hindistan'ın kuzey doğusuna girdi.

Toplam 2000 kişinin öldüğü Çin-Hindistan savaşında kazanan Pekin oldu.

Aradan yaklaşık 50 yıl geçti. Hindistan iktidar partisi başkanından "Ülkemize zehirli gaz attılar. Bunu Çin yapmış olabilir" açıklaması geldi.

İki ülke askerleri 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde bir kıvılcımla tekrar bibirine girdi. Pangong Gölü ve Kuzey Sikkim'de yaşanan çatışmalarda iki taraftan 100 asker yaralandı. Çin tartışmalı Ladakh sınır bölgesindeki hassas noktalara binlerce asker gönderip çadırlar kurdu. Buraya daha önce konuşlandırdığı bir askeri üssünü genişletti. İki taraf da sınıra büyük bir savaş öncesinde görülebilecek yoğunlukta uçak pistleri inşa etmeye başladı.

Hindistan ordusu da tartışmalı Himalayalar bölgesine binlerce askerle yığınak yaptı. iki taraf burnundan soluyarak eller tetikte, zaman zaman çatışarak birbirini kolluyor. Küçücük bir fitne ile bölgenin ateş topuna dönmesi artık çok kolay.

ABD'nin Çin'in diğer komşusu Afganistan'dan askerlerini çekme kararı alması boşuna değil. Çıkacak yangından haberiniz varsa ne yaparsınız? Tabii ki mallarınızı kaçırırsınız.

Dediğimiz gibi... Corona operasyonuna sadece yarasa gözüyle bakmak saflık olur. Yeni dünya düzeni kurulurken daha çok can yanacak. Şu anda suikastlerle taraflar birbirine mesajlar gönderiyor. Corona'dan sonra 12 esrarengiz suikaste tanık olduk. Dünyayı sarsacak yeni suikastler de yolda. Ancak bundan daha ötesi işin içinde dünyanın en büyük nüfusa sahip iki ülkesini birbirine sokma projeleri de var. Büyük olaylar kapıda... Corona üzerinden hesaplaşma daha yeni başlıyor.

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